Rashifal: 4 नवंबर को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढें राशिफल

Rashifal: 4 नवंबर को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढें राशिफल

संक्षेप: Horoscope Tomorrow 4 November 2025: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 4 नवंबर 2025 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-

Mon, 3 Nov 2025 02:43 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Horoscope Tomorrow 4 November 2025, राशिफल: 4 नवंबर के दिन मंगलवार है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, बजरंगबली की पूजा करने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 4 नवंबर का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 4 नवंबर को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं

4 नवंबर को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढें राशिफल

मेष: 4 नवंबर के दिन आपका पार्टनर सुख-दुःख, दोनों में आपके साथ रहेगा। ऑफिस में अपनी मेहनत का परिचय दें। आर्थिक रूप से आज आप अच्छे रहेंगे। सेहत भी पॉजिटिव रहेगी। ऑफिस में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के आपके प्रयासों के सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। धन मिलने का भी योग है। आप ट्रैवल कर सकते हैं।

वृषभ: 4 नवंबर के दिन अपने प्रेम जीवन में मधुरता बनाए रखने पर ध्यान दें। आज प्रोफेशनल जीवन में स्टेबिलिटी बनी रहेगी। आपको बातचीत के मामले में अधिक रुचि दिखाने की जरूरत है। कोई बड़ी आर्थिक समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। प्रेमी की पसंद के प्रति सेंसिटिव रहें।

मिथुन: 4 नवंबर के दिन प्रेम जीवन में शानदार पलों की तलाश करें। दफ्तर को रचनात्मक और उत्पादक बनाएं। अपने दोस्तों के साथ आर्थिक मसले सुलझाएं। ज्यादा बचत करने पर विचार करें। आज तेल युक्त भोजन से बचें और खूब पानी पिएं।

कर्क: 4 नवंबर के दिन साथ समय बिताते हुए अपने पार्टनर को नाराज न करें। ऑफिस में होने वाली समस्याओं को लेकर भी आपको सतर्क रहना चाहिए। आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं। आज बेफिजूल में खर्च करने से बचें। आपका स्वास्थ्य नॉर्मल रहेगा।

सिंह: 4 नवंबर के दिन अपने प्रेम जीवन में अनबन दूर करें और साथ में ज़्यादा समय बिताएं। ऑफिस में आने वाली समस्याओं को समझदारी से सॉल्व करें। आर्थिक फैसलों में सावधानी बरतें। सेहत और फिटनेस पर गौर करें।

कन्या: 4 नवंबर के दिन दयालु बने रहें और जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है, उसकी ओर लगातार कदम बढ़ाएं। बातचीत के माध्यम से लव लाइफ को मजबूत बनाए रखें। काम पर चुनौतियों पर विचार करें।

तुला: 4 नवंबर के दिन प्रेम-संबंधी हर मुद्दे को बेहद सावधानी से संभालें। दफ्तर में नई चुनौतियां आपकी सिचूऐशन को मजबूत करेंगी। निवेश से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। आज हेल्थ नॉर्मल रहेगी।

वृश्चिक: 4 नवंबर के दिन ध्यान केंद्रित करें, कार्यों की लिस्ट बनाएं। हर दिन लिए गए छोटे-छोटे विकल्पों से प्रगति होती है। आज आपको ऐसे आसान उपाय मिलेंगे, जो छोटे-छोटे दरवाजे खोल सकते हैं। खुद पर भरोसा रखें।

धनु: 4 नवंबर के दिन तनाव पर फोकस करें। मेडिटेशन करें। एक मजबूत प्रेम संबंध बनाएं, जहांआप दोनों एक साथ ज्यादा समय बिताएं। पेशेवर चुनौतियों का समाधान करें। आज स्वास्थ्य और धन दोनों आपके साथ रहेंगे।

मकर: 4 नवंबर के दिन स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। नए प्रेम संबंध को अपना सकते हैं। प्रोफेशनल चुनौतियों से उबरें। आर्थिक रूप से आप अच्छी स्तिथि में रहेंगे। हेल्दी रहने के लिए आप एक सुरक्षित लाइफस्टाइल पसंद करते हैं।

कुंभ: 4 नवंबर के दिन धन को मैनेज सोच-समझकर करें। स्वास्थ्य संबंधी छोटी-मोटी समस्या हो सकती है। नौकरी में जोखिम उठाने से बचें और अपने प्रेमी/प्रेमिका के साथ मधुर संबंध बनाए रखें। सुरक्षित वित्तीय निर्णय लें।

मीन: 4 नवंबर के दिन एक शांत और केंद्रित रवैया आपको अवसरों को पहचानने में मदद करता है। छोटे-छोटे एफर्ट्स अब अपना असर दिखाएंगे। अपने साथ नरमी से पेश आएं। क्लियर एक्शन प्लान बनाएं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

