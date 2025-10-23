Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Horoscope Tomorrow 24 October 2025 Kal Ka Rashifal aries to pisces zodiacs Future predictions
Rashifal: 24 अक्टूबर को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढें राशिफल

Rashifal: 24 अक्टूबर को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढें राशिफल

संक्षेप: Horoscope Tomorrow 24 October 2025: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 24 अक्टूबर 2025 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-

Thu, 23 Oct 2025 02:17 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Horoscope Tomorrow 24 October 2025, राशिफल: 24 अक्टूबर के दिन शुक्रवार है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से जीवन में बरकत आती है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 24 अक्टूबर का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 24 अक्टूबर को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।

24 अक्टूबर को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढें राशिफल

मेष

आज के दिन बात-चीत में भाग लें और अपनी पर्सनालिटी को सामने लाएं। जल्दबाजी में डीसीजन लेने से बचें और दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण पर विचार करने के लिए तैयार रहें। हेल्दी लाइफस्टाइल बनाए रखें।

वृषभ

आज के दिन चीजों के कंट्रोल से बाहर जाने से पहले ही प्यार से जुड़ी हर समस्या को सॉल्व करें। आधिकारिक चुनौतियों के बावजूद, आप पेशेवर रूप से सफल होंगे। वित्तीय मामलों पर नजर रखें।

ये भी पढ़ें:इन 3 राशियों पर बरसती है मां लक्ष्मी की कृपा, नहीं रहती है पैसों की कोई कमी

मिथुन

आज के दिन किसी भी नकारात्मक विचार को त्याग दें और सोल्यूशन की मानसिकता के साथ अपना पक्ष रखें। आपके लिए परीक्षाओं का दिन हो सकता है। अपने शब्दों का प्रयोग सावधानी से और शांत एवं क्लियर लहजे में करें।

कर्क

आज के दिन नया प्यार दिन का मुख्य आकर्षण है। फीलिंग्स को शेयर करने के लिए प्रेमी के साथ अधिक वक्त बिताएं। नई जिम्मेदारियां कार्यालय में आपके दरवाजे पर दस्तक देंगी।

सिंह

आज के दिन आपकी पेशेवर कमिटमेंट आपको काम पर चुनौतियों से निपटने में मदद करेगी। धन और स्वास्थ्य दोनों ही आपके लिए एकदम सही और लाभकारी साबित होंगे। तनाव कम लें।

ये भी पढ़ें:कब से शुरू होगी छठ पूजा, नोट कर लें डेट व मुहूर्त

कन्या

आज के दिन पॉजिटिव नोट पर प्यार से संबंधित मुद्दों का ध्यान रखें। आपका आधिकारिक प्रदर्शन शानदार होगा और इससे आपके करियर में अधिक अवसरों को बढ़ने का रास्ता मिलेगा।

तुला

आज के दिन बिजनेस करने वाले नए व्यावसायिक आइडिया को लॉन्च कर सकते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के साथ-साथ वित्तीय स्टेबिलिटी भी आपके पक्ष में रहेगी। सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ प्यार से संबंधित समस्याओं को तुरंत सॉल्व करें।

वृश्चिक

आज के दिन आर्थिक रूप से आप आज अच्छे हैं। कोई बड़ी बीमारी आपको परेशान नहीं करेगी। जब प्यार से संबंधित मुद्दों की बात आती है तो सकारात्मक रहें। पेशेवर जीवन को लगन से संभालें।

धनु

आज के दिन अपने रिश्ते में ईमानदार रहें और इससे आपको खुशी मिलेगी। व्यावसायिक रूप से आप सफलता का स्वाद लेंगे। मामूली मौद्रिक मुद्दे हो सकते हैं।

मकर

आज के दिन आप व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों जीवन में सफलता को गले लगाएं। एक समृद्ध दिन होता है, जब आप महत्वपूर्ण निवेश निर्णय लेते हैं। आपका स्वास्थ्य भी सकारात्मक रहेगा।

कुंभ

आज के दिन समृद्धि आपके पास आएगी। स्वास्थ्य सामान्य रहने वाला है। कार्यालय में आपका प्रदर्शन नए पदों को प्राप्त करने में मदद करेगा। आज प्रमुख निवेशों के लिए दिन अच्छा है लेकिन अपने स्वास्थ्य के बारे में सावधान रहें।

मीन

आज के दिन पैसों को सही तरीके से मैनेज किया जाए। आज स्वास्थ्य भी अच्छा है। नौकरी खोजने के विकल्प खुले रखें, क्योंकि हो सकता है कि आपको कुछ बेहतर पाने का मौका मिले।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
kal ka rashifal Horoscope Rashifal
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने