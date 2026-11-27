aaj ka bhavishyafal: आज बुध और राहु का शुभ संयोग कई राशियों के धन की स्थिति को मजबूत करने वाला है। आज कुछ राशियों को भाग्य का साथ भी मिलेगा। जानें मेष से लेकर मीन राशि का आज का राशिफल।

वृषभ राशि: धन की स्थिति मजबूत होगी। रुपये-पैसे का आवक बढ़ेगा। लिक्विड फंड में बढ़ोतरी होगी। जुबान पर थोड़ा काबू रखिएगा। निवेश पर थोड़ा काबू रखिएगा। बाकी प्रेम, संतान, व्यापार बहुत अच्छा है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

मिथुन राशि: मानसिक चंचलता पर ध्यान रखिएगा। बाकी स्वास्थ्य में सुधार होगा। एक गजब का रोब-रुआब आपके अंदर, एक आकर्षण बना रहेगा। प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी, व्यापार अच्छा। अच्छे निर्णय लेने वाले हैं। लिखने-पढ़ने के लिए भी अच्छा समय है। हरी वस्तु पास रखना शुभ होगा।

सिंह राशि - आय की स्थिति सुदृढ़ होगी। यात्रा का योग बनेगा, अच्छे समाचार की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य अच्छा है, प्रेम संतान अच्छा है, व्यापार अच्छा है। पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।

तुला राशि- भाग्य साथ देगा, यात्रा का योग बनेगा, धर्म कर्म में हिस्सा लेंगे। प्रेम संतान अभी मध्यम चल रहा है, व्यापार अच्छा है, हरी वस्तु पास रखना शुभ होगा।

वृश्चिक राशि - चोट चपेट लग सकती है, किसी परेशानी में पड़ सकते हैं, बहुत बचकर पार करिएगा। प्रेम संतान ठीक है, व्यापार अच्छा है, हरी वस्तु का दान करना शुभ होगा।

धनु राशि- जीवनसाथी का सानिध्य मिलेगा, रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। थोड़ा सा अपनी चंचलता पर काबू रखिएगा। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी, व्यापार अच्छा, लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।

मकर राशि- शत्रु नतमस्तक होंगे, एक नहीं चल पाएगी आपकी चतुराई के सामने। प्रेम, संतान, व्यापार अच्छा है, थोड़ा डिस्टरबेंस बना रहेगा। गणेश जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कुंभ राशि- लिखने-पढ़ने के लिए अच्छा समय है। कोई भी निर्णय लेना है तो थोड़ा सा अग्रेसिवनेस या भावुकता पर काबू रखिएगा। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय रहेगा। प्रेम में थोड़ा तू-तू मैं-मैं है, संतान ऐसा लगेगा कि आज्ञा का पालन नहीं कर रही है, बाकी व्यापारिक स्थिति अच्छी है। हरी वस्तु पास रखना शुभ होगा।

मीन राशि- भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी का योग बन रहा है। थोड़ा गृह कलह के संकेत हैं, बाकी प्रेम, संतान, व्यापार अच्छा है। शिव जी का जलाभिषेक करना शुभ होगा।