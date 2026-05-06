Venus Transit 2026: 14 मई को मिथुन राशि में जाएंगे शुक्र, जानें आपकी राशि पर क्या पड़ेगा असर
14 मई 2026 को शुक्र ग्रह अपनी राशि वृषभ से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। ज्योतिष में शुक्र को प्यार, पैसा, सुंदरता, सुख-सुविधा और लग्जरी का कारक माना जाता है। मिथुन राशि में शुक्र का यह गोचर कई राशियों की लाइफ में बदलाव ला सकता है।
14 मई 2026 को शुक्र ग्रह अपनी राशि वृषभ से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। ज्योतिष में शुक्र को प्यार, पैसा, सुंदरता, सुख-सुविधा और लग्जरी का कारक माना जाता है। मिथुन राशि में शुक्र का यह गोचर कई राशियों की लाइफ में बदलाव ला सकता है। किसी को करियर में फायदा मिलेगा तो किसी की लव लाइफ बेहतर हो सकती है।
आइए जानते हैं सभी 12 राशियों पर इसका असर।
मेष राशि
शुक्र का गोचर आपके तीसरे भाव में होगा। इस दौरान आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रहेगा। दोस्तों के साथ घूमने-फिरने और छोटी यात्राओं के योग बनेंगे। सोशल लाइफ एक्टिव रहेगी। कला, लेखन या क्रिएटिव काम से जुड़े लोगों को फायदा मिल सकता है। रिश्तों में मिठास बढ़ेगी, लेकिन पार्टनर से बात करते समय शब्दों का ध्यान रखें।
वृषभ राशि
शुक्र आपकी राशि के स्वामी हैं और अब दूसरे भाव में जाएंगे। इस दौरान धन से जुड़े मामलों में राहत मिल सकती है। रुका पैसा वापस मिल सकता है। आपकी बातों से लोग जल्दी इंप्रेस होंगे। घर में खुशी का माहौल रहेगा। नौकरी करने वालों को सम्मान या इंक्रीमेंट मिलने के संकेत हैं।
मिथुन राशि
शुक्र आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे। इससे आपका आकर्षण बढ़ेगा और लोग आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे। लंबे समय से अटके काम पूरे हो सकते हैं। इस दौरान आप खुद पर और सुख-सुविधाओं पर ज्यादा खर्च कर सकते हैं। वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना सकते हैं। शादीशुदा जिंदगी में प्यार बढ़ेगा।
कर्क राशि
शुक्र का गोचर आपके 12वें भाव में होगा। खर्च अचानक बढ़ सकते हैं, लेकिन साथ में कमाई के नए रास्ते भी खुल सकते हैं। घर की सजावट या रेनोवेशन पर पैसा खर्च हो सकता है। विदेश से जुड़े कामों में फायदा मिल सकता है। रिश्तों में समझदारी बढ़ेगी।
सिंह राशि
शुक्र आपके लाभ भाव में जाएंगे। इस दौरान रुके हुए काम बनने लगेंगे। करियर में फायदा और अधिकारियों का सपोर्ट मिल सकता है। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। छात्रों का पढ़ाई में मन लगेगा। हालांकि काम की व्यस्तता के बीच सेहत का ध्यान रखना जरूरी रहेगा।
कन्या राशि
शुक्र आपके करियर भाव में प्रवेश करेंगे। नौकरी और बिजनेस दोनों में अच्छे मौके मिल सकते हैं। प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं। व्यापार में विस्तार हो सकता है। समाज में आपकी इमेज मजबूत होगी और परिवार का माहौल भी अच्छा रहेगा।
तुला राशि
शुक्र आपके भाग्य भाव में जाएंगे। किस्मत का साथ मिलने से कई काम आसानी से पूरे हो सकते हैं। पैतृक संपत्ति या पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है। धार्मिक यात्रा के योग हैं। भाई-बहनों के साथ रिश्ते बेहतर होंगे। ऑफिस में मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है।
वृश्चिक राशि
शुक्र का गोचर आपके आठवें भाव में होगा। अचानक धन लाभ या पुराने निवेश से फायदा हो सकता है। रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी। हालांकि खर्चों पर कंट्रोल रखना जरूरी रहेगा। पार्टनर से बहस करने से बचें और गुस्से में कोई फैसला न लें।
धनु राशि
शुक्र आपके विवाह और साझेदारी वाले भाव में प्रवेश करेंगे। शादीशुदा लोगों के रिश्ते मजबूत होंगे। पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। बिजनेस में नई पार्टनरशिप फायदा दे सकती है। सेहत को लेकर लापरवाही न करें।
मकर राशि
शुक्र आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। इस दौरान हेल्थ का खास ध्यान रखना होगा। खान-पान बिगड़ने से परेशानी हो सकती है। हालांकि नौकरी करने वालों के लिए समय अच्छा रहेगा। ऑफिस में आपकी पकड़ मजबूत होगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को फायदा मिल सकता है।
कुंभ राशि
शुक्र आपके पंचम भाव में जाएंगे। लव लाइफ के लिए यह समय अच्छा माना जा रहा है। रिश्तों में चल रही दूरियां कम हो सकती हैं। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छे मौके मिल सकते हैं। संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। पेट से जुड़ी समस्या को नजरअंदाज न करें।
मीन राशि
शुक्र आपके सुख भाव में प्रवेश करेंगे। घर में नई चीजें खरीदने या वाहन लेने का योग बन सकता है। परिवार में छोटी-मोटी गलतफहमियां हो सकती हैं, इसलिए बातचीत साफ रखें। दोस्तों और रिश्तेदारों का सपोर्ट मिलेगा। बिजनेस में भी फायदा होने के संकेत हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
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