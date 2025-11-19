Rashifal: 20 नवंबर को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढें राशिफल

संक्षेप: Horoscope Tomorrow 20 November 2025: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 20 नवंबर 2025 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-

Horoscope Tomorrow 20 November 2025, राशिफल: 20 नवंबर के दिन गुरुवार है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गुरुवार को श्री नारायण की पूजा करने से धन-धान्य में वृद्धि होती है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 20 नवंबर का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 20 नवंबर को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

20 नवंबर को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढें राशिफल मेष 20 नवंबर के दिन फाइनेंशियल रूप से दृष्टिकोण पॉजिटिव है। सीनियर्स के साथ मुद्दों को सुलझाएं और मीटिंग में बहस से बचें। आपको कोई नया प्रोजेक्ट या विचार मिल सकता है, जो आपकी रुचि जगाएगा। अपनी दिनचर्या में संतुलन को शामिल करके अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें।

वृषभ 20 नवंबर के दिन प्रेम जीवन को अधिक समय दें। दिन को क्रिएटिव और प्रोडक्टिव बनाए रखें। काम पर एक्सपेक्टेशन को पूरा करें। आज धन को समझदारी से संभालें। आज छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं।

मिथुन 20 नवंबर के दिन प्रेम संबंधों से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रभावी कदम उठाएं और काम पर उत्पादक बनें। सुरक्षित भविष्य के लिए सुरक्षित वित्तीय निवेश को प्राथमिकता दें। आज आपका स्वास्थ्य भी अच्छा है।

कर्क 20 नवंबर के दिन प्रेम जीवन में खुशियां बनाए रखें। दफ्तर में हर नई जिम्मेदारी को एक अवसर के रूप में लें। आज कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं होगी और आप समझदारी से वित्तीय निवेश भी कर सकते हैं।

सिंह 20 नवंबर के दिन कोई बड़ा वित्तीय संकट नहीं आएगा। प्रेम जीवन में आने वाली उथल-पुथल को खुलकर बातचीत करके दूर करें। पेशेवर जीवन में आपका रवैया बहुत महत्वपूर्ण है। शुरुआत व्यायाम से करें और हेल्दी डाइट लें।

कन्या 20 नवंबर के दिन पेशेवर तौर पर आप उत्पादक हैं। इससे अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। खर्च को लेकर सावधान रहें। रिलेशन को मजबूत करने के लिए जरूरी कदम उठाएं ऑफिस में आपका रवैया बेहतरीन परिणाम देगा।

तुला 20 नवंबर के दिन अपने रिश्ते में धैर्य रखें और रोमांटिक रहें। प्रोफेशनल लाइफ में समझदारी भरे फैसले लें। लव के मामले में आज शांत रहें और रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए साथी के सुझावों को महत्व दें।

वृश्चिक 20 नवंबर के दिन कार्यस्थल पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना जारी रखें। स्वास्थ्य के मामले में भी सकारात्मक रहने के कारण आप सुरक्षित निवेश विकल्पों पर विचार कर सकते हैं। ऑफिस और पर्सनल जीवन को बैलेंस करें।

धनु 20 नवंबर के दिन आपके प्रेम जीवन में छोटे-मोटे उतार-चढ़ाव आ सकते हैं। आपकी मेहनत को मैनेजमेंट द्वारा मान्यता दी जा सकती है। यहां तक कि कोई पुराना प्रेम संबंध भी झगड़े का कारण बन सकता है। आर्थिक सहायता की उम्मीद कर सकते हैं।

मकर 20 नवंबर के दिन काम का दबाव घर पर न लाएं। कोई गंभीर वित्तीय समस्या नहीं होगी। डेडलाइन के बावजूद, आप लक्ष्यों को पूरा करने में सफल होंगे। मैरिड महिलाओं को अपने जीवनसाथी के भाई-बहनों के साथ अच्छे संबंध रखने की आवश्यकता है।

कुंभ 20 नवंबर के दिन स्वास्थ्य के मामले में आप अच्छे हैं, लेकिन अपनी जीवनशैली पर अतिरिक्त ध्यान दें। आज आपकी वित्तीय स्थिति भी पॉजीटिव है। प्रेम संबंधों को बनाए रखें। धन लाभ के योग हैं। तनाव पर कंट्रोल रखें।

मीन 20 नवंबर के दिन रोमांटिक मुद्दों को सुलझाएं। प्रोफेशनल तौर पर आप अच्छा करेंगे। समझदारी से पैसे का लेन-देन करें और आपकी सेहत भी बढ़िया रहेगी। आज सरप्राइज से रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं।