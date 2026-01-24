शुक्र की चाल बदलने से बदलेगा इन 3 राशियों का भाग्य, धन-संपदा में होगी वृद्धि

संक्षेप: ज्योतिषशास्त्र में शुक्र ग्रह को पैसा, सुख-सुविधा, रिश्ते और आराम का कारक ग्रह कहा जाता है। जब शुक्र अपनी चाल बदलते हैं, तो उसका असर सीधा हमारी लाइफ पर दिखता है। 6 फरवरी 2026 को शुक्र ग्रह शनि की राशि कुंभ में प्रवेश करने जा रहे हैं।

Venus Transit In Aquarius: ज्योतिषशास्त्र में शुक्र ग्रह को पैसा, सुख-सुविधा, रिश्ते और आराम का कारक ग्रह कहा जाता है। जब शुक्र अपनी चाल बदलते हैं, तो उसका असर सीधा हमारी लाइफ पर दिखता है। 6 फरवरी 2026 को शुक्र ग्रह शनि की राशि कुंभ में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह बदलाव कुछ राशियों के लिए अच्छा पैसा, काम में तरक्की और रिश्तों में सुधार लेकर आ सकता है। खास बात यह है कि यह गोचर उन लोगों के लिए राहत भरा हो सकता है, जो लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं लेकिन सही नतीजे नहीं मिल पा रहे थे। आइए जानते हैं, शुक्र गोचर किन राशियों के लिए शुभ रहेगा-

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

वृष राशि वृष राशि वालों के लिए यह समय आगे बढ़ने का है। नौकरी करने वालों को नए मौके मिल सकते हैं और जो लोग काम ढूंढ रहे हैं, उनके लिए भी अच्छी खबर आ सकती है। करियर से जुड़े बड़े फैसले लेने का मन बनेगा और हालात भी आपके साथ रहेंगे। घर में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी और परिवार का साथ मिलेगा। पिता के साथ रिश्ता भी बेहतर हो सकता है और उनका सहयोग आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर आराम और संपत्ति से जुड़ा फायदा दे सकता है। घर, गाड़ी या जमीन से जुड़े काम आगे बढ़ सकते हैं। परिवार का माहौल बेहतर रहेगा और पुराने पारिवारिक मामलों में राहत मिल सकती है। करियर को लेकर जो फैसले आप अब लेंगे, वे आगे चलकर फायदा देंगे। मां का आशीर्वाद और सहयोग इस समय आपके लिए खास रहेगा।

कुंभ राशि कुंभ राशि वालों के लिए यह गोचर काफी पॉजिटिव रहने वाला है, क्योंकि शुक्र आपकी ही राशि में आ रहे हैं। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और लोग आपकी बातों को ज्यादा गंभीरता से लेंगे। शादीशुदा लोगों के रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। पार्टनरशिप वाले कामों से फायदा हो सकता है। जीवनसाथी की तरक्की से मन खुश रहेगा। कुल मिलाकर करियर और पर्सनल लाइफ दोनों में स्थिरता आएगी।