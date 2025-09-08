Shukra Gochar: 15 सितंबर से इन 4 राशियों की बदलेगी किस्मत, शुक्र के सिंह गोचर से होगा खूब लाभ

Shukra rashi parivartan: धन-संपदा के कारक शुक्र सितंबर में अपनी राशि में परिवर्तन करेंगे और सूर्य की सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र के सिंह गोचर से कुछ राशियों को भाग्य का साथ मिलेगा। जानें शुक्र गोचर की लकी राशियां।

Venus Transit in Leo: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हर ग्रह एक निश्चित समय में अपनी राशि में बदलाव करता है। धन-संपदा के कारक शुक्र 15 सितंबर को सिंह राशि में गोचर करेंगे और फिर 9 अक्टूबर को अपनी राशि बदलेंगे। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य की सिंह राशि में शुक्र का गोचर कुछ राशियों के लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। ज्योतिष गणना के अनुसार, शुक्र के सिंह राशि परिवर्तन से कुछ भाग्यशाली राशियों को आर्थिक व करियर में उन्नति मिल सकती है। इसके साथ ही व्यापार में बढ़ोतरी हो सकती है। भाग्यवश कार्यों में सफलता मिलेगी। जानें शुक्र गोचर से किन राशियों को होगा लाभ।

1. मेष राशि- मेष राशि वालों के लिए शुक्र गोचर शुभ रहने वाला है। इस समय आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। भौतिक सुखों का आनंद लेंगे। भूमि, भवन व वाहन की खरीदारी के संकेत हैं। आर्थिक रूप से स्थिरता मिलेगी। जीवन की परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। धर्म-कर्म में हिस्सा लेंगे। शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है।

2. सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए शुक्र गोचर शुभ रहने वाला है। इस समय आपको करियर में तरक्की के साथ व्यावसायिक सफलता मिलने के पूर्ण योग हैं। जिस चीज को आप करना चाहेंगे, उसमें सफलता पा सकते हैं। ऑफिस में नई जिम्मेदारियां या भूमिका मिल सकती है। धन आगमन होगा और संपदा में वृद्धि होगी।

3. तुला राशि- तुला राशि वालों के लिए शुक्र गोचर अनुकूल रहने वाला है। इस समय आप परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। भौतिक सुख-संपदा में वृद्धि होगी। यात्रा में लाभ होगा। भाग्यवश कुछ काम बनेंगे। आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। अटके हुए कार्यों में सफलता मिल सकती है।

4. वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्र गोचर लाभकारी सिद्ध हो सकता है। शुक्र के प्रभाव से आपको धन लाभ होगा और इनकम के नए स्रोत बन सकते हैं। परिवार का साथ मिलेगा। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा।