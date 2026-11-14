आज का राशिफल (14 नवंबर): मेष, मिथुन और कुंभ समेत इन राशियों की चमकेगी किस्मत, धन लाभ और तरक्की के बनेंगे योग
14 नवंबर 2026 को चंद्रमा धनु राशि में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। ग्रहों की इस स्थिति का असर मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के जीवन पर देखने को मिल सकता है। मेष, मिथुन और कुंभ राशि वालों के लिए दिन तरक्की और धन लाभ के लिहाज से अच्छा रह सकता है।
Horoscope Today 14 November 2026, Aaj Ka Rashifal: मंगल, गुरु और केतु सिंह राशि में, शुक्र कन्या राशि में बने हुए हैं। सूर्य-बुध का अभी भी गोचर तुला राशि में है। चंद्रमा धनु राशि में हैं। चंद्रमा का गोचर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है। इस नक्षत्र के स्वामी शुक्र हैं और धनु राशि के स्वामी गुरु हैं। यह एक अच्छी स्थिति की शुरुआत है जिसमें आप थोड़ा सा सरस भी हैं, थोड़ा सा आध्यात्मिक भी हैं, आप तरक्की भी करना चाहते हैं, ज्ञान से भी जुड़ना चाहते हैं, तो एक बड़ा अच्छा संयोग वाला चंद्रमा इसको कहा जाता है जो जनमानस के लिए होता है। राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में हैं।
राशिफल
मेष राशि: भाग्य साथ देगा, रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। भाग्यवश कुछ काम बनेंगे। स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा, प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी चल रही है। व्यापार की स्थिति सब अच्छा होगा। यात्रा का योग बनेगा और धर्म-कर्म में हिस्सा लेंगे। पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।
वृषभ राशि: थोड़ा बच के पार करिएगा, परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। कोई रिस्क मत लीजिएगा, चोट-चपेट लग सकती है, किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। प्रेम-संतान की स्थिति पहले से बेहतर है, व्यापार की स्थिति अच्छी है। पीली वस्तु का दान करना शुभ होगा।
मिथुन राशि: आनंददायक जीवन गुजारेंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा, प्रेम-संतान का साथ मिलेगा, व्यापार की स्थिति अच्छी है। वैवाहिक जीवन अच्छा होगा जो लोग वैवाहिक स्थिति में हैं। नौकरी-चाकरी की स्थिति अच्छी होगी, प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात होगी, एक सरस दिन गुजारेंगे। भगवान विष्णु को प्रणाम करना शुभ होगा।
कर्क राशि: ज्ञानार्जन के लिए अच्छा समय रहेगा, रिसर्च के लिए, किसी चीज को जानने के लिए, गहराई में जाकर के ज्ञानार्जन करने का अच्छा समय है। बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम रहेगा, प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी रहेगी। लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।
सिंह राशि: विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय रहेगा। लिखने पढ़ने के लिए समय व्यतीत करिए, अच्छा रहेगा। प्रेम में तू-तू मैं-मैं का संकेत थोड़ा होगा। भावुक बने रहेंगे, इसलिए ऐसा होगा। बाकी व्यापारिक स्थिति सही है, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा है। थोड़ा ऊर्जा का स्तर घटा हुआ रहेगा। इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य को जल देना शुभ होगा।
कन्या राशि: भौतिक सुख-सुविधा में वृद्धि होगी। मां का साथ मिलेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा है, प्रेम संतान भी अच्छा है। व्यापार भी अच्छा है, लेकिन कलहकारी सृष्टि का सृजन हो रहा है। पीली वस्तु का दान करना शुभ होगा।
तुला राशि: व्यापारिक स्थिति अच्छी होगी। पराक्रम के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। अपनों का साथ मिलेगा। स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम, प्रेम संतान भी मध्यम, व्यापारिक स्थिति बहुत अच्छी है। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।
वृश्चिक राशि: धन अर्जन होगा। कुटुंबों में वृद्धि होगी। अपनों की संख्या बढ़ेगी और धन का संग्रह भी बढ़ेगा, लेकिन संग्रह रखिए। अभी निवेश मत करिएगा। बाकी स्वास्थ्य, प्रेम, संतान, व्यापार बहुत अच्छा है। जुआ, सट्टा, लॉटरी में पैसे लगाने लायक अभी नहीं है। पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।
धनु राशि: सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। जरूरत के हिसाब से वस्तुएं जीवन में होंगी। जैसा चाहेंगे, वैसा होने का संकेत है। प्रेम और संतान में सुधार हो चुका है, व्यापार भी अच्छा है। लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।
मकर राशि: मन चिंतित रहेगा, घबराहट और बेचैनी बनी रहेगी। स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है। प्रेम और संतान की स्थिति पहले से बेहतर है, व्यापार भी अच्छा है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
कुंभ राशि: आय के नए-नए मार्ग बनेंगे और पुराने मार्ग से भी पैसे आएंगे। यात्रा का योग बनेगा। स्वास्थ्य अच्छा है, प्रेम और संतान की स्थिति अच्छी है, व्यापार भी अच्छा है। गणेश जी को प्रणाम करिए, और शुभ होगा।
मीन राशि: कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगी। व्यापारिक संतुलन बनेगा और उच्च अधिकारियों का आशीर्वाद मिलेगा। स्वास्थ्य मध्यम चल रहा है, प्रेम और संतान में सुधार है, व्यापार भी अच्छा है। पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
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राशिफल (डेली एवं वीकली)
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अंकज्योतिष
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