आज का राशिफल 15 नवंबर 2026: चंद्रमा के मकर राशि में गोचर से इन 5 राशियों को होगा लाभ, जानें मेष से मीन तक का हाल
आज के राशिफल में चंद्रमा मकर राशि में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। ग्रहों की स्थिति के अनुसार सरकारी और राजनीतिक क्षेत्र के लिए समय अच्छा रह सकता है, जबकि कारोबार में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। मेष, वृषभ और कर्क समेत कई राशियों के लिए दिन अनुकूल रहने के संकेत हैं।
Horoscope Today, 15 November 2026, Aaj Ka Rashifal: ग्रहों की स्थिति- मंगल, गुरु और केतु सिंह राशि में हैं। शुक्र कन्या राशि में हैं। सूर्य और बुध तुला राशि में हैं। चंद्रमा मकर राशि में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हैं। सूर्य के नक्षत्र में शनि के घर में चंद्रमा स्थित हैं। यह कालपुरुष की कुंडली के दशम भाव में है। सरकारी तंत्र और राजनीतिक स्तर के लिए यह अच्छा है। व्यवसाय में थोड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं।
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राशिफल
मेष राशि: व्यावसायिक सफलता मिलेगी। कोर्ट-कचहरी में विजय प्राप्त होगी। स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा। प्रेम और संतान की स्थिति काफी अच्छी है। व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य को जल देना शुभ होगा।
वृषभ राशि: भाग्य आपका साथ देगा। यात्रा का योग बनेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रेम और संतान की स्थिति अच्छी रहेगी। व्यापार भी अच्छा रहेगा। सूर्य को जल देना शुभ होगा।
मिथुन राशि: चोट-चपेट लग सकती है। किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, इसलिए संभलकर समय पार करें। प्रेम और संतान का साथ बना रहेगा। मां काली को प्रणाम करना शुभ होगा।
कर्क राशि: जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। प्रेमालाप होगा और जीवनसाथी का सानिध्य मिलेगा। स्वास्थ्य, प्रेम और व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी है। बजरंगबली को प्रणाम करना शुभ होगा।
सिंह राशि: शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा। स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा। प्रेम और संतान का साथ मिलेगा। व्यापार में भी तरक्की होगी। बस छोटी-मोटी शारीरिक परेशानियां बनी रहेंगी। नीली वस्तु का दान करना शुभ होगा।
कन्या राशि: प्रेम में अपनापन बढ़ेगा। थोड़ी भावुकता पर काबू रखना पड़ेगा। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय रहेगा। व्यापारिक स्थिति अच्छी रहेगी। एक शुभ संकेत दिखाई दे रहा है। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।
तुला राशि: कलहकारी सृष्टि का सृजन हो रहा है, लेकिन भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी संभव है। प्रेम और संतान की स्थिति थोड़ी मध्यम बनी रहेगी। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।
वृश्चिक राशि: पराक्रम रंग लाएगा और रोजगार में तरक्की करेंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। प्रेम और संतान की स्थिति अच्छी रहेगी। व्यापार भी अच्छा रहेगा। पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।
धनु राशि: धन की स्थिति मजबूत होगी। प्रेम और संतान का साथ मिलेगा। व्यापारिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। अभी निवेश न करें। नीली वस्तु का दान करना शुभ होगा।
मकर राशि: सौम्यता और आकर्षण बढ़ेगा। जरूरत के हिसाब से वस्तुएं जीवन में उपलब्ध होंगी। प्रेम और संतान का साथ बना रहेगा। व्यापार भी अच्छा रहेगा। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।
कुंभ राशि: खर्च की अधिकता मन को परेशान करेगी। चिंता का रिश्ता बना रह सकता है। प्रेम, संतान और व्यापार की स्थिति फिर भी अच्छी रहेगी। गणेश जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
मीन राशि: आय की नवीन स्थिति सुदृढ़ होगी। पुरानी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। यात्रा का योग बनेगा। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। प्रेम और संतान का साथ बना रहेगा। पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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