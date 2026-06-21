मंगल का वृषभ राशि में गोचर, इन राशियों को होगा लाभ, कुछ रहें सावधान
Vrishabh Rashi Mein Mangal Gochar: 21 जून 2026 को मंगल वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंगल के इस राशि परिवर्तन का असर सभी 12 राशियों पर दिखेगा। मेष, वृषभ, कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों को करियर, धन और कामकाज के मामलों में अच्छे अवसर मिल सकते हैं।
21 जून को मंगल वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। ज्योतिष में मंगल को जोश, हिम्मत, जमीन-जायदाद, नौकरी और संघर्ष का ग्रह माना जाता है। इसलिए जब मंगल राशि बदलते हैं तो उसका असर लोगों के रोजमर्रा के जीवन पर भी देखने को मिलता है। किसी के लिए यह समय तरक्की लेकर आता है तो किसी को अपने फैसलों में थोड़ा संभलकर चलना पड़ता है। इस बार मंगल शुक्र की राशि वृषभ में आ रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में कई राशियों के कामकाज, पैसों और रिश्तों से जुड़े मामलों में बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
मेष और वृषभ को मिल सकती है राहत
मेष राशि वालों के लिए पैसों से जुड़ी स्थिति पहले से बेहतर रह सकती है। रुका हुआ पैसा मिलने या बचत बढ़ाने की कोशिश सफल हो सकती है। परिवार में भी माहौल ठीक रहेगा।
वृषभ राशि वालों के लिए यह गोचर खास माना जा रहा है। लंबे समय से अटके कुछ काम आगे बढ़ सकते हैं। लोगों के बीच आपकी बात सुनी जाएगी और आत्मविश्वास भी बढ़ा हुआ महसूस होगा।
कर्क, सिंह और कन्या वालों के लिए अच्छा समय
कर्क राशि वालों को नौकरी और कारोबार में नए मौके मिल सकते हैं। किसी पुराने संपर्क से फायदा मिलने के संकेत हैं।
सिंह राशि वालों की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। काम ज्यादा रहेगा, लेकिन उसका फायदा भी मिलने की उम्मीद रहेगी। कुछ लोगों को यात्रा भी करनी पड़ सकती है।
कन्या राशि वालों का भाग्य साथ देता नजर आ सकता है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। रुके हुए काम भी आगे बढ़ सकते हैं।
मिथुन और तुला को बरतनी होगी सावधानी
मिथुन राशि वालों को अपने खर्च और सेहत दोनों पर ध्यान देना होगा। छोटी लापरवाही भी परेशानी बढ़ा सकती है।
तुला राशि वालों को भी स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। कारोबार में कोई बड़ा फैसला लेने से पहले पूरी जानकारी जरूर कर लें।
वृश्चिक, धनु और मकर का कैसा रहेगा समय
वृश्चिक राशि वालों के रिश्तों में कुछ बदलाव महसूस हो सकते हैं। शादी या साझेदारी से जुड़े मामलों में जल्दबाजी ठीक नहीं रहेगी।
धनु राशि वालों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है। प्रतियोगिता बढ़ेगी, लेकिन लगातार कोशिश करने वालों को फायदा भी मिल सकता है।
मकर राशि वालों के लिए नौकरी और करियर के मामले में समय अच्छा रह सकता है। कोई नई जिम्मेदारी या नया मौका मिल सकता है।
कुंभ और मीन वालों को मिलेगा सहयोग
कुंभ राशि वालों को परिवार और दोस्तों का साथ मिलेगा। कारोबार में भी फायदा होने की संभावना है। घर का माहौल पहले से बेहतर रह सकता है।
मीन राशि वालों का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। ऑफिस में सहयोग मिलेगा और रिश्तों में भी नजदीकियां बढ़ सकती हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
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न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
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