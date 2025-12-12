Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Horoscope Tarot Rashifal 12 December 2025 Lucky Zodiac Signs
आज बने विशेष संयोग से इन राशियों का होगा भाग्योदय

संक्षेप:

Dec 12, 2025 04:53 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
आज यानी 12 दिसंबर का दिन बेहद खास है। आज दिन शुक्रवार है। शुक्रवार का दिन लक्ष्मी जी तथा शुक्र ग्रह को समर्पित माना जाता है। इस दिन चंद्रमा पहले सिंह राशि में थे अब कन्या राशि में प्रवेश कर गए हैं। आज प्रीति योग और आयुष्मान योग जैसे कई शुभ संयोग भी बने हैं, जिससे दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। इन शुभ योगों का खास लाभ 5 टैरो कार्ड राशियों को मिल सकता है। नौकरी, कारोबार और निजी जीवन से जुड़ी योजनाओं में सकारात्मक प्रगति दिख सकती है और किसी पुराने दोस्त से अचानक मुलाकात भी संभव है। आइए देखते हैं, आज किन राशियों को मिल रहा है भाग्य का साथ-

वृषभ राशि- 12 दिसंबर वृषभ राशि के लिए सौभाग्य लेकर आएगा। मातृ पक्ष से कोई महत्वपूर्ण शुभ समाचार मिलने की संभावना है, जिससे घर में खुशी का माहौल बनेगा। बिजनेस में कुछ चुनौतियां आएंगी, जिन पर बात करने के लिए आप किसी सीनियर से मिल सकते हैं। कड़ी मेहनत का फल मिलेगा और आपको अपनी उपलब्धियों पर गर्व भी महसूस होगा। अगर ससुराल पक्ष या रिश्तों में तनाव चल रहा है, तो अब परिस्थितियों में धीरे-धीरे सुधार आने लगेगा और जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा। करियर शुरू करने वालों को भी नए अवसर मिलेंगे।

मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों के लिए दिन उत्साह से भरा रहेगा। दोस्तों के साथ न्यू ईयर की ट्रिप या आउटिंग की प्लानिंग बन सकती है। किसी दोस्त द्वारा अटके पैसे भी वापस मिलने के योग हैं। नौकरी और कारोबार में आपकी लगन और मेहनत उम्मीद से ज्यादा परिणाम दे सकती है।जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेगा, स्थितियां आपके पक्ष में आती जाएंगी। लंबे समय से किसी शुभ समाचार का इंतजार है, तो वह भी जल्द ही मिल सकता है। विवादित मामलों में जीत और आर्थिक लाभ के योग प्रबल हैं। घर से दूर रहने वाला कोई सदस्य वापसी भी कर सकता है।

कन्या राशि- कन्या राशि वालों के लिए 12 दिसंबर बेहद खास रहेगा। भाग्य पूरा साथ देगा और ज्यादातर काम आसानी से पूरे होते जाएंगे। जो रिश्ता पहले दोस्ती से शुरू हुआ था, वह अब शादी तक पहुँचने की दिशा में बढ़ सकता है। घरवालों की मंजूरी भी मिलने की संभावना है। आप किसी करीबी दोस्त के साथ मिलकर नया बिजनेस शुरू करने का प्लान बना सकते हैं और उसमें जल्दी प्रगति भी दिखेगी। जीवन में संतुलन बनाए रखें। हर क्षेत्र में आपको सफलता, प्रसिद्धि और सम्मान मिलने के संकेत हैं।

धनु राशि- धनु राशि वालों के लिए दिन शानदार रहने वाला है। अगर आप किसी कानूनी मामले में उलझे हैं, तो राहत मिलने के योग हैं। किसी प्रियजन के साथ अचानक घूमने का मौका मिल सकता है। अगर किसी काम में अड़चन आ रही है, तो किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेने पर समाधान तुरंत मिलेगा। नई नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को शुभ समाचार मिल सकता है।घर में कोई शुभ कार्यक्रम हो सकता है, जिससे वातावरण खुशियों से भर जाएगा। किसी रिश्तेदार की मदद से धन लाभ के नए रास्ते भी खुल सकते हैं।

कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों के लिए 12 दिसंबर अवसर और राहत दोनों लेकर आएगा। अगर आपने कोई कर्ज लिया है, तो उसे चुकाने की स्थिति बनती दिख रही है। खुद को अकेला न समझें। जरूरत पड़ने पर मदद अवश्य मिलेगी। चुनौतियों से पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ते रहें, सफलता मिलेगी। रोजगार की तलाश कर रहे जातकों की इच्छा भी पूरी हो सकती है। किसी पुराने दोस्त से अचानक मुलाकात होगी, जिससे पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

