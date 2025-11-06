कल राहु के नक्षत्र में जाएंगे शुक्र, नए साल में शनि की राशि में, किन राशियों के लिए शुक्र का प्रभाव बदलेगा

संक्षेप: शुक्र कल राहु के नक्षत्र स्वाति नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं, यही नहीं अब शुक्र नए साल 2026 में शनि की राशि में होंगे। शुक्र और शनि का यह मिलन किन राशियों के लिए क्या दिक्कतें लाएगा, यह जानने के लिए यहां पढ़ें इसका राशियों पर प्रभाव

शुक्र कल राहु के नक्षत्र स्वाति नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं, यही नहीं अब शुक्र नए साल 2026 में शनि की राशि में होंगे। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, भौतिक सुख-सुविधाओं और धन दौलत के कारक ग्रह माने जाते हैं। यहां दो तरह के बदलावों को हम बताने जा रहे हैं, जिसमें दो बड़े ग्रह राहु और शनि के साथ शुक्र जुड़ेंगे। पहला नक्षत्र गोचर है, जो 7 नवंबर को होगा, ऐसेमें शुक्र राहु के नक्षत्र में जाएंगे, अब शुक्र इस छाया ग्रह के नक्षत्र में आकर भी किन राशियों को क्या लाभ देंगे, यहां पढ़ें। वहीं शुक्र जनवरी में शनि की राशि में जा रहे हैं, ऐसे में इस राशि में जाकर शुक्र किस तरह से रासियों को प्रभावित करेंगे, इस प्रकार दोनों तरफ से आप जान सकते हैं शुक्र के प्रबाव के बारे में । शुक्र और शनि का यह मिलन किन राशियों के लिए क्या दिक्कतें लाएगा, यह जानने के लिए यहां पढ़ें इसका राशियों पर प्रभाव

शुक्र का मकर राशि में जाने का क्या मतलब

मकर राशि में अगर शुक्र जाते हैं, तो वे बहुत सीरियस हो जाते हैं। बहुत लॉयल रहते हैं और लंबे समय के लिए कमिटमेंट करना पसंद करते हैं, फिर चाहे, वो रिलेशनशिप हो, फाइनेंशियल मामले हों या फिर करियर में। शुक्र वक्री होता है तो शुक्र आपको फैसले लेने में परेशान करता है। इस समय कोईऐसा काम ना करें, जिससे बाद में पछताना पड़ें। अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर होगा, तो आपके रिश्तों में समस्याएं रहेंगी, आप दोनों में कोर्डिनेशन की कमी या आर्थिक अस्थिरता से जूझ सकते हैं।

राहु के नक्षत्र में शुक्र किसको लाभ देंगे मेष राशि वालों को हर तरफ से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। धन लाभ के भी संकेत मिल रहे हैं। हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें। आपके जीवन में पॉजिटिविटी बनी रहेगी। सिंह वालों को प्रोफेशनल लाइफ में अच्छे संकेत मिल रहे हैं, आपको नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। लाइफ पार्टनर की तरफ थोड़ा ध्यान दें। मिथुन राशि के लिए राहु के नक्षत्र में शुक्र का आना लाभकारी साबित हो सकता है। बिजनेस, शेयर मार्केट, रिअल एस्टेट सभी से कुछ-कुछ लाभ होगा।

शनि की राशि में जाकर शुक्र क्या असर दिखाएंगे

वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र मकर राशि में जाकर लाभ देंगे। आय और लाभ बढ़ती हुई दिखेगी। कई दूसरी जगह से भी पैसा आ सकता है। आप ऑफिस में भी अलग ही शाइन करते नजर आएंगे। आर्थिक तौर पर आपके लिए समय बहुत अच्छा है। कर्क राशि वालों के लिए शनि और शुक्र की युति कमाल दिखाएगी। भाग्य आपका साथ देगा। आपके लक के कारण कुछडील आपकी ऐसे ही सफल हो जाएगीं। कोई नया प्रोजेक्ट भी आपके हाथ लग सकता है। इस दौरान आत्नविश्वास के साथ बिजनेस करें, नया मुकाम हासिल कर पाएंगे। मीन राशि वालों के लिए शनि और शुक्र मान-सम्मान में वृद्धि, पद-प्रतिष्ठा और समाज में एक नई पहचान दिलाएंगे। लाइफ पार्टनर के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाएं। इस समय आपको खास ध्यान देना है। कोई ऐसी बात ना करें जो उसे बुरी लगे।