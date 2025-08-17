Horoscope Venus Transit In Cancer Shukra Gochar Rashi Parivartan Kark Rashi Mein Rashifal 21 अगस्त को शुक्र का गोचर कर्क राशि में, इन राशियों का शुरू होगा अच्छा समय, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
21 अगस्त को शुक्र का गोचर कर्क राशि में, इन राशियों का शुरू होगा अच्छा समय

21 अगस्त को शुक्र मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ज्योतिषशास्त्र में शुक्र देव को भौतिक सुख, वैवाहिक सुख, भोग-विलास, शौहरत, कला, प्रतिभा, सौन्दर्य, रोमांस, काम-वासना और फैशन-डिजाइनिंग का कारक ग्रह कहा जाता है।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 17 Aug 2025 06:56 PM
Horoscope Rashifal Venus Transit In Cancer : 21 अगस्त को शुक्र मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ज्योतिषशास्त्र में शुक्र देव को भौतिक सुख, वैवाहिक सुख, भोग-विलास, शौहरत, कला, प्रतिभा, सौन्दर्य, रोमांस, काम-वासना और फैशन-डिजाइनिंग का कारक ग्रह कहा जाता है। शुक्र वृष और तुला राशि के स्वामी होते हैं और मीन इनकी उच्च राशि है, जबकि कन्या इनकी नीच राशि है। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार शुक्र के कर्क राशि में प्रवेश करने से कुछ राशि वालों के अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। आइए जानते हैं, शुक्र के कर्क राशि में प्रवेश से किन राशियों का शुरू होगा अच्छा समय-

मेष राशि-

शुक्र के कर्क राशि में प्रवेश से मेष राशि वालों को शुभ समाचार की प्राप्ति होगी।

कार्यक्षेत्र और व्यापार में वातावरण आपके अनुकूल रहेगा।

कार्यक्षेत्र में उन्नति के अवसर सामने आएंगे।

व्यापार में इस लाभ के अवसर सामने आएंगे।

परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा।

दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी।

कर्क राशि-

शुक्र कर्क राशि में ही प्रवेश कर रहे हैं।

कर्क राशि में शुक्र का प्रवेश बेहद ही शुभ रहेगा।

सुख और समृद्धि का आगमन होगा।

कार्यक्षेत्र और व्यापार में वातावरण आपके अनुकूल रहेगा।

साथियों का सहयोग मिलेगा।

अधिकारियों का सानिध्य प्राप्त होगा।

सुखद परिणाम सामने आएंगे।

नई जिम्मेदारियां आपको सौंपी जा सकती हैं।

दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी।

वृश्चिक राशि-

वृश्चिक राशि वालों को शुभ फल मिलेंगे।

कार्यक्षेत्र और व्यापार में आप सकारात्मकता के साथ कार्य करेंगे।

नई योजनाओं पर कार्य आरंभ कर सकते हैं।

कार्यक्षेत्र और व्यापार में नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं।

व्यापार में लाभ के नए अवसर सामने आएंगे।

मुश्किल कार्यों में सफलता मिल सकती है।

दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी।

परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

