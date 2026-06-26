27 जून का राशिफल: मेष से मीन तक किसका दिन रहेगा शानदार, पढ़ें शनिवार का भविष्यफल
Horoscope Today 27 June 2026: 27 जून शनिवार का दिन कुछ राशियों के लिए सफलता और नई शुरुआत के संकेत लेकर आया है, जबकि कुछ लोगों को धन और कामकाज के मामलों में सावधानी बरतनी होगी। मेष से मीन तक जानें सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल।
Horoscope Rashifal 27 June 2026 aries to pisces Horoscope, राशिफल : ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। 27 जून को शनिवार है। शनिवार के दिन हनुमान जी और शनिदेव की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शनिवार के दिन हनुमान जी और शनिदेव की पूजा करने से धन-धान्य बना रहता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 27 जून का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
आइए जानते हैं, 27 जून को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी
मेष राशि- आपका दिन ठीक-ठाक रहेगा। जिस काम को लेकर पिछले कुछ दिनों से परेशान थे, उसमें राहत मिल सकती है। ऑफिस में काम समय पर पूरा करने की कोशिश करें। घर का माहौल अच्छा रहेगा। पैसों के मामले में जल्दबाजी न करें।
वृषभ राशि- मन थोड़ा हल्का रहेगा। परिवार के किसी सदस्य से अच्छी खबर मिल सकती है। नौकरी करने वालों का दिन सामान्य रहेगा। कारोबार में छोटी-सी कमाई भी खुशी दे सकती है। सेहत का ध्यान रखें।
मिथुन राशि- लोगों से खुलकर बात करें। आपकी बात का असर होगा। कोई नया काम शुरू करने का मन बन सकता है। खर्च और बचत में संतुलन बनाकर चलें। शाम तक कोई अच्छी खबर मिल सकती है।
कर्क राशि- काम थोड़ा ज्यादा रहेगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। एक-एक करके सभी काम पूरे हो जाएंगे। परिवार का साथ मिलेगा। किसी पुराने दोस्त से बात हो सकती है। सेहत सामान्य रहेगी।
सिंह राशि- मेहनत का फायदा मिलने के योग हैं। ऑफिस में आपकी बात सुनी जाएगी। कारोबार करने वालों को नया मौका मिल सकता है। घर में हंसी-खुशी का माहौल रहेगा।
कन्या राशि- जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन आप उन्हें अच्छी तरह निभा लेंगे। नौकरी में मेहनत रंग लाएगी। घर में किसी शुभ काम की चर्चा हो सकती है। सेहत का ध्यान रखें।
तुला राशि- किसी जरूरी काम में सफलता मिल सकती है। अगर कहीं पैसा फंसा हुआ है तो उसके मिलने की उम्मीद है। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। बेवजह की बातों में समय खराब न करें।
वृश्चिक राशि- नई उम्मीद के साथ दिन की शुरुआत होगी। किसी पुराने काम का अच्छा नतीजा मिल सकता है। दोस्तों से मुलाकात होगी। मन खुश रहेगा और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।
धनु राशि- दिन आपके पक्ष में रहेगा। कामकाज में अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। किसी अपने से मदद मिलेगी। खर्च सोच-समझकर करें। शाम का समय परिवार के साथ अच्छा बीतेगा।
मकर राशि- आत्मविश्वास बना रहेगा। लंबे समय से रुका काम आगे बढ़ सकता है। नौकरी और कारोबार दोनों में स्थिति ठीक रहेगी। गुस्से में कोई फैसला लेने से बचें।
कुंभ राशि- किस्मत आपका साथ दे सकती है। नए काम की शुरुआत के लिए दिन अच्छा है। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। पैसों से जुड़ा कोई मामला आपके पक्ष में जा सकता है।
मीन राशि- दिन राहत देने वाला रहेगा। कई दिनों से चली आ रही चिंता कम हो सकती है। परिवार का साथ मिलेगा। कामकाज में धीरे-धीरे सफलता मिलेगी। आराम के लिए भी थोड़ा समय निकालें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
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