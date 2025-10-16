Hindustan Hindi News
Horoscope Surya gochar tula mangal ke sath yuti surya hone kamzor kin rashiyon par prabhav Predictions in hindi

Surya gochar: शुक्र की राशि में जाने से सू्र्य होंगे कमजोर, जानें राशियों के लिए क्या आएगी दिक्कत

संक्षेप: Surya mangal yuti Predictions:  ग्रहों के राजा सूर्य शुक्र की तुला राशि में कन्या राशि से निकलकर शुक्र की राशि तुला में प्रवेश करने जा रहे हैं। रमा एकादशी के दिन सूर्य का यह परिवर्तन होगा। आइए जानें इस एक महीने में सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव होगा।

Thu, 16 Oct 2025 10:04 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
Surya Gochar in Tula: ग्रहों के राजा सूर्य शुक्र की तुला राशि में कन्या राशि से निकलकर शुक्र की राशि तुला में प्रवेश करने जा रहे हैं। रमा एकादशी के दिन सूर्य का यह परिवर्तन होगा। शुक्र तुला राशि के स्वामी हैं, लेकिन सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं। नीच राशि में जाने से सूर्य कमजोर होंगे,इससे कई राशि के लोगों को कुछ दिक्कतों का सामना भी करना होगा। 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक सू्र्य इसी राशि में रहेंगे। इसके बाद सूर्य धनु राशि में जाएंगे। आइए जानें इस एक महीने में सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव होगा।

सूर्य गोचर का सभी 12 राशियों पर प्रभाव
मेष राशि वालों को काम में ऐसा लगेगा कि कोई आपको बहका रहा है। किसी पर विश्वास ना करें। अपने पार्टनर पर ध्यान दें। वृषभ राशि वालों को सोशल सर्कल बढ़ेगा। आपकी कठिन मेहनत पहचानी जाएगी। कर्क राशि वालों को अपने लक्ष्यों तक जाने के लिए अधिक काम करना होगा। रिलेशनशिप में गलतफहमियां हो सकती है। लेकिन प्यार से आप इन्हें खत्म कर सकते हैं।सिंह राशि वालों के लिए समय थोड़ा कठिन है क्योंकि सूर्य कमजोर स्थिति में हैं। सूर्यदेव को अर्घ्य दें। वृश्चिक राशि वालों को इस समय तनाव हो सकता है। अपने परिवार वालों के साथ अच्छे से समय बिताएं। प्रोफेशनल लाइफ पर फोकस करें। तुला राशि वालों को अपने आइडियाज पर काम करना चाहिए। विवादों को खत्म करें। अधिक ना सोचें। आवेद में आकर फैसला ना लें। बेकार की चीजों पर पैस खर्च ना करें। धनु वालों को अपने दिल की बात सुननी चाहिए, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर पछताएंगे। पॉजिटिव रहें और अपने सपनों के बारे में सोचें। मकर राशि वालों को कुछ लाइफ में अच्छे सबक सीखने को मिलेंगे। पुराने परेशानियों को फिलहाल जाने दें। मीन राशि वालों को अपने काम को हल्के में नहीं लेना चाहिए। किसी दूसरे पर निर्भर ना हों। वरना आप निराश हो सकते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए अपने गोल पर फोकस करने का समय है। आपको अपने पार्टनर के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
Surya Gochar Rashifal In Hindi
