Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Horoscope Venus in scorpio Rashifal Venus Transit 2025 on 26 November will benefit these zodiac signs
कल से वृश्चिक राशि में शुक्र गोचर, 19 दिसंबर तक इन राशियों को होगा लाभ

कल से वृश्चिक राशि में शुक्र गोचर, 19 दिसंबर तक इन राशियों को होगा लाभ

संक्षेप:

Horoscope Venus in scorpio Rashifal: शुक्र ग्रह अगर कुंडली में शुभ या मजबूत स्थिति में हो तो सुख-संपदा व अच्छी लव लाइफ का अनुभव हो सकता है। शुक्र की चाल बदलने से कुछ राशियों के अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं।

Tue, 25 Nov 2025 01:58 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Horoscope Venus in scorpio Rashifal: शुक्र ग्रह को वीनस के नाम से भी जाना जाता है। शुक्र धन, प्रेम, सुंदरता, लग्जरी और कला के कारक भी माने जाते हैं। शुक्र ग्रह अगर कुंडली में शुभ या मजबूत स्थिति में हो तो सुख-संपदा व अच्छी लव लाइफ का अनुभव हो सकता है। शुक्र का गोचर कुछ राशियों को नेगेटिव तरीके से भी प्रभावित कर सकता है। इस समय शुक्र तुला राशि में बैठे हुए हैं। पंचांग के अनुसार, 26 नवंबर के दिन सुबह के लगभग 11 बजकर 27 मिनट पर शुक्र मंगल की वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। इस राशि में शुक्र 20 दिसंबर की सुबह तक रहने वाले हैं। ऐसे में शुक्र का ये गोचर कुछ राशियों को अच्छा प्रॉफिट दे सकता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कल से वृश्चिक राशि में शुक्र गोचर, 19 दिसंबर तक इन राशियों को होगा लाभ

मिथुन राशि

मंगल की वृश्चिक राशि में शुक्र का गोचर मिथुन राशि के जातकों को अच्छी खबर दे सकता है

अचानक से धन लाभ हो सकता है।

लव लाइफ रोमांस से भरपूर रहेगी।

करियर से जुड़े जरूरी टास्क भी मिल सकते हैं।

कुछ लोगों की शादी तय हो सकती है.

ट्रैवल भी कर सकते हैं।

कुछ नए लोगों से मुलाकात होना भी संभव है।

ये भी पढ़ें:शनि की राशि में मंगल का गोचर, इन 3 राशियों को मिलेगा भाग्य का पूरा साथ

वृषभ राशि

वृषभ राशि के लोगों के लिए मंगल की वृश्चिक राशि में शुक्र का गोचर लाभदायक माना जा रहा है।

अपने पार्टनर के डिसीजन को महत्व देंगे।

कमाई करने के नए स्रोत मिल सकते हैं।

सिंगल लोगों के लिए समय खास रहने वाला है।

बिजनेस में नए मौके मिल सकते हैं।

परिवार से कोई अच्छी खबर मिल सकती है।

दोस्तों के साथ अच्छा वक्त गुजार सकते हैं।

कुंभ राशि

मंगल की वृश्चिक राशि में शुक्र का गोचर कुंभ राशि के जातकों को फायदा दे सकता है।

अपने क्रश से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सकता है।

किस्मत के सितारे आपका साथ देंगे।

रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी।

क्रिएटिव एनर्जी से भरपूर महसूस करेंगे।

धन की प्राप्ति हो सकती है।

ये भी पढ़ें:बुध, शुक्र, मंगल, सूर्य का गोचर गुरु की राशि में, इन 3 राशियों की चांदी ही चांदी
ये भी पढ़ें:शनि-बुध की चाल मचाएगी धमाल, इन 3 राशियों को खूब मिलेगा लाभ

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Shukra Rashi Parivartan Rashifal Horoscope
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने