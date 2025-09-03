Horoscope Venus Transit in Leo rashifal lucky zodiac signs singh rashi mein surya rashi parivartan bhavishyafal Shukra Gochar: 15 सितंबर से इन 3 राशियों का बदलेगा भाग्य, सूर्य की सिंह राशि में होगा शुक्र गोचर, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Shukra Gochar: 15 सितंबर से इन 3 राशियों का बदलेगा भाग्य, सूर्य की सिंह राशि में होगा शुक्र गोचर

Shukra Gochar September: सितंबर में शुक्र सूर्य की सिंह राशि में गोचर करेंगे। शुक्र के सिंह राशि में आने से कई राशि वालों को वित्त, करियर व पारिवारिक जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जानें शुक्र गोचर की लकी राशियां।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 03:11 PM
Shukra Gochar: 15 सितंबर से इन 3 राशियों का बदलेगा भाग्य, सूर्य की सिंह राशि में होगा शुक्र गोचर

Horoscope Venus Transit in Leo: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को शुभ ग्रह माना गया है। शुक्र धन, संपदा, वैभव व ऐश्वर्य आदि के कारक माने गए हैं। शुक्र समय-समय पर अपनी राशि में परिवर्तन करके सभी 12 राशियों पर अपना प्रभाव डालते हैं। शुक्र की जन्मकुंडली में स्थिति के आधार पर जातक को राशि परिवर्तन का शुभ या अशुभ फल प्राप्त होता है। ज्योतिष गणना के अनुसार, शुक्र 15 सितंबर को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सिंह राशि के स्वामी ग्रहों के राजा सूर्य हैं। शुक्र के सिंह राशि में आने से कुछ भाग्यशाली राशियों का भाग्य चमक सकता है और सकारात्मक फलों की प्राप्ति हो सकती है। जानें शुक्र गोचर से किन राशियों को होगा लाभ।

1. वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र गोचर अनुकूल रहने वाला है। इस समय आपके भौतिक सुखों में वृद्धि हो सकती है। भूमि, भवन व वाहन की खरीदारी के प्रबल योग हैं। घरेलू सुख में भी वृद्धि का अनुभव करेंगे। नौकरी चाकरी की स्थिति पहले से बेहतर होगी। आप दूसरों को अपनी वाणी व व्यक्तित्व से प्रभावित करने में सफल रहेंगे। माता-पिता के साथ रिश्तों में सुधार होगा।

2. तुला राशि- तुला राशि वालों के लिए शुक्र राशि परिवर्तन अच्छा रहने वाला है। इस समय आपको आर्थिक लाभ होगा, जिससे आर्थिक स्थिरता मिल सकती है। निवेश का अच्छे अवसर मिलेंगे। आय के नए-नए स्रोत बनेंगे और पुराने स्रोतों से भी रुपए-पैसों का आगमन होगा। कारोबारियों की स्थिति अच्छी होगी। व्यापारी कोई बड़ी डील साइन करने में सफल होंगे।

3. वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्र गोचर का समय अच्छा रहने वाला है। इस समय आपको कामकाज में तरक्की मिल सकती है। आपको अपनी स्किल दिखाने का मौका मिलेगा। रोजगार की तलाश करने वालों को अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। रिश्तों में तालमेल बनेगा। पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। ऑफिस में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आर्थिक रूप से आप बेहतर स्थिति में आएंगे।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shukra Rashi Parivartan
