8 अक्टूबर तक सिंह राशि में रहेंगे शुक्र, इन 4 राशियों को होगा खूब प्रॉफिट

Venus Transit in Leo: शुक्र सिंह राशि के गोचर में चल रहे हैं। शुक्र के सिंह राशि में आने से कुछ राशियों को कई क्षेत्र में लाभ मिल सकता है। जानें शुक्र राशि परिवर्तन से किन राशियों को होगा लाभ।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 02:35 PM
Shukra Gochar Singh Rashi Mein: भौतिक सुखों के कारक शुक्र सिंह राशि में गोचर कर चुके हैं। शुक्र 8 अक्तूबर तक इसी राशि में रहेंगे। सिंह राशि के स्वामी ग्रहों के राजा सूर्य हैं। सिंह राशि में इस समय सूर्य भी विराजमान हैं। शुक्र के सूर्य गोचर से शुक्रादित्य राजयोग का संयोग बना है। शुक्र सिंह राशि में रहकर मेष से लेकर मीन राशि वालों पर अपना प्रभाव डालेंगे। शुक्र गोचर से कुछ भाग्यशाली राशियों को अच्छे फलों की प्राप्ति होगी और इन राशियों को लाभ होने के संकेत हैं। जानें शुक्र गोचर किन राशियों के लिए रहेगा शुभ।

1. मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों को शुक्र गोचर से आर्थिक लाभ के संकेत हैं। परिवार में खुशियों का आगमन होगा। करियर के लिहाज से अच्छा समय रहने वाला है। उच्चाधिकारियों का आशीर्वाद मिलेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। संतान का साथ मिलेगा। धन संबंधी मामलों से छुटकारा मिल सकता है।

2. सिंह राशि- शुक्र गोचर से सिंह राशि वालों को लाभ के संकेत हैं। सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। आर्थिक रूप से स्थिति में सुधार होगा। करियर में तरक्की मिल सकती है। निवेश के अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। परिवार की परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। व्यापारी वर्ग के लिए यह समय अनुकूल रहने वाला है।

3. मकर राशि- मकर राशि वालों को आय के नए-नए स्रोत बनेंगे। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सेहत में सुधार होगा। धन लाभ के संकेत हैं। व्यापारियों को मुनाफा होने के संकेत हैं। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों के सहयोग से तरक्की मिलने के संकेत हैं। पार्टनर के साथ रिश्तों में सुधार होगा।

4. तुला राशि- तुला राशि वालों के लिए शुक्र राशि परिवर्तन लाभकारी रहने वाला है। करियर में नए अवसर प्राप्त होंगे। आर्थिक रूप से समय अच्छा रहेगा। आकस्मिक धन लाभ हो सकता है, जिससे आर्थिक स्थिरता मिल सकती है। रिश्तों में सुधार होगा। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

