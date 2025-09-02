13 सितंबर से इन 4 राशियों का शुरू होगा अच्छा समय, अपने ही नक्षत्र में सूर्य करेंगे एंट्री

Surya nakshatra gochar: सितंबर में सूर्य अपने ही नक्षत्र में गोचर करके कुछ राशियों को शुभ फल प्रदान करेंगे। जानें सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन किन राशियों के जीवन में लाएगा सकारात्मक बदलाव।

Surya Nakshatra Parivartan 2025 September: वैदिक पंचांग के अनुसार, जिस तरह से सूर्य समय-समय पर अपनी राशि में बदलाव करते हैं, उसी तरह से सूर्य अपने नक्षत्र में भी परिवर्तन करते हैं। सूर्य इस समय पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में हैं और 13 सितंबर को उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी स्वयं सूर्य हैं। सूर्य का अपने ही नक्षत्र में प्रवेश मेष से लेकर मीन राशि राशि पर प्रभाव डालेगा। सूर्य के उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में गोचर कई भाग्यशाली राशियों को अच्छे परिणाम प्रदान करेगा। इन राशियों को धन, करियर, व्यापार व परिवार में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जानें सूर्य नक्षत्र गोचर की लकी राशियां।

1. मेष राशि- मेष राशि वालों के लिए सूर्य नक्षत्र गोचर लाभकारी रहने वाला है। इस समय आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। सिंगल जातकों को योग्य विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं। व्यावासायिक स्थिति सुदृढ़ होगी। नौकरी करने वाले जातकों को तरक्की के साथ आय में वृद्धि मिल सकती है। पारिवारिक जीवन की परेशानियां खत्म होंगी।

2. कर्क राशि- कर्क राशि वालों के लिए सूर्य नक्षत्र परिवर्तन अनुकूल रहने वाला है। इस समय आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। पराक्रम रंग लाएगा। आय के नए स्रोत बनेंगे और पुराने स्रोत से भी रुपए-पैसों का आगमन होगा। रिश्तों में सुधार होगा। व्यापार में विस्तार के योग हैं।

3. सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए सूर्य नक्षत्र गोचर अच्छा रहने वाला है। इस समय आपको कार्यस्थल पर मनमुताबिक परिणाम मिलेंगे। अपनी स्किल को दिखाने का मौका मिलेगा। व्यापारियों को आर्थिक मुनाफा होगा। भूमि, भवन व वाहन की खरीदारी संभव है। खुशियों का आगमन होगा। किसी सुखद समाचार की प्राप्ति हो सकती है।

4. तुला राशि- तुला राशि वालों के लिए सूर्य नक्षत्र परिवर्तन अच्छा रहने वाला है। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। करियर में उन्नति के संकेत हैं। कार्यों में सफलता मिलेगी। मान-सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। यात्रा पर जा सकते हैं। आय में वृद्धि होगी।