कल का राशिफल 24 जुलाई 2026: शुक्रवार को किस राशि पर रहेगी मां लक्ष्मी की कृपा, पढ़ें मेष से मीन तक का भविष्यफल
Kal Ka Rashifal 24 July 2026: 24 जुलाई, शुक्रवार का दिन सभी 12 राशियों के लिए अलग-अलग संकेत लेकर आ रहा है। कुछ राशियों को करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में अच्छे अवसर मिल सकते हैं, जबकि कुछ लोगों को खर्च, रिश्तों और फैसलों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
Kal Ka Rashifal, 24 July 2026: कल शुक्रवार है। हिंदू धर्म में यह दिन मां लक्ष्मी की पूजा के लिए खास माना जाता है। कई लोग शुक्रवार की सुबह मां लक्ष्मी की पूजा कर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। ज्योतिष की मानें तो हर दिन ग्रहों और नक्षत्रों की चाल बदलती है। इसका असर भी सभी 12 राशियों पर अलग-अलग देखने को मिलता है। किसी के काम बनते हैं तो किसी के सामने नई जिम्मेदारियां आ जाती हैं। कहीं नौकरी और कारोबार से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है तो कहीं खर्च बढ़ने की वजह से बजट बिगड़ सकता है। परिवार, रिश्तों और सेहत के मामले में भी हर राशि का दिन अलग रहने वाला है।
अगर आप भी दिन की शुरुआत से पहले यह जानना चाहते हैं कि आपकी राशि क्या कहती है, तो मेष से लेकर मीन राशि तक का राशिफल पढ़ें। यहां जानिए नौकरी, कारोबार, पैसा, परिवार, लव लाइफ और सेहत के लिहाज से शुक्रवार आपके लिए कैसा रह सकता है।
राशिफल
मेष राशि- कल पैसों का लेन-देन समझदारी से करें। आपकी हेल्थ का मामला ठीक रहेगा। आपका प्रेम-संबंध मजबूत रहेगा, और आपको और भी सुखद पल देखने को मिलेंगे। आज अपने खर्चों पर नजर रखें।
वृषभ राशि- आपके प्रेम जीवन में कुछ छोटी-मोटी उथल-पुथल हो सकती है, जिन्हें तुरंत सॉल्व करने की जरूरत है। काम पर सावधान रहें ताकि आप अपना बेस्ट प्रदर्शन दे सकें। स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं सामने आ सकती हैं।
मिथुन राशि- कल के दिन अपने रिश्ते में सकारात्मक रवैया बनाए रखें। ऑफिस में अहंकार को दूर रखें और अपने लक्ष्यों पर ध्यान दें। धन लाभ होगा। आज के दिन आप विलासिता की वस्तुएं खरीद सकते हैं।
कर्क राशि- ऑफिस की पॉलिटिक्स से दूर रहें। आपको इसके अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे। अपने खर्च को काबू में रखें। आज के दिन सेहत का मामला शायद पूरी तरह ठीक न रहे।
सिंह राशि- अपने रिलेशन को मजबूत बनाने के लिए अपने पार्टनर के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने के बारे में भी सोच सकते हैं। सेहत संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। काम पर बेहतरीन प्रोफेशनल नतीजे देने की कोशिश करें।
कन्या राशि- सेहत के लिहाज से आप पूरी तरह ठीक हैं और आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं परेशान कर सकेगी। अपनी लव लाइफ में सुखद पलों की तलाश करें। करियर में ऐसी चुनौतियों को प्राथमिकता दें, जिनसे आपके करियर में तरक्की हो सके।
तुला राशि- खर्च के मामले में सावधान रहें। आज के दिन आपका स्वास्थ्य नॉर्मल रहेगा। आज के दिन आप करियर के मामले में नए काम हाथ में ले सकते हैं। आज के दिन अपने रिलेशन में निष्पक्ष रहें।
वृश्चिक राशि- अपनी लव लाइफ से जुड़ी पिछली दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए कदम उठाएं। आज के दिन चुनौतियों के बावजूद, आपको ऑफिस में अच्छी परफॉर्मेंस देनी होगी। पैसों का निवेश समझदारी से करें।
धनु राशि- धन और स्वास्थ्य, दोनों ही अच्छी सिचूऐशन में रहेंगे। अपने पार्टनर के साथ किसी भी तरह की बहस में न पड़ने की कोशिश करें। आपको काम पर अपनी प्रोडक्टिविटी भी कन्फर्म करनी चाहिए।
मकर राशि- कल बिना सोचे-समझे खर्च करने से बचें। आज के दिन आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज के दिन अपनी लव लाइफ से जुड़ी पिछली दिक्कतों को सॉल्व करें। काम पर अपनी पेशेवर लगन साबित करने के लिए नए काम हाथ में लें।
कुंभ राशि- अपनी प्रोफेशनल लाइफ को प्रोडक्टिव बनाए रखने का ध्यान रखें। अपने रिलेशन को स्ट्रॉंग बनाए रखें और अपने पार्टनर को ज्यादा समय दें। ऑफिस में आपके काम की तारीफ की जाएगी।
मीन राशि- अपनी लव लाइफ में अपनी ईमानदारी को जाहिर होने दें। ऑफिस में जरूरी काम संभालते समय प्रोफेशनल रवैया अपनाएं। आज के दिन पैसों से जुड़ी समस्याओं के चलते खर्च पर कंट्रोल रखना जरूरी है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
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वास्तु शास्त्र
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रत्न-उपाय
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