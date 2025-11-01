Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Horoscope Tomorrow 2 November 2025 Kal Ka Rashifal zodiacs Future predictions
Rashifal: 2 नवंबर को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढें राशिफल

संक्षेप: Horoscope Tomorrow 2 November 2025: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 2 नवंबर 2025 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-

Sat, 1 Nov 2025 02:37 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Horoscope Tomorrow 2 November 2025, राशिफल: 2 नवंबर के दिन रविवार है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। रविवार के दिन भगवान सूर्य की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सूर्य देव की पूजा करने से मान-सम्मान बढ़ता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 2 नवंबर का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 2 नवंबर को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

2 नवंबर को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढें राशिफल

मेष: आज का दिन हल्की-फुल्की भागदौड़ वाला रहेगा। सुबह से ही कुछ काम एक साथ सामने आ सकते हैं। दफ्तर या कारोबार में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। अगर किसी मीटिंग या बातचीत में हिस्सा लेना है तो आप अपनी बात मजबूती से रख पाएंगे। परिवार में किसी पुराने मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन हालात संभल जाएंगे। आर्थिक मोर्चे पर स्थिति ठीक रहेगी, बस खर्चों पर थोड़ा संयम रखें। शाम को मन थोड़ा शांत रहेगा। अगर कहीं बाहर जाने का प्लान है तो समय अच्छा है। दिन की भागदौड़ के बावजूद संतोष रहेगा कि चीजें दिशा में जा रही हैं।

वृषभ: आपके लिए दिन सकारात्मक रहने वाला है। सुबह का समय थोड़ा व्यस्त रहेगा, लेकिन दोपहर के बाद राहत महसूस होगी। कामकाज में आपकी मेहनत रंग लाएगी और किसी वरिष्ठ व्यक्ति की ओर से सराहना भी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति सुधरने के संकेत हैं। पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा, जीवनसाथी के साथ समय अच्छा गुजरेगा। रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। यात्रा या छोटी आउटिंग का योग भी बन सकता है। सेहत के लिहाज से कोई बड़ी परेशानी नहीं दिखती। कुल मिलाकर आज का दिन स्थिर और सुकून भरा रहेगा।

मिथुन: आज आपके भीतर ऊर्जा ज्यादा रहेगी। नए काम की शुरुआत के लिए दिन ठीक है। जो लोग मीडिया, शिक्षा या लेखन जैसे क्षेत्र में हैं, उन्हें अच्छे मौके मिल सकते हैं। दिमाग में कई नए विचार आएंगे, लेकिन किसी एक पर टिके रहना मुश्किल हो सकता है। घर में माहौल ठीक रहेगा, लेकिन किसी करीबी के साथ हल्का मतभेद हो सकता है। खर्च बढ़ सकता है, इसलिए ज़रूरत से ज्यादा दिखावे से बचें। सेहत में पेट या नींद से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। दिन सक्रिय रहेगा लेकिन थोड़ा असंतुलन महसूस होगा।

कर्क: आपका ध्यान आज परिवार और व्यक्तिगत जीवन पर रहेगा। किसी पुराने विवाद का समाधान संभव है। दफ्तर में काम थोड़ा धीमा रहेगा, लेकिन सहयोगियों का सपोर्ट मिलेगा। आर्थिक रूप से दिन सामान्य रहेगा। किसी पुरानी योजना से अब फायदा मिल सकता है। मानसिक रूप से थोड़ी बेचैनी रह सकती है, लेकिन शाम तक मूड बेहतर होगा। घर में किसी बुजुर्ग का सहयोग या सलाह उपयोगी साबित होगी। यात्रा टाल दें तो बेहतर है। कुल मिलाकर दिन संभलकर चलने वाला है।

सिंह: दिन उत्साह से भरा रहेगा। कामकाज में प्रगति के संकेत हैं। किसी पुराने अटके काम में गति आएगी। अगर आप किसी रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं तो आज का दिन आपके पक्ष में रहेगा। परिवार में सम्मान बढ़ेगा, और किसी नए अवसर की शुरुआत हो सकती है। आर्थिक रूप से भी स्थिति मजबूत बनेगी। सेहत अच्छी रहेगी, बस ओवरकॉन्फिडेंस से बचें। प्रेम जीवन में मिठास बनी रहेगी। आज का दिन आगे बढ़ने और खुद पर भरोसा बढ़ाने वाला है।

