Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Horoscope Surya Rashi Parivartan Makar Rashi Mein Sun Transit In Capricorn Rashifal
मकर राशि में सूर्य के प्रवेश से इन राशियों के जीवन में होगी नई शुरुआत

मकर राशि में सूर्य के प्रवेश से इन राशियों के जीवन में होगी नई शुरुआत

संक्षेप:

14 जनवरी 2026 को सूर्य देव शनि की राशि मकर में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसी दिन मकर संक्रांति का पर्व भी मनाया जाएगा और सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे। ज्योतिष के अनुसार सूर्य देव 13 फरवरी 2026 तक मकर राशि में रहेंगे। इस दौरान कुछ राशियों के लिए यह समय काफी शुभ माना जा रहा है।

Jan 06, 2026 03:36 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Surya Rashi Parivartan: 14 जनवरी 2026 को सूर्य देव शनि की राशि मकर में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसी दिन मकर संक्रांति का पर्व भी मनाया जाएगा और सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे। ज्योतिष के अनुसार सूर्य देव 13 फरवरी 2026 तक मकर राशि में रहेंगे। इस दौरान कुछ राशियों के लिए यह समय काफी शुभ माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि सूर्य का यह गोचर चार राशियों के लिए खास तौर पर लाभकारी साबित हो सकता है और आने वाला एक महीना उन्हें आर्थिक मजबूती देने वाला रहेगा।ज्योतिषियों का मानना है कि मकर राशि में सूर्य की मौजूदगी से कुछ राशियों की किस्मत चमक सकती है। रुका हुआ पैसा मिल सकता है, नौकरी-व्यापार में तरक्की के योग बन सकते हैं और पुराने काम दोबारा रफ्तार पकड़ सकते हैं। आइए जानते हैं वो चार राशियां, जिन पर सूर्य देव की विशेष कृपा रहने वाली है-

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मेष राशि- मेष राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर अचानक लाभ दिलाने वाला साबित हो सकता है। नौकरी और व्यापार में किए गए प्रयास रंग लाएंगे। कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना होगी और वरिष्ठ अधिकारी भी आपसे खुश नजर आ सकते हैं। जो लोग सरकारी नौकरी या किसी बड़े पद की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें शुभ समाचार मिल सकता है। आमदनी में बढ़ोतरी के संकेत हैं और आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होगी।

सिंह राशि- सिंह राशि वालों पर भले ही शनि की ढैय्या और केतु का प्रभाव चल रहा हो, लेकिन सूर्य देव इस दौरान आपको अच्छा लाभ दिला सकते हैं। आत्मविश्वास बढ़ेगा और फैसले लेने की क्षमता मजबूत होगी। व्यापार से जुड़े फैसले आपके पक्ष में जा सकते हैं। पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने के योग बन रहे हैं और मुनाफे में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि धन के लेन-देन में थोड़ी सतर्कता जरूरी रहेगी।

ये भी पढ़ें:बुध के मकर राशि में प्रवेश से इन राशियों का शुरू होगा गोल्डन टाइम

वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य का मकर राशि में प्रवेश आर्थिक मामलों में स्पष्टता लेकर आएगा। कहीं से रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है या पुराने निवेश से फायदा हो सकता है। लंबे समय से अटके जरूरी काम और प्रोजेक्ट दोबारा शुरू हो सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों या प्रभावशाली लोगों का सहयोग मिलेगा। विदेश में पढ़ाई या रहने का सपना भी इस दौरान पूरा हो सकता है।

मकर राशि- मकर राशि वालों के लिए यह समय खास रहने वाला है, क्योंकि सूर्य देव आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। इससे जीवन में स्थिरता आएगी और आप अपनी ऊर्जा का सही दिशा में इस्तेमाल कर पाएंगे। लक्ष्य पर फोकस बना रहेगा और तरक्की के मजबूत संकेत दिखाई दे रहे हैं। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है। इस पूरे समय भाग्य आपका साथ देगा और आत्मविश्वास में भी जबरदस्त बढ़ोतरी होगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Surya Gochar Rashifal Horoscope
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने