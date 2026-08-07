Kal Ka Rashifal, 8 August 2026: 8 अगस्त को चमकेगा इन 7 राशियों का भाग्य, दिनभर मेहरबान रहेगी किस्मत
शनिवार का दिन सभी 12 राशियों के लिए अलग-अलग संकेत लेकर आ रहा है। किसी को करियर में नए अवसर मिल सकते हैं तो किसी को रिश्तों और आर्थिक मामलों में समझदारी से कदम उठाने की जरूरत होगी। जानें मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा 8 अगस्त 2026 का दिन।
Kal Ka Rashifal, 8 August 2026: कल शनिवार है। हिंदू धर्म में यह दिन हनुमान जी और शनिदेव की पूजा के लिए खास माना जाता है। कई लोग शनिवार की सुबह हनुमान जी और शनिदेव की पूजा कर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। ज्योतिष की मानें तो हर दिन ग्रहों और नक्षत्रों की चाल बदलती है। इसका असर भी सभी 12 राशियों पर अलग-अलग देखने को मिलता है। किसी के काम बनते हैं तो किसी के सामने नई जिम्मेदारियां आ जाती हैं। कहीं नौकरी और कारोबार से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है तो कहीं खर्च बढ़ने की वजह से बजट बिगड़ सकता है। परिवार, रिश्तों और सेहत के मामले में भी हर राशि का दिन अलग रहने वाला है।
अगर आप भी दिन की शुरुआत से पहले यह जानना चाहते हैं कि आपकी राशि क्या कहती है, तो मेष से लेकर मीन राशि तक का राशिफल पढ़ें। यहां जानिए नौकरी, कारोबार, पैसा, परिवार, लव लाइफ और सेहत के लिहाज से शनिवार आपके लिए कैसा रह सकता है।
राशिफल
मेष राशि- खुद की परफॉरमेंस पर गौर फरमाने का समय है। आज की यह अवधि बाहरी दुनिया से वापसी की तरह लग सकती है, लेकिन यह निश्चित रूप से एक्सप्लोर करने का समय है। यह आपकी कहानी को फिर से लिखने का मौका है।
वृषभ राशि- आपको थोड़ा बहुत स्ट्रगल का सामना करना पड़ सकता है कि क्या वर्तमान करियर पथ पर बने रहना है या कोई अलग रास्ता चुनना चाहिए। यह हमेशा नेगेटिव नहीं होता। कोई भी कठोर कदम न उठाएं।
मिथुन राशि- आप क्या करना चाहते हैं इसके बारे में क्लियरिटी हासिल करने के लिए यह दिन अच्छा है। आज एक शानदार दिन है, जो आपको आगे बढ़ा सकता है और आपके करियर के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। आप आर्थिक रूप से स्टेबल हैं।
कर्क राशि- बेहतर विकास की संभावना है। आपकी महत्वाकांक्षा और कड़ी मेहनत पर ध्यान दिए जाने की संभावना है, जिससे प्रमोशन या उन्नति के अवसर मिल सकते हैं। इस दौरान शुरू हुए समझौते और व्यापारिक अवसर सफल होने की संभावना है।
सिंह राशि- प्रोफेशनल और पर्सनल जीवन के बीच बैलेंस बनाकर चलें। कपल्स के लिए जुड़ने और अपने करियर और रिश्तों को मजबूत करने का समय है। क्लाइंट्स के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने से लाभदायक प्रोजेक्ट्स के द्वार खोलने में मदद मिलेगी।
कन्या राशि- अपनी स्किल्स दिखाने और प्रमोशन या नई डील पाने का एक सही मौका है। सिंगल लोग ऐसे लोगों की ओर आकर्षित होंगे, जो अच्छी कम्यूनिकेशन स्किल्स वाले हों और जिनके साथ उनकी रुचि मेल खाती हो। कुछ छोटी यात्राएं हो सकती हैं, जो आपके मेंटल हेल्थ में सुधार करेंगी।
तुला राशि- कमिटेड लोग रोमांटिक रिश्ते का अनुभव करेंगे। कुछ व्यवसाय के मालिक स्ट्रेटेजिक रूप से चुनी गई पार्ट्नर्शिप के माध्यम से बेहतर रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हैं। चंचल और रचनात्मक माहौल का स्वागत करें।
वृश्चिक राशि- अपने आप को ऐसी स्थिति में डालने से सावधान रहें, जहां आपको कुछ ऐसा खरीदने की जरूरत पड़े, जो आपके लॉंग टर्म लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद नहीं करता है। यह रिश्तों के संबंध में आपकी आवश्यकताओं और पर्सनल जरूरतों पर फोकस करने का समय है।
धनु राशि- आपकी वर्तमान स्थिति में लीडर की भूमिका में शामिल होने का एक शानदार मौका है। नतीजतन, कोशिश करें कि एक समय में बहुत सारी चीजों का बोझ न उठाएं। आपके पर्सनल जीवन में यह आपके लिए रोमांस का समय है।
मकर राशि- आप फ्रीलांस अवसरों पर विचार कर सकते हैं, जो आपको अपनी स्किल्स का उपयोग करने में मदद करेंगे। सिंगल लोग रोमांचक सामाजिक कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं या मौज-मस्ती और हंसी-मजाक के साथ डेट का आनंद ले सकते हैं।
कुंभ राशि- दिन सोशल कनेक्शन और पर्सनल ग्रोथ से भरा हुआ है। आप नई स्किल्स हासिल करने या ऐसे प्रोजेक्ट्स शुरू करने के इच्छुक होंगे, जिनके लिए मस्तिष्क को ऊर्जा देने और उत्साहित करने की आवश्यकता होती है।
मीन राशि- आज के दिन रोमांटिक लाइफ में छोटी-मोटी परेशानियां आ सकती हैं। आपका प्रोफेशनल जीवन आज उत्पादक रहेगा जबकि समृद्धि भी आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। कोई भी गंभीर स्वास्थ्य समस्या आपको परेशान नहीं कर सकेगी।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि