22 फरवरी से इन 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन, शुक्र की चाल बदलने से होगा लाभ
Horoscope Venus Transit: फरवरी के आखिर में शुक्र ग्रह नक्षत्र बदलने जा रहे हैं। पंचांग के अनुसार, 22 फरवरी 2026 को शुक्र, शतभिषा नक्षत्र से निकलकर पूर्वभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष में शुक्र को प्रेम, सुख-सुविधा, कला, धन और रिश्तों का कारक ग्रह माना जाता है।
फरवरी के आखिर में शुक्र ग्रह नक्षत्र बदलने जा रहे हैं। पंचांग के अनुसार, 22 फरवरी 2026 को शुक्र, शतभिषा नक्षत्र से निकलकर पूर्वभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष में शुक्र को प्रेम, सुख-सुविधा, कला, धन और रिश्तों का कारक ग्रह माना जाता है। शुक्र के इस नक्षत्र परिवर्तन से चीजें धीरे-धीरे स्थिर होने और हालात साफ होने के संकेत मिलेंगे। इस नक्षत्र गोचर से सभी 12 राशियां प्रभावित होंगी लेकिन कुछ राशियां ऐसी हैं जिनको शुभ फल की प्राप्ति होगी। इन राशियों के अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं। आइए जानते हैं, शुक्र की चाल बदलने से किन राशियों को होगा लाभ-
मेष राशि- मेष राशि वालों के लिए शुक्र का यह नक्षत्र परिवर्तन राहत भरा साबित हो सकता है। पिछले कुछ समय से जिन रिश्तों में गलतफहमी या दूरी बनी हुई थी, वहां अब बातचीत से चीजें साफ होने लगेंगी। सोशल सर्कल बढ़ेगा और नए लोगों से जुड़ने के मौके मिलेंगे, जो आगे चलकर काम के लिहाज से भी फायदेमंद रह सकते हैं। करियर और पैसों के मामले में धीरे-धीरे सुधार दिखेगा। अटके काम दोबारा रफ्तार पकड़ सकते हैं। कुल मिलाकर माहौल आपके पक्ष में होता नजर आएगा, बस जल्दबाजी से फैसले लेने से बचें।
मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों के लिए यह समय करियर में आगे बढ़ने के नए मौके लेकर आ सकता है। राहु के प्रभाव से जो भ्रम या असमंजस बना हुआ था, वह अब धीरे-धीरे कम होगा और चीजें ज्यादा साफ नजर आने लगेंगी। सीनियर्स और बॉस का सहयोग मिल सकता है, जिससे रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे। क्रिएटिव फील्ड, मीडिया, डिजाइन या कंटेंट से जुड़े लोगों को पहचान मिलने के संकेत हैं। नई जिम्मेदारी या प्रोजेक्ट मिल सकता है, जो आगे चलकर करियर में ग्रोथ का रास्ता खोलेगा।
सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए पार्टनरशिप और रिश्तों में संतुलन लौटने का समय है। जिन फैसलों को लेकर दुविधा बनी हुई थी, उनमें अब धीरे-धीरे स्पष्टता आने लगेगी। दांपत्य जीवन या बिजनेस पार्टनरशिप में गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। अटके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं और किसी पुराने प्लान को दोबारा शुरू करने का मौका मिल सकता है। निवेश या पैसों से जुड़े फैसले सोच-समझकर करेंगे तो फायदा मिलने के योग हैं। भावनाओं में बहकर कोई बड़ा कदम उठाने से बचें।
तुला राशि- तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, इसलिए यह नक्षत्र परिवर्तन इनके लिए खास माना जा रहा है। लंबे समय से चल रहा तनाव और मानसिक उलझन अब धीरे-धीरे कम हो सकती है। कामकाज में नए प्रोजेक्ट या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। रिश्तों में भी सुधार महसूस होगा और छोटी-छोटी बातों पर होने वाले विवाद कम होंगे। सेहत के लिहाज से भी समय बेहतर रहने वाला है। मन और शरीर दोनों में स्थिरता आएगी, जिससे फैसले लेना आसान होगा।
मकर राशि- मकर राशि वालों के लिए यह बदलाव पैसों और परिवार से जुड़े मामलों में राहत लेकर आ सकता है। पिछले कुछ समय से जो अचानक खर्च या बिना सोचे-समझे फैसले हो रहे थे, उनमें अब संतुलन आएगा। घर-परिवार में माहौल बेहतर रहेगा और आपसी तालमेल मजबूत हो सकता है। किसी नई योजना या निवेश की शुरुआत के लिए समय ठीक माना जा सकता है, बस हर कदम सोच-समझकर उठाएं। कामकाज में स्थिरता आएगी और धीरे-धीरे स्थिति आपके कंट्रोल में आती दिखेगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
संक्षिप्त विवरण
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि