दिवाली बाद इन 3 राशियों का सूर्यदेव खूब करेंगे कल्याण, 24 अक्टूबर से शुरू होगा अच्छा समय

संक्षेप: Surya nakshatra gochar 2025: सूर्य दिवाली बाद अपने नक्षत्र में बदलाव करने वाले हैं। सूर्य राहु के स्वाति नक्षत्र में गोचर करेंगे। सूर्य नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव मेष से लेकर मीन राशि पर पड़ेगा। जानें सूर्य नक्षत्र परिवर्तन से किन राशियों को होगा लाभ

Thu, 16 Oct 2025 03:47 PMSaumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Surya Swati Nakshatra Parivartan 2025: ग्रहों के राजा सूर्य दिवाली बाद नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार, सूर्य 24 अक्टूबर को चित्रा नक्षत्र से निकलकर स्वाति नक्षत्र में गोचर करेंगे और 5 नवंबर तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। स्वाति नक्षत्र के स्वामी मायावी ग्रह राहु हैं। राहु के नक्षत्र में सूर्य राशि परिवर्तन से सभी 12 राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन भाग्यशाली राशियों को इस समय भाग्य का साथ मिलेगा और आर्थिक उन्नति भी मिल सकती है। जानें सूर्य के स्वाति नक्षत्र परिवर्तन से किन राशियों को मिलेगा लाभ।

1. कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों के जीवन में सूर्य नक्षत्र परिवर्तन से सकारात्मक बदलाव होने के संकेत हैं। इस समय आपको किस्मत का साथ मिलेगा और भाग्यवश कार्यों में सफलता भी मिलेगी। आय के नए सोर्स बनेंगे और इनकम के पुराने साधनों से भी रुपए-पैसे आएंगे। कामकाज की स्थिति पहले से बेहतर होगी। प्रभावशाली लोगों से मुलाकात हो सकती है।

2. धनु राशि- धनु राशि वालों के लिए सूर्य का स्वाति नक्षत्र परिवर्तन अच्छा रहने वाला है। इस समय नौकरी पेशा करने वालों आय में वृद्धि मिल सकती है। आपकी लीडरशिप क्षमता में सुधार होगा। ऑफिस में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। व्यावसायिक रूप से आप अच्छे रहेंगे। भूमि, भवन व वाहन की खरीदारी के प्रबल योग हैं।

3. तुला राशि- तुला राशि वालों के लिए सूर्य नक्षत्र परिवर्तन शुभ रहने वाला है। इस समय आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। व्यक्तिगत व व्यावसायिक परेशानियों से छुटकारा पाएंगे। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा। कुटुंबों में वृद्धि होगी। भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। पराक्रम रंग लाएगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वह ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़ी खबरें देखती हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की रहने वालीं सौम्या ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जर्नलिज्म में पीजी किया है। अपने करियर की शुरुआत हैदराबाद स्थित एक लोकल न्यूज पोर्टल से की और उसके बाद जनसत्ता, क्विंट हिंदी और जी न्यूज होते हुए पिछले चार सालों से लाइव हिन्दुस्तान में हैं। सौम्या पत्रकारिता जगत में पिछले सात सालों से कार्यरत हैं। नई जगहों पर घूमना, भजन सुनना और नए लोगों से जुड़ना बहुत पसंद है। बाकी वक्त बेटी के साथ सपने देखने में बीतता है। और पढ़ें
