Rashifal: 25 सितंबर को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढें राशिफल

Kal Ka Rashifal: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। जानें 25 सितंबर, 2025 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को बरतनी होगी सावधानी।

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 24 Sep 2025 02:43 PM


Horoscope Tomorrow 25 September 2025, राशिफल: 25 सितंबर के दिन गुरुवार और शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, विष्णु जी और मां दुर्गा की पूजा करने से सुख-समृद्धि बढ़ती है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 25 सितंबर का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 25 सितंबर को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।



मेष

मेष राशि का दिन हैप्पी-हैप्पी रहने वाला है। नए टास्क के प्रति अलर्ट रहें, जो आपको प्रमोशन भी दिला सकते हैं। अपना बेस्ट परिणाम देने के लिए पेशेवर चुनौतियों को सावधानी के साथ संभालें। आज आपकी लव लाइफ बेहतरीन रहेगी।

वृषभ

आज का आपका दिन शानदार रहने वाला है। धन-वृद्धि के योग बन रहे हैं। जिन लोगों को जॉब की तलाश थी, उनका सपना पूरा होता नजर आएगा। लव के मामले में कुछ लोगों को पेरेंट्स का सपोर्ट मिलेगा।

मिथुन

आज के दिन अपनी हेल्थ पर ध्यान दें। लव के मामले में उतार-चढ़ाव की सिचूऐशन बनी रहेगी। जिम्मेदारियों को नजरअंदाज न करें। कुछ व्यापारियों को नई पार्टनरशिप भी मिल सकती है। हर काम में सफलता हासिल होगी।

कर्क

आज के दिन आपके लिए शुभ माना जा रहा है। पार्टनर के साथ आपकी दूरियां धीरे-धीरे खत्म हो जाएंगी। सेहत आपका साथ देगी। पैसों के मामले में आज लेन-देन करते वक्त सावधानी बरतने की एडवाइस दी जाती है।

सिंह

आज के दिन पॉजिटिव दृष्टिकोण बनाए रखें। आपके लिए विकास, भावनात्मक सफलता और आश्चर्यजनक अवसरों का वादा करता है। करियर के मामले में नए टास्क पाने के लिए खुद को तैयार कर लें।

कन्या

आज के दिन पॉजिटिव सोच बनाए रखें। अपने लॉंग टर्म लक्ष्यों पर कायम रहना आपके लिए अच्छा रहेगा। स्ट्रेस से दूर रहें। आज अपनी मेंटल हेल्थ पर फोकस करना चाहिए। काम का प्रेशर ज्यादा लेने से मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ भी प्रभावित होती है।

तुला

आज के दिन आपके लिए विकास और रोमांस के अवसरों से भरपूर रहेगा। वहीं, वित्त के मामले में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। नए अनुभवों के लिए खुले रहें लेकिन जहां आवश्यक हो वहां, सतर्क भी रहें।

वृश्चिक

आज के दिन डाइट को हेल्दी रखें। लव के मामले में दिन रोमांटिक रहेगा। प्रोग्रेस करने के लिए बैलेंस की आवश्यकता होती है। अप्रत्याशित चुनौतियां सामने आ सकती हैं, फिर भी खुद को संतुलित करते हुए आगे बढ़ते रहें।

धनु

आज के दिन आज धन का आगमन होगा। सेहत के मामले में फिटनेस पर ध्यान दें। अचानक खर्चे सामने आ सकते हैं। प्रोडक्टिव बने रहें। आपके लिए आज का दिन थोड़ा बिजी-बिजी रहन वाला है। स्ट्रेस दूर होगा।

मकर

आज के दिन कामकाज के चक्कर में अपनी पर्सनल लाइफ से समझौता करना ठीक नहीं है। पैसे कमाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ लोगों को ओवरटाइम करना पड़ सकता है। परिवार और दोस्तों के लिए भी समय निकालें।

कुंभ

आज के दिन वर्क-लाइफ बैलेंस मेन्टेन करके आगे बढ़ें। आज किसी पुराने इनवेस्टमेंट से तगड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। डेडलाइन के भीतर टास्क कंप्लीट कर लेने की सलाह दी जाती है। किसी भी बहस में पड़ने से बचें।

मीन

आज का आपका दिन इनोवेटिव विचारों पर फोकस करने वाला दिन है। अपने प्रोफेशनल जीवन में चुनौतियों के साथ-साथ रचनात्मकता की उम्मीद करें। नई शुरुआत को खुली बांहों से अपनाएं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

