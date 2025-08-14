Horoscope Surya Ketu Yuti in Singh rashi which zodiac careful prediction सिंह राशि में केतु और सूर्य की युति, किन राशियों को संभलकर रहने की जरूरत, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindi Newsधर्म न्यूज़Horoscope Surya Ketu Yuti in Singh rashi which zodiac careful prediction

सिंह राशि में केतु और सूर्य की युति, किन राशियों को संभलकर रहने की जरूरत

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 12:00 PM
Surya Ketu Yuti 2025: सिंह राशि में केतु और सूर्य की युति बन रही है। सिंह 17 अगस्त को सिंह राशि में भी जाएंगे और मघा नक्षत्र में भी जाएंगे। सूर्य आपकी राशि में प्रशानस, आत्मसम्मान और पिता के कारण माने जाते हैं। केतु अलगाव, कार्मिक फल देता है। जब ये दोनों एक साथ होते हैं, तो ये चैलेंजिंग हो जाते हैं। ये कंफ्यूजन, भम्र और गलतफहमियां पैदा करते हैं। इससे करियर, हेल्थ और लीडरशिप में बदलाव होता है। दोपहर दो बजे सूर्य का राशि गोचर और नक्षत्र गोचर हो रहा है। आपको बता दें कि इसबार ऐसा संयोग बन रहा है कि सूर्य के साथ केतु भी इसी राशि में मौजूद होंगे। करीब 18 साल बाद यह युति बन रही है। ज्योतिष में सूर्य और केतु की आपस में शत्रुता का भाव होता है, ऐसे में इन दोनों ही ग्रहों की युति को शुभ नहीं माना जाता है। सूर्य-केतु के इस योग से कुछ राशि वालों पर अच्छा और कुछ पर बुरा प्रभाव होगा।

सिंह राशि वालों को इस युति से बहुत मिलाजुला प्रभाव मिलेगा। इस दौरान कोशिश करें कि धन का लेन-देन कम से कम करें। दरअसल धन के लेनदेन में आपको नुकसान हो सकता है। जो यात्रा पर बाहर जाएंगे, उनके लिए परेशानी का समय है, इसलिए यात्रा पर जाने से बचें। हेल्थ का खास ध्यान रखें।

वृश्चिक राशि वालों की आर्थिक प्लानिंग गड़बड़ा सकती है। यह कुछ समय के लिए ही होगा। परिवार में अचानक प्लनिंग में बदलाव आ सकते हैं।

मकर राशि वालों के लिए अचानक बदलाव आएंगे। इस समय सावधान रहें और शांत रहें।किसी भी चीज पर ओवर रिएक्ट ना करें।

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य-केतु की युति तनाव वाले पल लाएगी। आपकी लाइफ में जीवनसाथी के साथ अनुबन हो सकती है। अगर किसी के साथ मिलकर काम करना चाह रहे हैं, तो सावधान रहें। आपके लिए समय बहुत अच्छा नहीं रहेगा। इससे काम में तरह-तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है

मीन राशि वालों के लिए समय खास है। इस राशि के रोगों को अपनी इम्युनिटी मजबूत करनी होगी, बीमारी लग सकती है। इसके अलावा कोर्ट के मामलों में आपको नेगेटिव खबर मिल सकती है। आपका वर्लोड बढ़ सकता है। अचानक छुपे हुए शत्रु आपको परेशान करेंगे।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।