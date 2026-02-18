सूर्य ग्रहण के बाद सूर्य का यह परिवर्तन बहुत खास, राहु की डबल बनेगी युति, इन राशियों के लिए लक और लाभ दोनों
Surya nakshatra parivartan: सूर्य ग्रहण के बाद सूर्य का एक गोचर बहुत खास होने वाला है। यहां भी सूर्य राहु के साथ युति बनाएंगे। पहले भी सूर्य की राहु के साथ युति है। ऐसे में यहां पढ़ें कि कैसे सूर्य का यह गोचर बहुत खास होते है।आइए जानते हैं किन राशियों को सतर्क रहने की जरूरत है और वे कौन-से उपाय अपनाएं। फरवरी माह में सूर्य ग्रहण के बाद सूर्य अब नक्षत्र को बदल रहे हैं। अब सूर्य का गोचर राहु के शतभिषा नक्षत्र में होने जा रहा है। यह परिवर्तन 19 फरवरी को सूर्य राहु के साथ युति बनाएंगे, पहले ही सूर्य कुंभ राशि में जाकर राहु के साथ बैठे हैं। इससे पहले जब 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण लगा था, तो सूर्य धनिष्ठा नक्षत्र में थे। ऐसे में अब सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन कई राशियों के लिए सूर्य का राहु के साथ डबल संयोग बनेगा। ऐसे में राहु के नक्षत्र में प्रवेश कुछ राशियों के लिए चुनौतियां बढ़ा सकता है। तो कुछ राशियों के लिए लाभ के योग भी आ सकते हैं।
मेष, सिंह और कुंभ राशि के लिए लाभ और लक दोनों के योग
मेष राशि वालों के लिए सूर्य का राहु के नक्षत्र में जाना लाभ देगा। आपको आर्थिक स्थिति पहले से अच्छी होगी। इसलिए इन पैसों को संभालना आपके लिए जरूरी है। आपको धन के मामले में भी अपना फैसला लेते समय खास सावधानी बरतनी है। आपके लिए नुकसान के योग ना बनें, इसलिए कोई भी काम आंख बंद करके ना करें। इसके अलावा शादी को लेकर भी आप फैसला ले सकते हैं। सिंह राशि वालों के लिए यह समय यह समय लकी रहेगा। इस राशि के लोगों को किस्मत से कई काम बनेंगे आपकी सोशल लाइफ में भी लाभ मिलेगा। रहेगा। आपको बड़े अधिकारी सपोर्ट करेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए अच्छे योग हैं। आपको धन मिल सकता है और करियर में भी आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं। पिछला निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। बिजनेस में नए प्रोजेक्ट चमकेंगे।
किन राशियों के लिए रहेगी दिक्कत
सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में परेशानी ला सकता है, इसलिए इस राशि के लोगों को एक्सीडेंट से बचना है। कन्या राशि वालों को ऑफिस पॉलिटिक्स से फिलहाल दूर रहना होगा। आपको नेगेटिविटी से फिलहाल दूर रहना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों को इमोशनली परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अपनी डाइट का खास ध्यान रखें। विशेष ध्यान देना होगा, अन्यथा स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां उभर सकती हैं। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखें और अनावश्यक खर्च से बचें। क्रोध और आवेश से दूरी रखना आपके हित में रहेगा। उपाय के रूप में तांबे के पात्र में रखा पानी पीना लाभकारी माना गया है।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे में
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
विजन
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां