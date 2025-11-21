Weekly Lucky zodiac: इस वीक ये 3 राशियां लकी, 24-30 नवंबर तक राशियों में आएंगे क्या बदलाव

संक्षेप: saptahik rashifal lucky zodiac: नवंबर का आखिरी वीक ग्रहों की उथलपुथल वाला रहेगा। ग्रह नक्षत्रों की चाल का कई राशियों पर प्रभाव होगा। इसमें कुछ राशियां लाभ में और कुछ नुकसान में रहेंगी। यहां हम बता रहे हैं कि इस वीक 3 राशियां लकी रहने वाली हैं।

नवंबर का आखिरी वीक ग्रहों की उथलपुथल वाला रहेगा। ग्रह नक्षत्रों की चाल का कई राशियों पर प्रभाव होगा। इसमें कुछ राशियां लाभ में और कुछ नुकसान में रहेंगी। यहां हम बता रहे हैं कि इस वीक 3 राशियां लकी रहने वाली हैं। इस वीक इन राशियों की प्रोफेशनल लाइफ से लेकर लवलाइफ और आर्थिक में जो भी बदलाव आएंगे वो अच्छे होंगे, नवंबर के इस आखिरी महीने में ग्रहों में परिवर्तन होगा। बुध 23 तारीख को वक्री गति से चलते हुए तुला राशि में जाएंगे। इसके बाद 29 नवंबर को बुध मार्गी होंगे। इसके बाद दिंसबर में वापस वृश्चिक राशि में जाएंगे। इस समय सूर्य भी वृश्चिक राशि में हैं। आइए जानें इस वीक कौन सी राशियां रहेंगी लकी।

नवंबर के आखिरी वीक वृषभ रहेगी लकी राशि वृषभ राशि के लोगों के लिए यह वीक बिजनेस लाइफ और नौकरी में खुशियां लेकर आया है। इस सप्ताह आपका बिजनेस चमकेगा, आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं। बिजनेस के सिलसिले में देश से बाह भी जाना हो सकता है। हेल्थ को लेकर कोई बड़ी दिक्कत इस समय आपको परेशान नहीं करेगी। जो भी आपने सोचा है वो पूरा होगा, पिछले काम बनेंगे। प्रोफेशनल लाइफ में आप तरक्की की तरफ बढ़ेंगे, मैनेजमेंट से वाहवाही मिलेगी। नौकरी में भी सैलरी बढ़ने के योग मिल रहे हैं।

नवंबर के आखिरी वीक सिंह रहेगी लकी राशि

सिंह राशि के लोगों की लवालइफ में इस वीक बहुत अच्छे बदलाव आएंगे। लाइफ पार्टनर से अच्छी जमेगी, वहीं कुछ लोगों की शादी हो सकती है, इसके अलावा कुछ लोगों को नया प्यार भी मिल सकता है। बिजनेस और नौकरी आपके लिए पॉजिटिव बदलाव लाएंगे, जिसके कारण आप खूब धन कमाएंगे। नौकरी में भी आपके लिए सितारे कुछ अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं, कोई मनचाहा नौकरी का ऑफर मिल सकता है। स्टॉक मार्केट या प्रोपर्टी से लाभ मिलने के योग है, फिलहाल नया निवेश सोचकर करें, ये पुराने निवेश से लाभ मिलेगा।

नवंबर के आखिरी वीक तुला रहेगी लकी राशि तुला राशि के लोगों को इस समय नौकरी के अच्छे ऑफर मिल सकते हैं। आपके लिए लाभ के योग बिजनेस से भी बन रहे हैं, अचानक आपको धन लाभ हो सकता है। किसी बड़े प्रोजेक्ट की डील फाइनल होने से आपको मुनाफा होगा, भाग्य का साथ आपको मिल रहा है। इस समय किसी भी तरह के तुरंत लाभ कराने वाले किसी शॉर्टकट में ना फंसे। परिवार के साथ संबंध और अच्छे होंगे। माता की सेवा करें और पिता से भी संबंध अच्छे करें।