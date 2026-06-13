Horoscope: 14 से 20 जून तक कुंभ समेत इन राशियों पर होगी खुशियां की बौछार, होगा बंपर लाभ
Horoscope Weekly Horoscope 14-20 June 2026: 14 जून से नए सप्ताह की शुरुआत हो रही है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस सप्ताह में बुधादित्य राजयोग, गजलक्ष्मी और रूचक राजयोग का संयोग रहेगा, जिससे कुछ राशियों की किस्मत चमक सकती है।
Horoscope Weekly Horoscope 14-20 June 2026, साप्ताहिक राशिफल : ग्रहों की चाल के अनुसार, साप्ताहिक राशिफल का आंकलन किया जाता है। 14 जून से नए सप्ताह की शुरुआत हो रही है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस सप्ताह में बुधादित्य राजयोग, गजलक्ष्मी और रूचक राजयोग का संयोग रहेगा। 15 जून के दिन सूर्य का प्रवेश मिथुन राशि में होगा, जिससे यह लाभकारी योग बन रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि बुध पहले से ही मिथुन राशि में विराजमान। यह राजयोग का संयोग पूरे सप्ताह रहने वाला है। इसके साथ ही अन्य ग्रहों की स्थिति का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। 14 जून से 20 जून के दौरान मंगल मेष राशि में, सूर्य, बुध मिथुन राशि में, गुरु और शुक्र कर्क राशि में, शनि मीन राशि में, राहु कुंभ राशि और केतु सिंह राशि में विराजमान रहेंगे। चंद्रमा मिथुन, वृषभ, सिंह और कर्क राशि में रहेंगे। ऐसे में आइए जानते हैं 14 जून से 20 जून का सप्ताह किन राशियों के लिए भाग्यशाली साबित हो सकता है-
14 से 20 जून तक कुंभ समेत इन राशियों पर होगी खुशियां की बौछार, होगा बंपर लाभ
जून का ये सप्ताह मेष राशि के लिए कैसा साबित होगा?
14 जून से 20 जून का सप्ताह मेष राशि के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। सालों से रुका हुआ काम बनने लगेगा। बिजनेस कर रहे लोगों को अच्छी डील मिल सकती है। यह समय व्यापार कर रहे लोगों के लिए अच्छा माना जा रहा है। इस समय भूमि या भवन में निवेश करना लाभदायक रहेगा। वहीं, सेहत का ख्याल रखें और हाइड्रेटेड रहें।
जून का ये सप्ताह तुला राशि के लिए कैसा साबित होगा?
तुला राशि के लिए 14 जून से 20 जून का सप्ताह लाभकारी साबित हो सकता है। आपकी लव लाइफ में रोमांस का तड़का लगेगा। ग्रहों की चाल से इस राशि के लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। विवाह में आ रही कठिनाइयां दूर होगी। घर के सदस्य और दोस्तों संग अच्छा समय व्यतीत करेंगे। वहीं, लव लाइफ में पार्टनर का साथ मिलेगा।
जून का ये सप्ताह कुंभ राशि के लिए कैसा साबित होगा?
14 जून से 20 जून का सप्ताह कुंभ राशि के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। धन लाभ के नए मार्ग खुलेंगे। आर्थिक लाभ के लिए बनाई गई योजनाएं सफल होंगी। बिजनेस कर रहे लोगों को प्रॉफिट होने की संभावना है। शादी शुदा लोगों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है। घर-परिवार में सुख-शांति का माहौल बना रहेगा। वहीं, करियर में आ रही दिक्कतें भी खत्म होने लगेंगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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