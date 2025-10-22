Hindustan Hindi News
Rashifal: 23 अक्टूबर को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढें राशिफल

संक्षेप: Horoscope Tomorrow 23 October 2025: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 23 अक्टूबर 2025 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-

Wed, 22 Oct 2025 02:31 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Horoscope Tomorrow 23 October 2025, राशिफल: 23 अक्टूबर के दिन गुरुवार है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। गुरुवार के दिन विष्णु भगवान की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, विष्णु जी की पूजा करने से जीवन में धन-धान्य में वृद्धि होती है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 23 अक्टूबर का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 23 अक्टूबर को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।

23 अक्टूबर को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढें राशिफल

मेष

आज के दिन आपके लिए महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ रहा है। लव, करियर और धन के मामले में कई मौके मिल सकते हैं। इन बदलावों को पॉजिटिव नजरिए के साथ अपनाएं। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें।

वृषभ

आज का दिन इमोशनल साबित हो सकता है। आपको कई महत्वपूर्ण डिसीजन लेने पड़ सकते हैं। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाएं। खुले दिमाग से बदलावों को अपनाएं।

मिथुन

आज के दिन लाइफ में बैलेंस व खुद की देखभाल को प्राथमिकता दें। विकास और सफलता के अवसरों का लाभ उठाएं। खुद पर भरोसा रखें और आप किसी भी चैलेंज का आसानी से सामना कर लेंगे।

कर्क

आज के दिन नए अवसरों और बदलावों के लिए तैयार रहें। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच बैलेंस बनाना चाहिए। करियर ग्रोथ, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग व फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर फोकस करें।

सिंह

आज के दिन अवसरों और चुनौतियों को आसानी से पार करने के लिए अपनी सेहत को प्राथमिकता दें। दिन अवसरों से भरपूर रहने वाला है। प्रेम और करियर का क्षेत्र फलते-फूलते हैं।

कन्या

आज के दिन लव लाइफ रोमांटिक रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि चीजें आपके अनुसार चलती रहें, तो दूसरों की बात सुनने के बजाय वही करें, जो आपका दिल कहे। नई नौकरी में ढलने के लिए कुछ जातकों को ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।

तुला

आज के दिन पैसों के मामले में अनुशासन जरूरी है। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखें। नई शुरुआत को अपनाएं। किसी फंक्शन का आनंद ले सकते हैं। पिछले निवेश से कुछ लोगों को अच्छा रिटर्न मिल सकता है।

वृश्चिक

आज के दिन कामकाज के मामले में कुछ समस्याओं पर आपको तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आपकी लव लाइफ नॉर्मल रहेगी। करियर के मामले में आपको अपना काम सही तरीके से करने में कोई समस्या नहीं होगी।

धनु

आज के दिन आपका पार्टनर आपके द्वारा उनके लिए किए गए सभी अच्छे कामों की तारीफ करने के मूड में रहेगा। सस्ते दाम पर कुछ जातक संपत्ति खरीद सकते हैं। ऑफिस का काम आप पर भारी पड़ सकता है।

मकर

आज के दिन को रोमांचक बनाने के लिए कुछ जातक ट्रिप प्लान कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। इसलिए अपना ध्यान पढ़ाई पर रखें। अगर ऑफिस का कोई प्रोजेक्ट रुका हुआ है तो अब उसे पूरा करने का समय आ गया है।

कुंभ

आज के दिन रुका हुआ पैसा मिल सकता है। जॉब कर रहे कुछ लोगों को प्रमोशन मिल सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह अनुकूल रहेगा। प्रेमी के साथ रोमांचक समय बिताने की संभावना है।

मीन

आज के दिन धन के मामले में आपको किसी पर भी भरोसा नहीं करने की सलह दी जाती है। करियर की पॉलिटिक्स आपको अपना ध्यान केंद्रित करने पर मजबूर कर सकती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

