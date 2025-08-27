Horoscope Surya rashi parivartan kanya rashi mein rashifal sun transit in virgo lucky zodiac signs bhavishyafal Surya Gochar: 17 सितंबर से इन 3 राशियों का चमकेगा भाग्य, कन्या राशि में सूर्य लेंगे एंट्री, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Surya Gochar: 17 सितंबर से इन 3 राशियों का चमकेगा भाग्य, कन्या राशि में सूर्य लेंगे एंट्री

Sun Transit September: सितंबर में सूर्य अपनी सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में गोचर करेंगे। सूर्य का कन्या गोचर कुछ राशियों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। जानें सूर्य गोचर से सितंबर में किन राशियों को मिलेंगे शुभ फल।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानWed, 27 Aug 2025 09:06 AM
Surya ka kanya rashi mein gochar: ग्रहों के राजा सूर्य हर महीने एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। सितंबर में सूर्य अपनी सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य का कन्या गोचर 17 सितंबर को रात 01 बजकर 54 मिनट पर होगा और 16 अक्टूबर तक इसी राशि में रहेंगे। कन्या राशि के स्वामी ग्रहों के राजकुमार बुध हैं। सूर्य का कन्या राशि में गोचर सभी 12 राशियों पर प्रभाव डालेगा। कुछ राशि वालों को सूर्य राशि परिवर्तन से शुभ फलों की प्राप्ति होगी, जबकि कुछ राशियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ज्योतिष गणना के अनुसार, मिथुन समेत तीन राशियों को सूर्य के कन्या राशि परिवर्तन से अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। जानें सूर्य गोचर की लकी राशियां।

1. मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों को सूर्य गोचर से शुभ फल प्राप्त होंगे। इस समय आपको कार्यस्थल पर अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। व्यवासायिक रूप से आप उन्नति पाने में सफल रहेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और जीवनसाथी का साथ मिलेगा। मानसिक रूप से आप मजबूती प्राप्त करेंगे। रोमांटिक लाइफ पहले से बेहतर होगी।

ये भी पढ़ें:घर में इन 6 बातों का रखें ध्यान, मिलेंगे शुभ फल व घर आएगी सुख-समृद्धि

2. तुला राशि- तुला राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर अच्छा रहने वाला है। इस समय आपको आर्थिक लाभ के अवसर मिल सकते हैं। नौकरी के अच्छे व नए प्रस्ताव मिलने की संभावना है। व्यवसाय में मुनाफा बढ़ सकता है। जीवनसाथी के साथ अच्छी बातचीत का अनुभव करेंगे। जीवन में खुशियों का आगमन होगा। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति से मन प्रसन्न रहेगा।

3. वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय शानदार रहने वाला है। इस समय आपको कार्यों में सफलता हासिल होगी। कोई सपना पूरा हो सकता है। नई नौकरी मिलने की संभावना है। व्यवसाय में मुनाफा कमा सकते हैं। आर्थिक रूप से यह समय आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। धन लाभ के योग बनेंगे और आप बचत करने में सफल रहेंगे।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

