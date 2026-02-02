सूर्य और शुक्र एक साथ बदलेंगे चाल, कुछ राशियों को मिलेगा फायदा, जानें किसकी चमकेगी किस्मत

Hindustan Hindi News
फरवरी का महीना ज्योतिष के लिहाज से खास होने जा रहा है। 6 फरवरी 2026 को एक दुर्लभ खगोलीय संयोग बन रहा है, जब सूर्य और शुक्र दोनों ग्रह एक ही दिन अपनी चाल बदलेंगे। ज्योतिष शास्त्र में इसे बेहद अहम माना जाता है, क्योंकि सूर्य और शुक्र दोनों का असर जीवन के अलग-अलग लेकिन अहम पहलुओं पर पड़ता है।

Feb 02, 2026 09:39 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
फरवरी का महीना ज्योतिष के लिहाज से खास होने जा रहा है। 6 फरवरी 2026 को एक दुर्लभ खगोलीय संयोग बन रहा है, जब सूर्य और शुक्र दोनों ग्रह एक ही दिन अपनी चाल बदलेंगे। ज्योतिष शास्त्र में इसे बेहद अहम माना जाता है, क्योंकि सूर्य और शुक्र दोनों का असर जीवन के अलग-अलग लेकिन अहम पहलुओं पर पड़ता है। इस दिन शुक्र ग्रह मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, वहीं सूर्य नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे। सूर्य को ज्योतिष में तेज, आत्मबल, पिता, सरकारी पद और सम्मान का कारक ग्रह माना जाता है, जबकि शुक्र धन, सुख-सुविधा, वैभव, प्रेम और आकर्षण के कारक ग्रह हैं। जब ये दोनों ग्रह एक साथ अपनी स्थिति बदलते हैं, तो इसका असर कुछ राशियों के लिए खास तौर पर सकारात्मक माना जाता है। ज्योतिष जानकारों के मुताबिक, यह ग्रह गोचर तीन राशियों के लिए भाग्य के नए दरवाजे खोल सकता है। आइए जानते हैं कौन-सी हैं वे राशियां और किस तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों के लिए यह गोचर कई मायनों में शुभ साबित हो सकता है। नौकरीपेशा लोगों को तरक्की के नए मौके मिल सकते हैं और लंबे समय से अटकी कोई प्रोफेशनल योजना आगे बढ़ सकती है। जो लोग रोजगार की तलाश में हैं, उन्हें कोई अच्छी खबर मिलने की संभावना है। इस दौरान भौतिक सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी हो सकती है। सोना-चांदी, जमीन या प्रॉपर्टी में निवेश करने का मन बन सकता है और हालात अनुकूल रहेंगे। पिता के साथ संबंध बेहतर होंगे और उनके सहयोग से किसी अहम काम में सफलता मिल सकती है। पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए भी समय सकारात्मक संकेत दे रहा है। संतान पक्ष से खुशी की खबर मिल सकती है। कुल मिलाकर वृषभ राशि वालों के लिए यह गोचर स्थिरता और प्रगति का संकेत दे रहा है।

वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह समय संपत्ति और घरेलू सुखों से जुड़ा हुआ रहेगा। घर-परिवार में खुशहाली बढ़ सकती है और लंबे समय से चल रहे प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद है। पैतृक संपत्ति से लाभ के योग बन रहे हैं। अगर किसी जमीन या मकान को लेकर विवाद चल रहा है, तो उसके सुलझने के संकेत भी मिल रहे हैं। नया घर, वाहन या जमीन खरीदने की योजना आगे बढ़ सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह गोचर राहत देने वाला हो सकता है। जो परेशानी आपको लंबे समय से परेशान कर रही थी, उससे धीरे-धीरे निजात मिल सकती है। करियर में आप साहसिक लेकिन सही फैसले लेने की स्थिति में होंगे। घर का माहौल शांत और खुशनुमा बना रहेगा।

कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य और शुक्र का यह गोचर धन और आत्मविश्वास दोनों में बढ़ोतरी लेकर आ सकता है। धन प्राप्ति के रास्ते आसान हो सकते हैं और कमाई में आ रही रुकावटें दूर होने लगेंगी। व्यापार से जुड़े लोगों को अच्छा मुनाफा हो सकता है। खासकर जिनका काम बिक्री, नेटवर्किंग या रचनात्मक क्षेत्र से जुड़ा है, उनके लिए यह समय काफी अनुकूल माना जा रहा है। खेल-कूद या प्रतियोगी क्षेत्रों से जुड़े लोगों को भी सफलता के संकेत मिल रहे हैं। इस दौरान आपका उत्साह ऊंचा रहेगा और यही ऊर्जा आपको करियर में आगे बढ़ने में मदद करेगी। व्यक्तित्व में निखार आएगा और आपकी बातों में आकर्षण बढ़ेगा। विरोधी या आपके खिलाफ साजिश करने वाले लोग कमजोर पड़ सकते हैं और आप हालात पर नियंत्रण बनाए रखेंगे।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
