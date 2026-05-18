Shukra Gochar: 7 जून तक का समय इन 4 राशियों के लिए बहुत शुभ, शुक्र देव की रहेगी असीम कृपा
Shukra Gochar: शुक्र के मिथुन गोचर का प्रभाव मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। ज्योतिष गणना के अनुसार, शुक्र का मिथुन राशि में आगमन चार राशियों के लिए बहुत शुभ रहने वाला है। जानें शुक्र गोचर की लकी राशियों के बारे में।
Shukra Rashi Parivartan 2026 in Mithun Rashi: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को सुख-संपदा, वैभव व धन आदि का कारक माना गया है। इस समय शुक्र मिथुन राशि में विराजमान हैं और 7 जून तक इसी राशि में रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, देवगुरु बृहस्पति भी मिथुन राशि में ही संचरण कर रहे हैं। इस तरह से मिथुन राशि में गुरु व शुक्र के होने से गजलक्ष्मी राजयोग बन रहा है। ज्योतिष गणना के अनुसार, शुक्र का मिथुन गोचर वृषभ समेत चार राशियों के लिए अत्यंत शुभ फलदायी साबित होगा। इस समय भाग्यशाली राशियों को आय, व्यापार, नौकरी व पारिवारिक जीवन में अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी।
जानें शुक्र का मिथुन गोचर किन राशियों को दिलाएगा अच्छे फल-
1. वृषभ राशि- शुक्र गोचर वृषभ राशि वालों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला साबित होगा। इस समय आपकी आय के नए-नए स्रोत बनेंगे और पुराने साधनों से भी धन का आगमन होगा। भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। पारिवारिक सहयोग प्राप्त होगा। कार्यस्थल पर नई पहचान बनाने में सफल हो सकते हैं। व्यापारिक स्थिति पहले से बेहतर होगी।
2. सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए शुक्र का मिथुन गोचर लाभकारी सिद्ध होगा। इस समय आपके अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। रोजी-रोजगार में तरक्की के योग बन रहे हैं। आय में वृद्धि के संकेत हैं। यात्रा का योग बन रहा है। इस अवधि में किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जीवनसाथी के साथ रिश्ते में मजबूती आएगी।
3. मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन अच्छा लाभ दिलाएगा। इस राशि के जातकों को नौकरी व व्यापार में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगी। आर्थिक रूप से स्थिति सुदृढ़ होगी। खर्चों में कमी आएगी और धन की बचत करने में सफल रहेंगे। भौतिक सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी के संकेत हैं। वैवाहिक जीवन में सुधार होगा।
4. तुला राशि- तुला राशि वालों के लिए शुक्र राशि परिवर्तन अच्छे परिणाम दिलाएगा। इस समय लंबी दूरी की यात्रा के योग हैं। अपनों का साथ मिलेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। रोजी-रोजगार में तरक्की मिल सकती है। किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता हासिल होगी। भाग्यवश अटके हुए काम बन सकते हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि का अनुभव करेंगे।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान