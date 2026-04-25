Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Venus Transit: 2 दिन बाद शुक्र गोचर से बदलेंगे इन राशियों के दिन, होगी चांदी ही चांदी

Apr 25, 2026 10:20 am ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

Horoscope Venus Transit 2026 Rashifal Shukra gochar : शुक्र इस समय वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। जल्द ही चंद्र के नक्षत्र में शुक्र प्रवेश करेंगे। ऐसे में शुक्र की ये बदलती चाल कुछ राशियों के जीवन में बड़े बदलाव ला सकती है।

Venus Transit: 2 दिन बाद शुक्र गोचर से बदलेंगे इन राशियों के दिन, होगी चांदी ही चांदी

Horoscope Venus Transit 2026 Rashifal Shukra gochar, शुक्र गोचर राशिफल : सुंदरता के कारक शुक्र का गोचर जल्द ही होने जा रहा है। शुक्र इस समय वृषभ राशि में और कृत्तिका नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जिसके स्वामी ग्रह ग्रहों के राजा सूर्य माने जाते हैं। जल्द ही शुक्र ग्रह अपना नक्षत्र बदलने वाले हैं। इस बार शुक्र का गोचर चंद्र के नक्षत्र में होने जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार, शुक्र का नक्षत्र गोचर रोहिणी नक्षत्र में 27 अप्रैल, 2026 के दिन शाम में 09 बजकर 08 मिनट पर होने जा रहा है। इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह चंद्रमा माने जाते हैं। चंद्र के रोहिणी नक्षत्र में कला और सुंदरता के कारक शुक्र का गोचर 8 मई 2026 की शाम तक होगा। ऐसे में शुक्र की ये बदलती चाल कुछ राशियों के जीवन में बड़े बदलाव ला सकती है। आइए जानते हैं शुक्र के इस नक्षत्र परिवर्तन करने से किन राशियों को जबरदस्त लाभ हो सकता है-

2 दिन बाद शुक्र गोचर से बदलेंगे इन राशियों के दिन, होगी चांदी ही चांदी

मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर कैसा रहेगा?

चंद्र के रोहिणी नक्षत्र में शुक्र ग्रह का नक्षत्र गोचर मेष राशि वालों के लिए शुभ परिणाम लेकर आया है। बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए आपको नए मौके मिल सकते हैं। आपको घर के सदस्यों का पूरा सपोर्ट मिलेगा। लव लाइफ भी अच्छी रहने वाली है। इस दौरान अपनी सेहत का ध्यान रखें और कोशिश करें कि वाद-विवाद में न उलझें।

ये भी पढ़ें:राशिफल 25 अप्रैल: आज कर्क राशि के चंद्र रेवती नक्षत्र में, इन राशियों को फायदा
ये भी पढ़ें:आज से इन 3 राशियों का जीवन किसी राजा से कम नहीं, बुध गोचर से खूब होगा लाभ

कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर कैसा रहेगा?

कर्क राशि के जातकों के लिए चंद्र के रोहिणी नक्षत्र में शुक्र ग्रह का नक्षत्र गोचर बेहद ही लाभदायक माना जा रहा है। आप कॉन्फिडेंस से भरपूर रहेंगे। छात्रों के लिए विशेष तौर पर यह समय बेहद शुभ माना जा रहा है। इस दौरान आपका मन धार्मिक गतिविधियों में ज्यादा लगेगा। कुछ लोग एजुकेशनल ट्रिप पर भी जा सकते हैं।

वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर कैसा रहेगा?

चंद्र के रोहिणी नक्षत्र में शुक्र ग्रह का नक्षत्र गोचर वृषभ राशि वालों के लिए शुभ माना जा रहा है। प्रोफेशनल लाइफ में भी तरक्की के नए मार्ग खुलते दिखेंगे। कम्युनिकेशन फील्ड से जुड़े लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा। नए लोगों से मेल-जोल बढ़ाने में आप सक्षम रहेंगे। आप अपने दोस्तों के भरपूर सहयोग से सभी मुश्किलें आसानी से पार कर लेंगे।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:मंगल का गोचर करेगा कमाल ही कमाल, इन राशियों को होगा फायदा ही फायदा
ये भी पढ़ें:शनि के नक्षत्र में गुरु गोचर करेंगे, इन 3 राशियों पर बरसेगा पैसा ही पैसा
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।

व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।

विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा

और पढ़ें
Shukra Rashi Parivartan Rashifal Horoscope
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने