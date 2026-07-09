Kal Ka Rashifal 10 July: शुक्रवार को इन राशियों की चमक सकती है किस्मत, जानें मेष से मीन तक का हाल
Kal Ka Rashifal 10 July 2026: 10 जुलाई, शुक्रवार का दिन सभी 12 राशियों के लिए अलग-अलग संकेत लेकर आ रहा है। कुछ राशियों को करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में अच्छे अवसर मिल सकते हैं, जबकि कुछ लोगों को खर्च, रिश्तों और फैसलों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
Kal Ka Rashifal, 10 July 2026: कल शुक्रवार है। हिंदू धर्म में यह दिन मां लक्ष्मी की पूजा के लिए खास माना जाता है। कई लोग शुक्रवार की सुबह मां लक्ष्मी की पूजा कर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। ज्योतिष की मानें तो हर दिन ग्रहों और नक्षत्रों की चाल बदलती है। इसका असर भी सभी 12 राशियों पर अलग-अलग देखने को मिलता है। किसी के काम बनते हैं तो किसी के सामने नई जिम्मेदारियां आ जाती हैं। कहीं नौकरी और कारोबार से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है तो कहीं खर्च बढ़ने की वजह से बजट बिगड़ सकता है। परिवार, रिश्तों और सेहत के मामले में भी हर राशि का दिन अलग रहने वाला है।
अगर आप भी दिन की शुरुआत से पहले यह जानना चाहते हैं कि आपकी राशि क्या कहती है, तो मेष से लेकर मीन राशि तक का राशिफल पढ़ें। यहां जानिए नौकरी, कारोबार, पैसा, परिवार, लव लाइफ और सेहत के लिहाज से शुक्रवार आपके लिए कैसा रह सकता है।
राशिफल
मेष राशि- कल के दिन धैर्य बनाए रखें। धीरे-धीरे जरूरी प्लानिंग करें। सावधानी के साथ छोटे-छोटे फैसले आपके टास्क को आसान बना सकते हैं। क्लियर कदम, निरंतर कार्य और लोगों के विनम्र शब्दों पर ध्यान केंद्रित करें। आज के दिन गहरी सांस लें।
वृषभ राशि- रोमांस से जुड़ी सभी दिक्कतें सॉल्व की जा सकती हैं। काम की जगह पर आने वाली चुनौतियों पर ध्यान दें, जिनमें काम की स्पीड या प्रोडक्टिविटी से जुड़ी दिक्कतें भी शामिल हैं।
मिथुन राशि- एक स्टेबल, शांत दिन आपको धीमी गति से चल रहे कामों को पूरा करने में मदद करेगा। लिस्ट बनाएं और एक समय में एक ही कदम उठाएं। जब दूसरों को मदद की जरूरत हो तो दयालु बनें।
कर्क राशि- अपने पार्टनर की फीलिंग्स को ठेस न पहुंचाएं। दिन निवेश के मामले में सुरक्षित विकल्पों पर विचार करें। काम के प्रति आपकी लगन पॉजिटिव परिणाम लाएगी। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा।
सिंह राशि- कुछ पैसे आज के दिन सेव करें। जल्दबाजी में वादे करने से बचें और आज रात अच्छी नींद लें। आपकी छोटी-छोटी नियमित आदतें आने वाले समय के लिए उपयोगी परिणाम ला सकती हैं।
कन्या राशि- आज छोटे-छोटे निर्णय शांति लाएंगे। पारिवारिक सहयोग आपको प्रोत्साहित करेगा। सरल कार्य निरंतर प्रगति और शांति की ओर ले जाएंगे। घर और कार्यक्षेत्र में होने वाले परिवर्तन आपको प्रेरित करेंगे।
तुला राशि- पूरे दिन अच्छी तरह आराम करें। अपनी लव लाइफ में ज्यादा से ज्यादा सुखद पलों की तलाश करें। आपको प्रोफेशनल लाइफ में सफलता मिलेगी। फाइनेंशियल रूप से, आप निवेश करने के लिए अच्छी स्थिति हो सकते हैं।
वृश्चिक राशि- दिन सुखद सरप्राइज ला सकते हैं, इसलिए खुश रहें। आज के दिन कुछ जातक एनर्जेटिक महसूस करेंगे। अपनी तेज बुद्धि का उपयोग करके छोटी-छोटी पहेलियों को सॉल्व करें।
धनु राशि- कल के दिन आप हल्का और मिलनसार महससुस करने वाले हैं। अपने मन की बात शांति से कहें। गपशप और जल्दबाजी में किए गए वादों से बचें। छोटे-छोटे कार्यों की योजना बनाएं और सीखने का आनंद लें।
मकर राशि- सरल दिनचर्या पर भरोसा रखें। प्रियजनों से प्रेमपूर्वक बात करें और व्यावहारिक सहायता स्वीकार करें। रचनात्मक विचार आ सकते हैं, उन्हें लिख लें। यदि आप सावधानीपूर्वक योजना बनाते हैं तो आर्थिक मामले स्थिर रहेंगे।
कुंभ राशि- दिन आपके क्रिएटिव विचारों से आपको कोई उपयोगी कनेक्शन या छोटी-सी सफलता मिल सकती है। इसलिए शांति के साथ सफलताओं पर ध्यान दें। आज आपका मन शांत रहेगा।
मीन राशि- आप में फुर्ती और जिज्ञासा रहेगी। कल के दिन नए फैक्ट्स सीखें, जरूरी सवाल पूछें और अपने आइडिया भी शेयर करें। आज छोटे-छोटे डिसीजन आपके लिए नए मौके खोल सकते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
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