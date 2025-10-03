Horoscope Venus Transit In Virgo Shukra Gochar Rashi Parivartan Kanya Rashi Mein Rashifal 9 अक्टूबर को शुक्र की चाल में होगा बदलाव, मेष, मिथुन समेत इन 5 राशियों का होगा भाग्योदय, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
9 अक्टूबर को शुक्र की चाल में होगा बदलाव, मेष, मिथुन समेत इन 5 राशियों का होगा भाग्योदय

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 3 Oct 2025 09:02 AM
ज्योतिष में शुक्र का बहुत खास महत्व है। इसे प्यार, आकर्षण, सौंदर्य, कला, विलासिता, विवाह, धन-वैभव और रचनात्मकता का कारक माना जाता है। 9 अक्टूबर 2025 को शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। इसका असर कुछ राशियों के जीवन में साफ और सकारात्मक बदलाव लाएगा। शुक्र क कन्या राशि में प्रवेश से कुछ राशि वालों के प्रेम और दांपत्य जीवन में मिठास बढ़ेगी। जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए नए रिश्तों के अवसर बन सकते हैं। कामकाज और व्यवसाय में भी सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। सौंदर्य, कला और रचनात्मक कामों में रुचि रखने वालों के लिए यह समय फायदेमंद रहेगा। धन और वैभव बढ़ाने के अवसर मिल सकते हैं, साथ ही लंबित काम पूरे होने की संभावना है। इस दौरान अपनी योजनाओं और फैसलों में धैर्य और समझदारी बनाए रखना जरूरी है। आइए जानते हैं, शुक्र के कन्या राशि में प्रवेश से किन राशियों को होगा लाभ-

मेष राशि-

– आपके प्रेम और दांपत्य जीवन में मिठास बढ़ेगी। साथी के साथ समझदारी और सामंजस्य आएगा।

– धन-संपत्ति और वैभव के नए अवसर मिलेंगे, पुराने निवेश सफल होंगे।

– कला, संगीत या रचनात्मक कामों में मन लगेगा और सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी।

– घर में सुख-शांति और परिवार के साथ तालमेल भी मजबूत रहेगा।

मिथुन राशि-

– कामकाज में मेहनत का पूरा फल मिलेगा। ऑफिस या व्यापार में आपकी काबिलियत की सराहना होगी।

– स्वास्थ्य पर ध्यान देने का समय सही रहेगा; संतुलित दिनचर्या से मानसिक और शारीरिक लाभ मिलेगा।

– घर और परिवार के मामलों में संतुलन और शांति बनी रहेगी।

– रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा और पुराने मतभेद दूर होंगे।

सिंह राशि-

– नए दोस्त और रिश्तों के अवसर बनेंगे।

– पढ़ाई, करियर या व्यापार में मदद और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे।

– छोटी या लंबी यात्राएँ लाभकारी साबित होंगी।

– सामाजिक जीवन में संतुलन बना रहेगा और नए कनेक्शन बनेंगे।

तुला राशि-

– नौकरी या व्यवसाय में मान-सम्मान और पदोन्नति के अवसर बढ़ेंगे।

– निवेश या वित्तीय फैसले लाभदायक रहेंगे।

– क्रिएटिव कामों में सफलता और समाज में पहचान बढ़ेगी।

– नए प्रोजेक्ट और जिम्मेदारियाँ आसानी से पूरी होंगी।

वृश्चिक राशि-

– प्रेम और पार्टनरशिप मजबूत होगी, संबंधों में मिठास आएगी।

– घर और परिवार के सुख में वृद्धि होगी।

– फैशन, सौंदर्य या कला संबंधी कामों में रुचि और लाभ मिलेगा।

– मानसिक संतुलन और खुशहाली का अनुभव होगा।

धनु राशि-

– नए अवसर और काम में तरक्की की संभावना बढ़ेगी।

– यात्रा, नए प्रोजेक्ट या व्यापारिक योजना में सफलता मिलेगी।

– सामाजिक प्रतिष्ठा, सम्मान और लोगों का विश्वास बढ़ेगा।

– दफ्तर और व्यवसाय में सहयोगियों से मदद मिल सकती है।

मीन राशि-

– वित्तीय लाभ और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

– प्रेम और रोमांस संबंधों में सुधार आएगा।

– रचनात्मक कामों और शौक में सफलता मिलेगी, मानसिक संतोष भी मिलेगा।

– घर-परिवार और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन और शांति बनी रहेगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

