कल से शुरू होंगे इन राशियों के अच्छे दिन, सूर्य की चाल बदलने से चमकेगी किस्मत

17 अक्टूबर 2025 को सूर्य देव अपनी चाल बदलते हुए कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को 9 ग्रहों का राजा और आत्मा का कारक माना जाता है। जहां सूर्य की स्वराशि सिंह है, वहीं तुला उसकी नीच राशि मानी जाती है। इस राशि परिवर्तन का प्रभाव कई राशियों पर खास रूप से देखने को मिलेगा और कुछ जातकों की किस्मत में नए अवसर और सफलता की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। आइए जानते हैं कि सूर्य के तुला राशि में प्रवेश से किन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन-

मिथुन राशि: मिथुन राशि वालों के लिए यह समय करियर और शिक्षा में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने वाला है। लंबे समय से रुके प्रोजेक्ट या काम में गति आएगी। ऑफिस में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा और मेहनत का फल समय पर मिलेगा। छात्रों के लिए पढ़ाई में सफलता और प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम की संभावना है। पारिवारिक जीवन में भी सहयोग और समझदारी बढ़ेगी।

सिंह राशि: सिंह राशि वालों के लिए स्वास्थ्य और मानसिक ऊर्जा में सुधार होगा। पुराने रोगों से राहत मिलेगी और दिनचर्या में सुधार आएगा। परिवार और दोस्तों के साथ संबंधों में सामंजस्य बढ़ेगा। निवेश और धन संबंधी मामलों में सोच-समझकर फैसले लेना लाभकारी रहेगा। इस समय यात्रा और सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने से मन प्रसन्न रहेगा।

तुला राशि: तुला राशि वालों के लिए आर्थिक लाभ और व्यक्तिगत संबंधों में सामंजस्य का समय है। पुराने विवाद सुलझ सकते हैं और आपसी समझ बढ़ेगी। ऑफिस में सहयोगियों और वरिष्ठों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। निवेश, संपत्ति और व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं। शादीशुदा लोग अपने परिवार में खुशहाल माहौल बनाए रख पाएंगे।

धनु राशि: धनु राशि वालों के लिए यह समय व्यवसाय और नौकरी में तरक्की का है। नए अवसर और जिम्मेदारियां आपको सफल बनाएंगी। निवेश संबंधी फैसले सही दिशा में जाएंगे। यात्रा के अवसर मिल सकते हैं जो पेशेवर या व्यक्तिगत जीवन में लाभ देंगे। पढ़ाई और प्रतियोगी

मकर राशि: मकर राशि वालों के लिए वित्तीय मामलों में लाभ का समय है। निवेश, संपत्ति या धन संबंधी निर्णय लाभकारी साबित होंगे। नौकरी और व्यवसाय में स्थिति मजबूत होगी। परिवार में सहयोग और सुख-शांति बनी रहेगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा और मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी।