आज का राशिफल 15 नवंबर 2026: चंद्रमा के मकर राशि में गोचर से इन 5 राशियों को होगा लाभ, जानें मेष से मीन तक का हाल

आज के राशिफल में चंद्रमा मकर राशि में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। ग्रहों की स्थिति के अनुसार सरकारी और राजनीतिक क्षेत्र के लिए समय अच्छा रह सकता है, जबकि कारोबार में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। मेष, वृषभ और कर्क समेत कई राशियों के लिए दिन अनुकूल रहने के संकेत हैं।

वृषभ राशि: भाग्य आपका साथ देगा। यात्रा का योग बनेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रेम और संतान की स्थिति अच्छी रहेगी। व्यापार भी अच्छा रहेगा। सूर्य को जल देना शुभ होगा।

मिथुन राशि: चोट-चपेट लग सकती है। किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, इसलिए संभलकर समय पार करें। प्रेम और संतान का साथ बना रहेगा। मां काली को प्रणाम करना शुभ होगा।

सिंह राशि: शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा। स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा। प्रेम और संतान का साथ मिलेगा। व्यापार में भी तरक्की होगी। बस छोटी-मोटी शारीरिक परेशानियां बनी रहेंगी। नीली वस्तु का दान करना शुभ होगा।

कन्या राशि: प्रेम में अपनापन बढ़ेगा। थोड़ी भावुकता पर काबू रखना पड़ेगा। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय रहेगा। व्यापारिक स्थिति अच्छी रहेगी। एक शुभ संकेत दिखाई दे रहा है। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।

तुला राशि: कलहकारी सृष्टि का सृजन हो रहा है, लेकिन भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी संभव है। प्रेम और संतान की स्थिति थोड़ी मध्यम बनी रहेगी। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।

वृश्चिक राशि: पराक्रम रंग लाएगा और रोजगार में तरक्की करेंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। प्रेम और संतान की स्थिति अच्छी रहेगी। व्यापार भी अच्छा रहेगा। पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।

धनु राशि: धन की स्थिति मजबूत होगी। प्रेम और संतान का साथ मिलेगा। व्यापारिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। अभी निवेश न करें। नीली वस्तु का दान करना शुभ होगा।

मकर राशि: सौम्यता और आकर्षण बढ़ेगा। जरूरत के हिसाब से वस्तुएं जीवन में उपलब्ध होंगी। प्रेम और संतान का साथ बना रहेगा। व्यापार भी अच्छा रहेगा। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।

कुंभ राशि: खर्च की अधिकता मन को परेशान करेगी। चिंता का रिश्ता बना रह सकता है। प्रेम, संतान और व्यापार की स्थिति फिर भी अच्छी रहेगी। गणेश जी को प्रणाम करना शुभ होगा।