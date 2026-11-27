कल का राशिफल: 28 नवंबर को कैसा रहेगा आपका दिन, पढ़ें 12 राशियों का हाल
Kal Ka Rashifal, 28 November 2026: 28 नवंबर, शनिवार का दिन सभी 12 राशियों के लिए अलग-अलग परिणाम लेकर आ सकता है। किसी राशि को नौकरी और कारोबार में सफलता मिल सकती है, तो किसी को खर्च और रिश्तों के मामलों में सावधानी बरतनी होगी।
Kal Ka Rashifal, 28 November 2026: कल शनिवार है। हिंदू धर्म में यह दिन हनुमान जी और शनिदेव की पूजा के लिए खास माना जाता है। कई लोग शनिवार की सुबह हनुमान जी और शनिदेव की पूजा कर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। ज्योतिष की मानें तो हर दिन ग्रहों और नक्षत्रों की चाल बदलती है। इसका असर भी सभी 12 राशियों पर अलग-अलग देखने को मिलता है। किसी के काम बनते हैं तो किसी के सामने नई जिम्मेदारियां आ जाती हैं। कहीं नौकरी और कारोबार से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है तो कहीं खर्च बढ़ने की वजह से बजट बिगड़ सकता है। परिवार, रिश्तों और सेहत के मामले में भी हर राशि का दिन अलग रहने वाला है। अगर आप भी दिन की शुरुआत से पहले यह जानना चाहते हैं कि आपकी राशि क्या कहती है, तो मेष से लेकर मीन राशि तक का राशिफल पढ़ें। यहां जानिए नौकरी, कारोबार, पैसा, परिवार, लव लाइफ और सेहत के लिहाज से शनिवार आपके लिए कैसा रह सकता है।
क्या आप जानना चाहते हैं कि 28 नवंबर 2026 का राशिफल आपकी राशि और जन्मकुंडली के अनुसार कैसा रहेगा? नौकरी, कारोबार, धन लाभ, प्रेम जीवन, विवाह और पारिवारिक जीवन से जुड़े सवालों के जवाब पाने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री लाइव चैट करें। जानें कि कल ग्रहों की चाल आपके लिए क्या संकेत दे रही है और किन मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है। अपनी कुंडली के अनुसार ज्योतिषीय मार्गदर्शन पाएं। अभी पंडित जी से फ्री चैट करें।
मेष राशि- मेहनत का पूरा फल मिलने की उम्मीद है। पुराने रुके काम पूरे हो सकते हैं। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार में लाभ के संकेत हैं। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। दिन के अंत में कोई सुखद खबर मिल सकती है।
वृषभ राशि- नए लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा। साझेदारी में किया गया काम फायदा दे सकता है। नौकरी में आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। घर में किसी शुभ काम की चर्चा हो सकती है। सेहत ठीक रहेगी और मन भी खुश रहेगा।
मिथुन राशि- जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। काम का दबाव रहेगा, लेकिन आप उसे संभाल लेंगे। किसी भी बात पर गुस्सा करने से बचें। पैसों के मामले में संतुलन बनाए रखें। परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा। आराम के लिए भी समय निकालें।
कर्क राशि- भाग्य का साथ मिल सकता है। रुका हुआ काम फिर से शुरू होने की संभावना है। छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा। नौकरी और कारोबार में अच्छे मौके मिल सकते हैं। परिवार के साथ समय बिताने से मन खुश रहेगा।
सिंह राशि- जल्दबाजी करने से बचें। हर काम आराम से और समझदारी के साथ करें। नौकरी में आपके काम की सराहना हो सकती है। कारोबार में पुराने संपर्क फायदा पहुंचा सकते हैं। परिवार का पूरा साथ मिलेगा। सेहत सामान्य रहेगी।
कन्या राशि- नए लोगों से मुलाकात हो सकती है। कोई जरूरी जानकारी आपके काम आ सकती है। नौकरी और कारोबार दोनों में दिन ठीक रहेगा। घर के बड़े लोगों की सलाह मानें। पैसों के मामले में जल्दबाजी से बचें। सेहत पहले से बेहतर रहेगी।
तुला राशि- रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार में सोच-समझकर लिया गया फैसला आगे फायदा देगा। शाम तक कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है।
वृश्चिक राशि- किसी पुराने काम का अच्छा नतीजा मिल सकता है। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी। कारोबार करने वालों को नया ग्राहक मिल सकता है। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। किसी बात को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है।
धनु राशि- दिन सामान्य रहेगा। हर काम योजना बनाकर करेंगे तो फायदा होगा। किसी दोस्त से अच्छी सलाह मिल सकती है। खर्च पर थोड़ा ध्यान दें। नौकरी और कारोबार में स्थिति पहले जैसी बनी रहेगी। सेहत को लेकर लापरवाही न करें।
मकर राशि- मेहनत का फायदा मिलने के संकेत हैं। लंबे समय से रुका कोई काम आगे बढ़ सकता है। नौकरी में अधिकारी आपके काम से खुश रहेंगे। कारोबार में भी अच्छी खबर मिल सकती है। परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा।
कुंभ राशि- मन कई बातों में उलझ सकता है, लेकिन धैर्य रखने से रास्ता निकल आएगा। काम समय पर पूरे करने की कोशिश करें। परिवार के किसी सदस्य का सहयोग मिलेगा। बेवजह की बहस से दूर रहें। खानपान का ध्यान रखें।
मीन राशि- काम की रफ्तार अच्छी रहेगी। सुबह से ही कुछ जरूरी काम पूरे करने की कोशिश करेंगे और इसमें सफलता भी मिल सकती है। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। घर में माहौल सामान्य रहेगा। खर्च सोच-समझकर करें। सेहत ठीक रहेगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
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