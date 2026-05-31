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1 से 30 जून तक का समय इन 5 राशियों के लिए वरदान समान, सूर्य की तरह चमकेगा भाग्य

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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जून 2026 का महीना कुछ राशियों के लिए राहत और खुशखबरी लेकर आ सकता है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल को देखते हुए ज्योतिषियों का कहना है कि इस दौरान कई लोगों को करियर, कारोबार और धन के मामलों में अच्छे नतीजे मिल सकते हैं।

1 से 30 जून तक का समय इन 5 राशियों के लिए वरदान समान, सूर्य की तरह चमकेगा भाग्य

जून 2026 का महीना कुछ राशियों के लिए राहत और खुशखबरी लेकर आ सकता है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल को देखते हुए ज्योतिषियों का कहना है कि इस दौरान कई लोगों को करियर, कारोबार और धन के मामलों में अच्छे नतीजे मिल सकते हैं।

आइए जानते हैं उन 5 राशियों के बारे में, जिनके लिए जून का महीना खास माना जा रहा है।

वृषभ राशि

वृषभ राशि के लोगों के लिए जून का महीना अच्छा रह सकता है। लंबे समय से रुके कुछ काम पूरे होने की उम्मीद है। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार में भी फायदा होने के संकेत हैं। पैसों को लेकर जो चिंता पिछले कुछ समय से चल रही थी, उसमें राहत मिल सकती है। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगें।

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए यह महीना नई शुरुआत का समय बन सकता है। कामकाज में आपकी मेहनत रंग ला सकती है। किसी पुराने प्रयास का अच्छा परिणाम मिल सकता है। परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति भी पहले से बेहतर रहने के संकेत हैं। धन लाभ के नए मौके मिलेंगे। इस माह में आपको करियर में भी लाभ होगा।

सिंह राशि

सिंह राशि के लोगों के लिए जून कई अच्छे मौके लेकर आ सकता है। नौकरी में आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। अगर आप किसी नए काम की योजना बना रहे हैं तो समय आपके पक्ष में रह सकता है। समाज में मान-सम्मान बढ़ने के भी योग बन रहे हैं। इस माह में आपका प्रेम जीवन भी सुखमय रहेगा।

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तुला राशि

तुला राशि वालों को जून में कुछ अच्छी खबरें मिल सकती हैं। करियर में आगे बढ़ने के नए रास्ते खुल सकते हैं। व्यापार से जुड़े लोगों को लाभ मिलने की संभावना है। परिवार में भी खुशियों का माहौल बना रह सकता है। किसी पुराने निवेश से फायदा मिलने के संकेत हैं।

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मकर राशि

मकर राशि के लोगों के लिए जून का महीना उपलब्धियां दिलाने वाला साबित हो सकता है। कामकाज में सफलता मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात भविष्य में फायदा पहुंचा सकती है। नए काम शुरू करने के लिए भी समय अच्छा माना जा रहा है।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

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ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
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रत्न-उपाय
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