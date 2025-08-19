Horoscope Venus Transit 2025 Rashifal Shukra Gochar in Cancer good days will begin for these zodiacs शुक्र गोचर कर्क राशि में, 21 अगस्त से इन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindi Newsधर्म न्यूज़

शुक्र गोचर कर्क राशि में, 21 अगस्त से इन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन

Horoscope Venus Transit 2025 Rashifal Shukra Gochar: अगले 2 दिन बाद धन और वैभव के कारक शुक्र अपनी चाल में बदलाव करने जा रहे हैं। शुक्र के चंद्र की राशि में गोचर करने से कुछ राशियों को अच्छा मुनाफा हो सकता है।

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 19 Aug 2025 10:03 AM
Horoscope Venus Transit 2025 Rashifal, शुक्र गोचर कर्क राशि में: धन, प्रेम और सुंदरता के कारक शुक्र जल्द ही अपनी चाल में बदलाव करने वाले हैं। इस समय मिथुन राशि में विराजमान शुक्र गुरु के साथ युति कर रहे हैं। पंचांग के अनुसार, 21 अगस्त को 01:25 ए एम पर शुक्र कर्क राशि में एंटर करेंगे। चंद्रमा की राशि मानी जाती है कर्क राशि। शुक्र के चंद्र की राशि में गोचर करने से कुछ राशियों को अच्छा मुनाफा हो सकता है। इस राशि में शुक्र 14 सितम्बर तक विराजने वाले हैं। ऐसे में आइए जानते हैं शुक्र का राशि परिवर्तन कर्क राशि में किन राशियों को अच्छी खबर दे सकता है-

धनु राशि: शुक्र का राशि परिवर्तन कर्क राशि में होने से धनु राशि के लोगों को गुड़ न्यूज मिल सकती है। यह गोचर आपके लिए अच्छे दिन लेकर आएगा। उद्योगपतियों के लिए यह समय अच्छा माना जा रहा है। धन का आगमन होगा। कुछ लोग कर्ज से मुक्ति पा सकेंगे। फैमिली के साथ घूमने का प्लान बना सकते हैं। यह समय निवेश के तौर पर भी शुभ माना जा रहा है।

कन्या राशि: कन्या राशि वालों के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन कर्क राशि में होना लाभदायक माना जा रहा है। ग्रहों के शुभ प्रभाव से व्यापारियों को मुनाफा मिलने की संभावना है। जीवन में आ रही तकलीफें धीरे-धीरे दूर होने लगेंगी। परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। खुद को तनाव मुक्त और खुश रखने के लिए प्रकृति में समय बिताएं। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें।

मेष राशि: शुक्र का राशि परिवर्तन कर्क राशि में होना मेष राशि के लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। नौकरी करने वालों को किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। व्यापार की स्थिति दुरुस्त रहने वाली है। स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतें। आर्थिक स्थिति में पहले के मुकाबले सुधार नजर आ सकता है। पूजा-पाठ में मन लगाए रखना बेहतर रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

