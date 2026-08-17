2026 खत्म होने से पहले 3 बड़े ग्रहों की बदलेगी चाल, वृषभ-सिंह-धनु वालों की चमक सकती है किस्मत; 2027 तक रहेगा असर
2026 के आखिरी महीनों में गुरु, राहु और केतु की चाल में होने वाले बदलाव ज्योतिषीय नजरिए से महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। गुरु 31 अक्टूबर को कर्क से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जबकि दिसंबर में राहु-केतु के राशि परिवर्तन की स्थिति बनेगी।
साल 2026 खत्म होने में अभी कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन ज्योतिष के लिहाज से यह समय काफी अहम रहने वाला है। आने वाले महीनों में गुरु, राहु और केतु की चाल में बदलाव होगा। इन ग्रहों के राशि परिवर्तन का असर सभी 12 राशियों पर देखने को मिलेगा। गुरु इस समय कर्क राशि में हैं और 31 अक्टूबर 2026 को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद दिसंबर में राहु और केतु भी राशि परिवर्तन करेंगे। राहु के मकर और केतु के कर्क राशि में जाने की स्थिति बनेगी। ग्रहों के इन बदलावों के कारण कई राशियों के लिए करियर, धन और निजी जीवन से जुड़े मामलों में नए मौके बन सकते हैं। ज्योतिषीय गणना के आधार पर वृषभ, सिंह और धनु राशि वालों के लिए आने वाला समय खास रह सकता है।
वृषभ राशि
वृषभ राशि वालों के लिए साल के आखिरी महीनों में रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। लंबे समय से किसी काम को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें प्रगति देखने को मिल सकती है। नौकरी करने वालों को अपनी मेहनत का फायदा मिलने की उम्मीद है। कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारी बढ़ सकती है और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है। कारोबार करने वालों के लिए भी नए संपर्क फायदेमंद साबित हो सकते हैं। धन के मामले में स्थिति पहले से बेहतर होने के संकेत हैं। परिवार से जुड़ा कोई पुराना मामला भी सुलझ सकता है। पढ़ाई करने वाले छात्रों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है।
सिंह राशि
सिंह राशि वालों के लिए गुरु का राशि परिवर्तन महत्वपूर्ण रहेगा। 31 अक्टूबर को गुरु सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद करियर और व्यक्तिगत जीवन से जुड़े मामलों में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अवसर मिल सकता है। पहले से नौकरी कर रहे लोगों को नई जिम्मेदारी या पद में बदलाव का मौका मिल सकता है। कामकाज में आपकी भूमिका पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। परिवार में भी आपका प्रभाव बढ़ सकता है। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मामला आगे बढ़ सकता है। हालांकि बड़े आर्थिक फैसले लेते समय जल्दबाजी से बचना जरूरी होगा।
धनु राशि
धनु राशि वालों के लिए साल का आखिरी हिस्सा भाग्य का साथ देने वाला रह सकता है। रुके हुए कामों में गति आने की संभावना है। लंबे समय से जिस अवसर का इंतजार था, वह सामने आ सकता है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रह सकता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को अपनी मेहनत का फायदा मिल सकता है। नौकरी और कारोबार में भी नए रास्ते खुल सकते हैं।आर्थिक मामलों में अटका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना बन सकती है। विदेश यात्रा या दूर की यात्रा से जुड़ा कोई अवसर भी सामने आ सकता है। निजी जीवन में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
2027 तक क्यों रह सकता है असर?
ज्योतिष में ग्रहों के गोचर को केवल राशि परिवर्तन के दिन तक सीमित नहीं माना जाता। ग्रह जिस राशि में प्रवेश करते हैं, वहां उनकी स्थिति और अन्य ग्रहों से बनने वाले संबंधों के आधार पर लंबे समय तक प्रभाव की बात कही जाती है। इसी वजह से 2026 के आखिरी महीनों में होने वाले गुरु और राहु-केतु के बदलाव का असर 2027 में भी देखने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि इसका फल हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
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