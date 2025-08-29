Horoscope Surya nakshatra parivartan 2025 rashifal lucky zodiac signs of sun transit in purva phalguni nakshatra 30 अगस्त से तुला समेत इन 3 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन, सूर्य करेंगे शुक्र के नक्षत्र में गोचर, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Horoscope Surya nakshatra parivartan 2025 rashifal lucky zodiac signs of sun transit in purva phalguni nakshatra

30 अगस्त से तुला समेत इन 3 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन, सूर्य करेंगे शुक्र के नक्षत्र में गोचर

Surya nakshatra gochar August 2025: सूर्य के शुक्र के नक्षत्र में जाने से कुछ राशियों का अच्छा समय शुरू हो सकता है। इन राशि वालों को सूर्य कृपा से जीवन में सकारात्मक बदलाव मिल सकते हैं। जानें सूर्य नक्षत्र गोचर की लकी राशियां।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 09:15 AM
share Share
Follow Us on
30 अगस्त से तुला समेत इन 3 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन, सूर्य करेंगे शुक्र के नक्षत्र में गोचर

Surya nakshatra gochar rashifal: ग्रहों के राजा सूर्य हर महीने जिस तरह से एक निश्चित समय में राशि परिवर्तन करते हैं, ठीक उसी तरह से नक्षत्र परिवर्तन भी करते हैं। सूर्य 30 अगस्त को पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे और 12 सितंबर तक इसी नक्षत्र में विराजमान रहेंगे। पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र के नक्षत्र में सूर्य के प्रवेश करने का प्रभाव मेष से लेकर मीन राशि पर देखने को मिलेगा। कुछ भाग्यशाली राशियों पर इस समय सूर्य कृपा होगी, जबकि कुछ राशियों को सतर्क रहने की जरूरत होगी। जानें सूर्य नक्षत्र परिवर्तन से किन राशियों को मिलेंगे शुभ फल।

1. सिंह राशि- सिंह राशि के लिए सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। इस समय आपके कार्यस्थल की परेशानियां दूर हो सकती हैं। पारिवारिक जीवन में खुशियों का आगमन होगा। कामकाज के सिलसिले में विदेश यात्रा का मौका मिल सकता है। ऑफिस में आपके काम की तारीफ हो सकती है। सिंगल जातकों के लिए योग्य विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं। व्यावसायिक सफलता मिलने के पूर्ण योग हैं। निवेश से लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपकी ऊर्जा व आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।

ये भी पढ़ें:वास्तु के अनुसार घर की अलग-अलग दिशाओं में आने वाली दरारों का क्या मतलब होता है?

2. तुला राशि- सूर्य का पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में गोचर तुला राशि के जातकों के लिए शुभ साबित होगा और आपके जीवन की बाधाएं या अड़चनें दूर होंगी। कार्यों में तेजी आएगी। धर्म-कर्म में हिस्सा लेंगे। पर्सनल व प्रोफेशनल लाइफ के बीच बैलेंस स्थापित कर पाएंगे। निवेश के अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी और पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। व्यापार करने वालों को पार्टनरशिप से आर्थिक लाभ मिलेगा। मानसिक परेशानी दूर होगी और सेहत बढ़िया रहेगी।

3. धनु राशि- पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में सूर्य के जाने से धनु राशि वालों को व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आपको अपने करियर में तरक्की मिल सकती है और मेहनत का परिणाम मिलेगा। पारिवारिक जीवन में सुख-शांति का अनुभव करेंगे। बिजनेस करने वालों को निवेश से लाभ मिलेगा। जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। कामकाज से जुड़ी सभी प्लानिंग सफल होंगी। आर्थिक स्थिति में काफी सुधार होगा। सेहत संबंधी परेशानियां हल हो जाएंगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:31 अगस्त-6 सितंबर तक का समय मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा?
Surya Gochar
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने