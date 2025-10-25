Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Horoscope Tomorrow 26 October 2025 Kal Ka Rashifal aries to pisces zodiacs Future predictions
Rashifal: 26 अक्टूबर को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढें राशिफल

Rashifal: 26 अक्टूबर को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढें राशिफल

संक्षेप: Horoscope Tomorrow 26 October 2025: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 26 अक्टूबर 2025 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-

Sat, 25 Oct 2025 02:21 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Horoscope Tomorrow 26 October 2025, राशिफल: 26 अक्टूबर के दिन रविवार है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान सूर्य की पूजा करने से मान-सम्मान बढ़ता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 26 अक्टूबर का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 26 अक्टूबर को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।

26 अक्टूबर को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढें राशिफल

मेष

आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। काम में ज्यादा व्यस्त रहेंगे, लेकिन मेहनत का फल भी आपको जल्दी मिलेगा। ऑफिस या व्यापार में नए आइडिया को अपनाने का समय अच्छा है। दोस्तों और परिवार के साथ तालमेल बनाए रखना जरूरी है। छोटे-छोटे झगड़े से बचें। स्वास्थ्य पर ध्यान दें, हल्की एक्सरसाइज और पानी ज्यादा पीना लाभदायक रहेगा।

वृषभ

आज आप अपने पैसों और खर्चों पर ज्यादा ध्यान दें। कोई नया निवेश सोच-समझ कर ही करें। परिवार के साथ समय बिताना आज आपको मानसिक संतोष देगा। घर के छोटे-मोटे काम निपटाने के लिए दिन अच्छा है। अगर कोई पुराना झगड़ा है तो उसे शांतिपूर्वक सुलझा सकते हैं। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन खान-पान संतुलित रखें।

ये भी पढ़ें:कल से इन राशियों का चमकेगा भाग्य, बुध का वृश्चिक राशि में गोचर देगा प्रॉफिट

मिथुन

आज का दिन आपके लिए संवाद और बातचीत में सफल रहेगा। नौकरी या व्यापार में कुछ नए अवसर मिल सकते हैं। यात्रा की संभावना है, जो आपके लिए फायदेमंद रहेगी। दोस्तों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा। परिवार के साथ तालमेल बनाए रखें। मानसिक रूप से हल्का तनाव हो सकता है, इसलिए ध्यान या मेडिटेशन मदद करेगा।

कर्क

आज आप भावनात्मक रूप से थोड़े संवेदनशील रहेंगे। परिवार और घर के मामलों में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। कामकाज में थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी, लेकिन परिणाम सकारात्मक मिलेंगे। अपने आत्मविश्वास पर ध्यान दें और दूसरों के विचारों को समझने की कोशिश करें। स्वास्थ्य पर ध्यान दें, हल्की-फुल्की एक्सरसाइज और योग लाभदायक रहेगा।

सिंह

आज आपका आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा। नया प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी लेने के लिए अच्छा समय है। पुराने विवादों को सुलझाने का प्रयास करें। दोस्तों और सहयोगियों के साथ तालमेल बनाए रखना फायदेमंद रहेगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन खान-पान में संतुलन जरूरी है।

ये भी पढ़ें:कल सूर्य गोचर होगा राहु के नक्षत्र में, इन 3 राशियों को होगा फायदा ही फायदा

कन्या

आज आप अपने कार्यस्थल पर अनुशासन बनाए रखें। किसी पुराने काम को पूरा करने की जरूरत है। आर्थिक मामलों में स्थिरता रहेगी। अपने विचारों को नियंत्रित रखना और निर्णय सोच-समझकर लेना जरूरी है। परिवार के साथ समय बिताना आपको मानसिक शांति देगा।

तुला

आज आपके संबंधों में सुधार होगा। जीवनसाथी या मित्र के साथ तालमेल बढ़ेगा। कार्यस्थल पर सहयोग मिलेगा। नए आइडिया और क्रिएटिव सोच फायदेमंद साबित होंगे। आर्थिक मामलों में कुछ अच्छे मौके मिल सकते हैं। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, हल्की एक्सरसाइज और पर्याप्त नींद जरूरी है।

वृश्चिक

आज का दिन आपके लिए ऊर्जा और जोश से भरा रहेगा। अपनी योजनाओं में ठोस कदम उठाएँ। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। परिजनों के साथ संवाद बनाए रखें, किसी पुरानी गलतफहमी को दूर करना फायदेमंद रहेगा। नौकरी या व्यापार में सफलता मिलेगी। यात्रा करने का अवसर भी बन सकता है।

ये भी पढ़ें:इन 3 राशियों पर बरसती है मां लक्ष्मी की कृपा, नहीं रहती है पैसों की कोई कमी

धनु

आज आप अपने करियर और पेशेवर जीवन पर ध्यान दें। कोई नई शुरुआत या योजना सफल हो सकती है। यात्रा और शिक्षा से जुड़े काम फायदेमंद रहेंगे। मित्रों और परिवार के साथ समय बिताना सुखद रहेगा। आर्थिक मामलों में स्थिरता रहेगी। स्वास्थ्य पर ध्यान दें, हल्का व्यायाम और सही खान-पान जरूरी है।

मकर

आज वित्तीय मामलों में सावधानी रखें। नौकरी या व्यापार में अचानक बदलाव आ सकते हैं। घर और परिवार में सामंजस्य बनाए रखें। स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें, हल्का व्यायाम और पर्याप्त नींद लाभ देगा। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। पुरानी जिम्मेदारियों को निपटाना फायदेमंद रहेगा।

कुंभ

आज आप सामाजिक और पेशेवर मामलों में आगे बढ़ेंगे। अपने दोस्तों और सहयोगियों से मदद मिलेगी। नए अवसरों के लिए खुला दिमाग रखें। मानसिक रूप से सकारात्मक ऊर्जा आपको उत्साहित रखेगी। परिवार के साथ समय बिताना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। स्वास्थ्य और खान-पान पर ध्यान दें।

ये भी पढ़ें:कब से शुरू होगी छठ पूजा, नोट कर लें डेट व मुहूर्त

मीन

आज आपका दिन सहज और शांत रहेगा। आध्यात्मिक कामों में समय बिताना लाभदायक रहेगा। परिवार और घर में सुख-शांति बनी रहेगी। किसी पुराने काम को पूरा करने का समय है। करियर और वित्तीय मामलों में थोड़ा धैर्य रखें। स्वास्थ्य पर ध्यान दें, हल्की-फुल्की एक्सरसाइज मदद करेगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
kal ka rashifal Horoscope Rashifal
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने