15 अगस्त को चमकेगा इन 7 राशियों का भाग्य, दिनभर मेहरबान रहेगी किस्मत
Kal Ka Rashifal, 15 August 2026: 15 अगस्त, शनिवार का दिन सभी 12 राशियों के लिए अलग-अलग परिणाम लेकर आ सकता है। किसी राशि को नौकरी और कारोबार में सफलता मिल सकती है, तो किसी को खर्च और रिश्तों के मामलों में सावधानी बरतनी होगी।
Kal Ka Rashifal, 15 August 2026: कल शनिवा है। हिंदू धर्म में यह दिन मां लक्ष्मी की पूजा के लिए खास माना जाता है। कई लोग शुक्रवार की सुबह मां लक्ष्मी की पूजा कर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। ज्योतिष की मानें तो हर दिन ग्रहों और नक्षत्रों की चाल बदलती है। इसका असर भी सभी 12 राशियों पर अलग-अलग देखने को मिलता है। किसी के काम बनते हैं तो किसी के सामने नई जिम्मेदारियां आ जाती हैं। कहीं नौकरी और कारोबार से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है तो कहीं खर्च बढ़ने की वजह से बजट बिगड़ सकता है। परिवार, रिश्तों और सेहत के मामले में भी हर राशि का दिन अलग रहने वाला है।
अगर आप भी दिन की शुरुआत से पहले यह जानना चाहते हैं कि आपकी राशि क्या कहती है, तो मेष से लेकर मीन राशि तक का राशिफल पढ़ें। यहां जानिए नौकरी, कारोबार, पैसा, परिवार, लव लाइफ और सेहत के लिहाज से शुक्रवार आपके लिए कैसा रह सकता है।
राशिफल
मेष राशि- बातचीत में बैलेंस बनाकर रखना चाहिए। नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं। तरक्की के अवसर भी मिल सकते हैं। शैक्षिक कार्यों में मान-सम्मान की प्राप्ति होगी। अपनों के सहयोग से व्यापारिक लाभ मिलेगा।
वृषभ राशि- वाद-विवादों से दूर रहना चाहिए। किसी मित्र का आना हो सकता है। बौद्धिक कार्यों में मान-सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। भवन सुख में वृद्धि हो सकती है। भौतिक सुख-संपदा में वृद्धि होगी। किसी महत्वपूर्ण निर्णय को ले सकते हैं।
मिथुन राशि- कोई सपना पूरा हो सकता है। भूमि, भवन व वाहन की खरीदारी संभव है। मन प्रसन्न रहेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। धार्मिक संगीत के प्रति रुझान बढ़ सकता है। किसी मित्र के सहयोग से आय में वृद्धि हो सकती है।
कर्क राशि- धैर्यशीलता बनाए रखने के प्रयास करें। परिवार में भी शांति बनाए रखें। किसी मित्र के सहयोग से आय में वृद्धि के साधन बन सकते हैं। धार्मिक कार्यों में खर्च बढ़ेंगे। जीवनसाथी के साथ व स्वास्थ्य पर नजर रखें।
सिंह राशि- आत्मविश्वास में कमी रहेगी। परिवार का साथ मिलेगा। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। किसी नए कारोबार की शुरुआत हो सकती है। व्यावसायिक सफलता मिलेगी। राजनीतिक लाभ मिलेगा।
कन्या राशि- आर्थिक उन्नति के संकेत हैं। जीवनसाथी की सेहत का ध्यान रखें। माता-पिता का साथ मिलेगा। खर्चों में वृद्धि होगी। पिता से धन की प्राप्ति हो सकती है। बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। यात्रा का योग बनेगा।
तुला राशि- मन में प्रसन्नता का भाव रहेगा, लेकिन धैर्य में कमी रहेगी। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पर जा सकते हैं। माता से धन की प्राप्ति हो सकती है। आज आर्थिक बजट बनाकर चलना आपके लिए लाभकारी रहेगा।
वृश्चिक राशि- धैर्य से काम लेना चाहिए। व्यर्थ के क्रोध से बचें। बातचीत में संयत रहें। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा। तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। आय में वृद्धि होगी। कार्यों की विघ्न-बाधा खत्म होगी।
धनु राशि- दिन उतार-चढ़ाव भरा रहेगा। पारिवारिक वजहों से मन परेशान रहेगा। जीवनसाथी की सेहत का ध्यान रखें। माता-पिता का साथ मिलेगा। खर्चों में वृद्धि होगी। पिता से धन की प्राप्ति हो सकती है।
मकर राशि- आर्थिक उन्नति लेकर आया है। मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। शैक्षिक व बौद्धिक कार्यों से मान-सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। अपनों का साथ मिलेगा। बच्चों की सेहत पर नजर रखें।
कुंभ राशि- आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। मन में उतार-चढ़ाव रहेंगे। माता की सेहत का ध्यान रखें। जीवनसाथी का साथ मिलेगा। खर्चों की अधिकता रहेगी। शैक्षिक कार्यों में सम्मान की प्राप्ति होगी।
मीन राशि- दिन आर्थिक रूप से अच्छा रहेगा। वाणी में मधुरता तो रहेगी, फिर भी धैर्यशीलता बनाए रखें। कारोबार में मुश्किलें आएंगी, लेकिन लाभ के अवसर भी मिलेंगे। वाहन सुख में वृद्धि होगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
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