कन्या: आपके लिए आज का दिन मेहनत और व्यावहारिकता से भरा रहेगा। कार्यस्थल पर कुछ नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, जिन्हें आप बखूबी निभा लेंगे। आर्थिक पक्ष स्थिर रहेगा। घर-परिवार में माहौल शांत रहेगा, लेकिन किसी सदस्य की सेहत पर ध्यान देना पड़ सकता है। जो लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं, उन्हें फायदा होगा। शाम को मन हल्का रहेगा। सेहत में मामूली थकावट या नींद की कमी महसूस हो सकती है। दिन पूरी तरह कामकाजी रहेगा लेकिन संतोष रहेगा।

तुला: आपके लिए दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है। दफ्तर में काम की गति धीमी रहेगी या किसी चीज का दबाव महसूस होगा। आर्थिक मामलों में सतर्क रहना ज़रूरी है, खर्च अनावश्यक बढ़ सकते हैं। घर में किसी बात को लेकर असहमति हो सकती है, लेकिन शाम तक हालात सुधर जाएंगे। सेहत को लेकर सतर्क रहें, खासकर खानपान पर। कोई पुरानी योजना फिलहाल टाल दें। हालांकि आपके विचार साफ हैं और मेहनत जारी रखेंगे, तो परिणाम अगले कुछ दिनों में दिखेंगे।

वृश्चिक: आज आपका ध्यान व्यक्तिगत रिश्तों और सहयोगियों पर रहेगा। किसी पुराने साथी से मदद मिल सकती है। काम में तेजी आएगी, लेकिन थोड़ा दबाव भी महसूस हो सकता है। आर्थिक मामलों में स्थिति स्थिर रहेगी। परिवार के साथ छोटी खुशी साझा करने का मौका मिलेगा। सेहत में सुधार दिखेगा। किसी पुराने दोस्त का फोन या मुलाकात दिन को हल्का बना देगा। कुल मिलाकर दिन सकारात्मक रहेगा, बस लय बनाए रखें।

धनु: आज आपको मेहनत के अच्छे परिणाम मिलेंगे। जो लोग नौकरी में हैं, उनके लिए पद या प्रतिष्ठा बढ़ने के योग हैं। व्यापारियों को भी नया अवसर मिल सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होती दिख रही है। परिवार में सामंजस्य रहेगा। पुराने रिश्तों में गर्माहट लौट सकती है। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। सेहत सामान्य रहेगी, पर रूटीन पर ध्यान दें। किसी दोस्त से मुलाकात या कॉल मूड बेहतर कर देगा। दिन उपलब्धियों वाला रहेगा।

मकर: आज का दिन भाग्यशाली साबित हो सकता है। किसी पुराने रुके हुए काम में प्रगति दिखेगी। ऑफिस में सीनियर्स आपकी मेहनत को नोटिस करेंगे। आर्थिक लाभ की संभावना है। परिवार में शांति और सहयोग रहेगा। किसी यात्रा का योग भी बन सकता है। अगर प्रेम जीवन में कुछ उलझनें थीं, तो आज सुलझने के संकेत हैं। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। दिन कुल मिलाकर सफलता और संतुलन से भरा रहेगा।

कुंभ: आपका ध्यान आज भविष्य की योजनाओं पर रहेगा। किसी नई जिम्मेदारी को लेकर सोच-विचार करेंगे। यात्रा का योग बन रहा है। दफ्तर या बिजनेस में थोड़ी व्यस्तता रहेगी, लेकिन काम पूरे होंगे। आर्थिक मामलों में स्थिरता आएगी। घर में किसी जरूरी विषय पर बातचीत होगी। शाम के समय कुछ राहत मिलेगी। सेहत में मामूली थकान रह सकती है। कुल मिलाकर दिन सामान्य, पर सोचने-विचारने वाला रहेगा।

मीन: आज आपके लिए दिन योजनाओं और रचनात्मकता वाला रहेगा। किसी काम की शुरुआत करने का मन बनेगा। दफ्तर में आपकी राय को महत्व मिलेगा। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। घर-परिवार में सामंजस्य रहेगा। किसी पुराने रिश्ते में फिर से बात शुरू हो सकती है। सेहत सामान्य है। शाम का समय मनचाहा बीतेगा। कुल मिलाकर दिन आसान और सुखद रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
