Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Horoscope Tomorrow 14 December 2025 Kal Ka Rashifal zodiacs Future predictions
Rashifal, राशिफल: 14 दिसंबर का दिन कैसा रहेगा, पढें मेष राशि से लेकर मीन राशि का राशिफल?

Rashifal, राशिफल: 14 दिसंबर का दिन कैसा रहेगा, पढें मेष राशि से लेकर मीन राशि का राशिफल?

संक्षेप:

Horoscope Tomorrow 14 December 2025: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकंलन किया जाता है। जानें 14 दिसंबर 2025 के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशियों के लोग रहें सतर्क-

Dec 13, 2025 02:44 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

Horoscope Tomorrow 14 December 2025, राशिफल: 14 दिसंबर के दिन रविवार है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। रविवार के दिन भगवान सूर्य की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, रविवार को सूर्य भगवान की पूजा करने से मान-सम्मान बढ़ता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 14 दिसंबर का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 14 दिसंबर को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

14 दिसंबर का दिन कैसा रहेगा, पढें मेष राशि से लेकर मीन राशि का राशिफल?

मेष

आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। मन में नई ऊर्जा महसूस होगी और आपको लगेगा कि आज बहुत कुछ कर सकते हैं। किसी पुराने पेंडिंग काम में प्रगति मिलेगी, जिसे लेकर आप काफी समय से परेशान थे। दफ्तर में आपकी बातों को महत्व मिलेगा, बस बोलते समय थोड़ा नरमी रखें। किसी करीबी से छोटी सी बहस हो सकती है, लेकिन प्यार और समझदारी से बात करेंगे तो मामला तुरंत ठीक हो जाएगा।

वृषभ

आज आप अपनी जरूरतों और पैसों को लेकर थोड़ा ज्यादा सोचेंगे। दिन की शुरुआत हल्की टेंशन से हो सकती है, लेकिन दोपहर तक चीजें ठीक हो जाएंगी। आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हैं, जिससे आपको मानसिक राहत मिलेगी। खर्चों पर कंट्रोल रखना जरूरी है, वरना बाद में अफसोस होगा। काम धीरे-धीरे, लेकिन सही दिशा में आगे बढ़ेगा। शाम को घर का माहौल आपको आराम देगा।

read moreये भी पढ़ें:
अगले 12 महीने इन राशियों की झोली में खुशियां ही खुशियां, शनि की चाल देगी लाभ

मिथुन

आज आपका बात करने का तरीका आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा। ऑफिस में लोग आपकी सलाह मानेंगे और आपकी उपस्थिति से माहौल भी हल्का-फुल्का रहेगा। नए काम या नए प्रोजेक्ट का आइडिया दिमाग में आएगा, जिसे आगे बढ़ाना फायदेमंद रहेगा। रिश्तों में थोड़ा धैर्य रखें। किसी करीबी को आपकी बात समझने में थोड़ा वक्त लग सकता है। दिन का दूसरा भाग काफी अच्छा बीतेगा।

कर्क

आज मन थोड़ा संवेदनशील रहेगा। छोटी-छोटी बातें भी दिल को लग सकती हैं। मगर चिंता की जरूरत नहीं, क्योंकि काम और निजी दोनों मामलों में धीरे-धीरे सुधार दिखेगा। परिवार का साथ मिलेगा और किसी पुराने दोस्त से अचानक बातचीत हो सकती है, जिससे मन खुश हो जाएगा। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। शाम को आराम करें या किसी शांत जगह समय बिताएं।

सिंह

आज आपका प्रभाव चारों तरफ रहेगा। लोग आपकी बात सुनेंगे और आपकी मौजूदगी से माहौल में सकारात्मकता आएगी। किसी काम में लीड लेने का मौका मिलेगा। नई जिम्मेदारी या अवसर की झलक भी मिल सकती है। रिश्तों में भरोसा बनाने की जरूरत है। जितना आप खुलकर बात करेंगे, चीजें उतनी ही आसान होंगी। दिन प्रोडक्टिव रहेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा।

read moreये भी पढ़ें:
गुरु की धनु राशि में शुक्र की चाल दिखाएगी कमाल, इन 3 राशियों पर होगी धन की वर्षा

कन्या

आपकी मेहनत आज दिखने लगेगी। लोग आपके काम को पहचानेंगे और पैसे की स्थिति भी पहले से बेहतर महसूस होगी। परिवार में सकारात्मक माहौल रहेगा। किसी बड़े प्लान पर सोचने या शुरुआत करने का भी अच्छा समय है। मन शांत रहेगा और आप अपने काम पर पूरी तरह फोकस कर पाएंगे।

तुला

आज आप बहुत व्यवस्थित मूड में रहेंगे। जो भी काम हाथ में लेंगे, उसे प्लान के साथ पूरा करेंगे। छोटी-छोटी चीजें भी आज आपके फेवर में होंगी। सेहत को लेकर थोड़ा सजग रहें। थकान, सिरदर्द या हल्का दर्द महसूस हो सकता है। आर्थिक तौर पर कोई छोटी अच्छी खबर मिल सकती है। दिन शांत लेकिन सकारात्मक रहेगा।

वृश्चिक

आज दिमाग बहुत क्लियर चलेगा। जो भी प्लान बनाएंगे उसमें सफलता मिलेगी। कोई दोस्त या सहकर्मी मदद के लिए आगे आएगा। रिश्तों में हल्की गलतफहमी हो सकती है, लेकिन बात करके सब ठीक हो जाएगा। आज जीवन में संतुलित रहेगा।

read moreये भी पढ़ें:
राहु, बुध का शनि की राशि कुंभ में होगा गोचर, इन 3 राशियों की होगी चांदी ही चांदी

धनु

आज आपको हर चीज में संतुलन बनाए रखना होगा- चाहे काम हो या घर। थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, लेकिन आप आसानी से संभाल लेंगे। पैसों को लेकर कोई फैसला आज हो सकता है, जिसे सोच-समझकर ही लें। किसी पुराने प्लान पर दोबारा काम शुरू करने का मौका मिलेगा। रिश्तों में भी सुधार दिखेगा।

मकर

आपका इंट्यूशन आज बहुत तेज है। जिस चीज की चिंता थी, उसमें आज कोई रास्ता मिल सकता है। भावनाओं में बहकर कोई गलत निर्णय न लें। क्लियर और ईमानदार बात करने से रिश्तों में गलतफहमी दूर होगी। काम में भी छोटी सफलता मिलेगी जो आगे चलकर बड़ा फायदा देगी। शाम तक मूड काफी हल्का हो जाएगा।

कुंभ

आज यात्रा, मूवमेंट या नए लोगों से मिलने-जुलने का योग है। नए लोगों से तालमेल अच्छा बनेगा और उनसे फायदा भी मिलेगा। काम की रफ्तार बढ़ेगी और किसी खास काम से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। मन में जो भी नया विचार आए, उसे नोट कर लें। आगे चलकर काम आएगा।

read moreये भी पढ़ें:
कल से 20 दिसंबर तक इन राशियों को होगा लाभ ही लाभ, शनि के नक्षत्र में बुध गोचर

मीन

आज आपकी रचनात्मक सोच और संवेदनशीलता दोनों बढ़ी रहेंगी। काम में एक अच्छा फ्लो बना रहेगा। दिल की बात कहनी है तो आज सही दिन है। सामने वाला आपकी भावनाएं समझेगा। कोई छोटी सफलता या अच्छी खबर मिल सकती है। शाम का समय बिल्कुल शांत और सुकून भरा रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने