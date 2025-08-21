Horoscope Surya nakshatra parivartan 2025 lucky zodiac signs rashifal sun in purva phalguni nakshatra Transit Surya Gochar: 30 अगस्त से इन 3 राशियों का बदलेगा समय, शुक्र के नक्षत्र में सूर्य करेंगे एंट्री, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Surya Gochar: 30 अगस्त से इन 3 राशियों का बदलेगा समय, शुक्र के नक्षत्र में सूर्य करेंगे एंट्री

Surya nakshatra parivartan 2025: सूर्य एक निश्चित समय में अपने नक्षत्र में बदलाव करते हैं। अगस्त में सूर्य शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। सूर्य के नक्षत्र परिवर्तन से कुछ राशियों को अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। जानें इन राशियों के बारे में।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 03:14 PM
Surya nakshatra parivartan 2025: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हर ग्रह एक निश्चित समय में अपने नक्षत्र या राशि में परिवर्तन करता है। ग्रहों के गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ता है, कुछ राशियों पर शुभ प्रभाव पड़ता है, जबकि कुछ राशियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। 30 अगस्त को सूर्य पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं और इस नक्षत्र में 12 सितंबर तक विराजमान रहेंगे। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी शुक्र हैं। ऐसे में सूर्य का शुक्र के नक्षत्र में गोचर कुछ राशियों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। जानें सूर्य के नक्षत्र परिवर्तन से किन राशियों को होगा लाभ।

1. सिंह राशि- सूर्य के नक्षत्र परिवर्तन से सिंह राशि वालों को अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। इस समय आपके आत्म विश्वास में वृद्धि होगी। आपकी मेहनत का पूरा परिणाम मिलेगा। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। शादीशुदा जिंदगी अच्छी रहेगी। कार्यस्थल पर आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। व्यापार में मुनाफे के संकेत हैं।

2. तुला राशि- तुला राशि वालों के लिए सूर्य नक्षत्र परिवर्तन अनुकूल रहने वाला है। इस समय आपको कोई बड़ी व्यापारिक सफलता मिल सकती है। निवेश का अच्छा रिटर्न मिल सकता है। आर्थिक सफलता मिलने के पूर्ण योग हैं। कार्यस्थल पर आपकी क्रिएटिव स्किल उच्चाधिकारियों की तारीफ प्राप्त करेगी। कुछ लोगों को नौकरी के अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी।

3. धनु राशि- धनु राशि वालों के लिए सूर्य नक्षत्र परिवर्तन अच्छा रहेगा। इस समय आपको आय के नए स्रोत बनेंगे और पुराने साधनों से भी रुपए-पैसे का आगमन होगा। धर्म-कर्म में हिस्सा लेंगे। आध्यात्म की ओर झुकाव होगा। आपका कोई सपना पूरा हो सकता है। लंबित कार्य पूर्ण होंगे और यात्रा लाभकारी रहेगी। व्यापारिक स्थिति पहले से मजबूत होगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

