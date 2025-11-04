Hindustan Hindi News
सूर्य का गोचर हो रहा है मंगल की राशि में, किन राशियों के लिए शुभ फल और लाभ के योग

संक्षेप: सूर्य का गोचर अब तुला से वृश्चिक राशि में हो रहा है। सूर्य 16 नवंबर वृश्चिक राशि में आएंगे। सूर्य के तुला राशि में आना शुभ माना जाता है। जह तक सूर्य तुला राशि में रहते हैं, तब शुभ विवाह महूर्त शुरू नहीं होते हैं। इसलिए मंगल की राशि में सूर्य का आना अच्छा है।

Tue, 4 Nov 2025 01:39 PMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
Surya Gochar November 2025: सूर्य का गोचर अब तुला से वृश्चिक राशि में हो रहा है। सूर्य 16 नवंबर वृश्चिक राशि में आएंगे। सूर्य के तुला राशि में आना शुभ माना जाता है। जह तक सूर्य तुला राशि में रहते हैं, तब शुभ विवाह महूर्त शुरू नहीं होते हैं। इसलिए मंगल की राशि में सूर्य का आना अच्छा है। सूर्य ग्रहों के राजा है, इनके राशि परिवर्तन से कई राशियों के लिए लाभ के योग बनेंगे, तो कई राशियों के लिए समस्याएं भी आ सकती है। मंगल की राशि में आने से सूर्य आत्म-विश्लेषण, सम्मान, पिता से अच्छे संबंध आदि में वृद्धि करता है। सूर्य के सही फल आपको पाने हैं, तो आपको पहले सूर्य की स्थिति का अपनी कुंडली में स्थान देखना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है, तो आपको सभी अच्छे फल नहीं मिलेंगे, इसके लिए आपको नीचे बताए गए उपाय भी करने चाहिए। आइए जानें सूर्य के इस परिवर्तन का किन राशियों पर असर रहेगा।

किन राशियों के लिए शुभ फल लेकर आएगा सूर्य का गोचर

सिंह वालों के लिए सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर इस राशि के लिए पैसों से लेकर नौकरी तक में लाभ कराएगा। सिंह राशि के लोग जो कम्युनिकेशन से जुड़े हैं, उन लोगों को लाभ होने वाला है। परिवार में मनमुटाव हो सकता है। कन्या राशि वालों के लिए सूर्य अच्छे नतीजे लाएगा। आपमें पहले से अधिक आत्मविश्वास आ जाएगा। आपको इस समय तनाव से बचना है। किसी प्रोजेक्ट में आपको लाभ हो सकता है। वृश्चिक राशि में सूर्य आकर आपकी इमेज को अच्छा करेगा, करियर में आपको सम्मान मिलेगा। इस समय सभी से विनम्र होकर बोले, किसी से गलत व्यवहार ना करें।धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। धनु राशि वालों को सूर्य के गोचर से धन लाभ और भाग्य का साथ मिलेगा। आपके बिगड़चे काम बनेंगे। मीन राशि वालों को अच्छा मोटिवेशन और आत्मविश्वास मिलेगा। हेल्थ को लेकर आपको अभी से सावधान रहना चाहिए।भाग्य के कारण आपको तरक्की मिल सकती है।

सूर्य को कैसे मजबूत करें

सूर्य हर रविवार सूर्य को जल चढ़ाएं तांबे के लोटे में जल, लाल फूल और गुड़ डालकर सूर्य को अर्पित करें। इससे सूर्य की स्थिति इससे मजबूत होती है। रविवार सूर्य का दिन माना जाता है, इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। सूर्य का साथ पाना है, तो घमंड ना करें, इस पर नियंत्रण रखें विनम्रता और टीमवर्क से काम करें।इससे न सिर्फ रिश्ते बेहतर बनेंगे बल्कि भाग्य का साथ भी मिलेगा। सूर्य की पूजा के लिए ॐ घृणि सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। जरूरतमंदों को तांबे या गुड़ का दान करना भी आपका सूर्य मजबूत करता है। पिता के साथ आपको अपने संबंध अच्छे रखने चाहिए।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
