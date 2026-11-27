आज का भविष्यफल 27 नवंबर 2026: बुध-राहु का शुभ संयोग, वृषभ और सिंह राशि की मजबूत होगी धन की स्थिति, पढ़ें राशिफल
aaj ka bhavishyafal: आज बुध और राहु का शुभ संयोग कई राशियों के धन की स्थिति को मजबूत करने वाला है। आज कुछ राशियों को भाग्य का साथ भी मिलेगा। जानें मेष से लेकर मीन राशि का आज का राशिफल।
आर्द्रा नक्षत्र के चंद्रमा मिथुन राशि में भ्रमण कर रहे हैं। आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी राहु हैं और मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं।। शानदार समय, बहुत अच्छी स्थिति है। बुध और राहु का संयोग बहुत अच्छा होता है- प्रोग्रेसिव होता है, एग्रेसिव होता है, व्यापारिक होता है, येन-केन-प्रकारेण आगे बढ़ने का होता है। अच्छी स्थिति है। मंगल, गुरु, केतु सिंह राशि में; बुध और शुक्र वंडरफुल स्थिति में तुला राशि में; सूर्य भी अच्छी स्थिति में वृश्चिक राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि की पोजीशन मीन राशि में अच्छी नहीं है।
मेष राशि:
पराक्रम रंग लाएगा। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। व्यावसायिक सफलता मिलेगी। प्रेम-संतान का साथ होगा। स्वास्थ्य भी आपका ठीक है। हरी वस्तु का दान करना शुभ होगा।
वृषभ राशि:
धन की स्थिति मजबूत होगी। रुपये-पैसे का आवक बढ़ेगा। लिक्विड फंड में बढ़ोतरी होगी। जुबान पर थोड़ा काबू रखिएगा। निवेश पर थोड़ा काबू रखिएगा। बाकी प्रेम, संतान, व्यापार बहुत अच्छा है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
मिथुन राशि:
मानसिक चंचलता पर ध्यान रखिएगा। बाकी स्वास्थ्य में सुधार होगा। एक गजब का रोब-रुआब आपके अंदर, एक आकर्षण बना रहेगा। प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी, व्यापार अच्छा। अच्छे निर्णय लेने वाले हैं। लिखने-पढ़ने के लिए भी अच्छा समय है। हरी वस्तु पास रखना शुभ होगा।
कर्क राशि:
थोड़ा सा प्रतिकूल समय है। नेत्र विकार, सिर दर्द, अनाप-शनाप खर्चे, मानसिक चिंता इत्यादि बना रहेगा। प्रेम-संतान का साथ भी बना रहेगा। व्यापार भी अच्छा रहेगा। हरी वस्तु का दान करना शुभ होगा।
सिंह राशि -
आय की स्थिति सुदृढ़ होगी। यात्रा का योग बनेगा, अच्छे समाचार की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य अच्छा है, प्रेम संतान अच्छा है, व्यापार अच्छा है। पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।
कन्या राशि -
कोर्ट कचहरी में विजय मिलेगा, व्यावसायिक सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी होगी, प्रेम संतान भी अच्छा होगा, व्यापार भी अच्छा होगा। शनि देव को प्रणाम करना शुभ होगा।
तुला राशि-
भाग्य साथ देगा, यात्रा का योग बनेगा, धर्म कर्म में हिस्सा लेंगे। प्रेम संतान अभी मध्यम चल रहा है, व्यापार अच्छा है, हरी वस्तु पास रखना शुभ होगा।
वृश्चिक राशि -
चोट चपेट लग सकती है, किसी परेशानी में पड़ सकते हैं, बहुत बचकर पार करिएगा। प्रेम संतान ठीक है, व्यापार अच्छा है, हरी वस्तु का दान करना शुभ होगा।
धनु राशि-
जीवनसाथी का सानिध्य मिलेगा, रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। थोड़ा सा अपनी चंचलता पर काबू रखिएगा। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी, व्यापार अच्छा, लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।
मकर राशि-
शत्रु नतमस्तक होंगे, एक नहीं चल पाएगी आपकी चतुराई के सामने। प्रेम, संतान, व्यापार अच्छा है, थोड़ा डिस्टरबेंस बना रहेगा। गणेश जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
कुंभ राशि-
लिखने-पढ़ने के लिए अच्छा समय है। कोई भी निर्णय लेना है तो थोड़ा सा अग्रेसिवनेस या भावुकता पर काबू रखिएगा। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय रहेगा। प्रेम में थोड़ा तू-तू मैं-मैं है, संतान ऐसा लगेगा कि आज्ञा का पालन नहीं कर रही है, बाकी व्यापारिक स्थिति अच्छी है। हरी वस्तु पास रखना शुभ होगा।
मीन राशि-
भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी का योग बन रहा है। थोड़ा गृह कलह के संकेत हैं, बाकी प्रेम, संतान, व्यापार अच्छा है। शिव जी का जलाभिषेक करना शुभ होगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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