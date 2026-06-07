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8 से 14 जून तक इन 3 राशियों की चांदी ही चांदी, इस सप्ताह खूब होगा लाभ

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Horoscope Weekly Horoscope 8-14 June 2026: 8 जून से नए सप्ताह की शुरुआत हो रही है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस सप्ताह में द्वि-गुरु राजयोग और गजलक्ष्मी राजयोग और का संयोग रहेगा, जिससे कुछ राशियों की किस्मत चमक सकती है।

8 से 14 जून तक इन 3 राशियों की चांदी ही चांदी, इस सप्ताह खूब होगा लाभ

Horoscope Weekly Horoscope 8-14 June 2026, साप्ताहिक लकी राशियां : ग्रहों की चाल के अनुसार, साप्ताहिक राशिफल का आंकलन किया जाता है। 8 जून से नए सप्ताह की शुरुआत हो रही है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस सप्ताह में द्वि-गुरु राजयोग और गजलक्ष्मी राजयोग और का संयोग रहेगा। 2 जून से ही गुरु कर्क राशि में रहेंगे। इस सप्ताह की शुरुआत में 8 जून से शुक्र कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं। इससे द्वि-गुरु राजयोग और गजलक्ष्मी राजयोग बन रहा है। इस सप्ताह मेष राशि में मंगल रहेंगे, जिससे रुचक राजयोग बनेगा। इसके साथ ही अन्य ग्रहों की स्थिति का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। 8 से 14 जून के दौरान शनि मीन राशि में, राहु कुंभ राशि और केतु सिंह राशि में विराजमान रहेंगे। ऐसे में आइए जानते हैं 8 से 14 जून का सप्ताह सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा-

8 से 14 जून तक इन 3 राशियों की चांदी ही चांदी, इस सप्ताह खूब होगा लाभ

तुला राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा?

8 से 14 जून का सप्ताह ग्रहों की चाल के अनुसार तुला राशि वालों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। नौकरी पेशा लोगों को कई ऐसे टास्क मिलेंगे, जो उनके प्रमोशन का कारण भी बन सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति में पहले से सुधार होगा। इसलिए अपने बजट का ध्यान रखें। इस दौरान नए कार्य की शुरुआत शुभ रहेगी। वैवाहिक जीवन भी मधुर रहेगा। खर्च भी बढ़ सकते हैं।

मेष राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा?

मेष राशि के जातकों के लिए 8 से 14 जून का सप्ताह ग्रहों की चाल के अनुसार लाभ देगा। आपके रुके हुए काम फिर से बनने लगेंगे। करियर में प्रमोशन पाने के लिए कई जरूरी टास्क मिल सकते हैं। आपको अपना काम बखूबी निभाना होगा। समृद्धि का आगमन होगा। काम के सिलसिले में विदेश की यात्रा के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार भी मिलेगा। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा।

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मिथुन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा?

8 से 14 जून का सप्ताह ग्रहों की चाल के अनुसार मिथुन राशि वालों आपके लिए बेहद ही लाभदायक साबित हो सकता है। आपकी इंकम बढ़ सकती है। व्यापार क्षेत्र में आपको विदेशी डील प्राप्त हो सकती है। लाइफ पार्टनर के साथ चल रही मुश्किलें धीरे-धीरे समाप्त हो जाएंगी। ग्रहों के शुभ प्रभाव से आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधर सकती है।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

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