सूर्य और मंगल एक ही राशि में किन लोगों को लाभ और करियर में करेंगे मदद

संक्षेप: Surya gochar:सूर्य अपनी नीच राशि तुला से 16 नवंबर, 2025 को दोपहर 01.44 बजे वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और वहां 16 दिसंबर, 2025 अपराह्न 04.26 तक रहेंगे।मंगल इस समय वृश्चिक में स्वराशि में विराजमान हैं।

सूर्य अपनी नीच राशि तुला से 16 नवंबर, 2025 को दोपहर 01.44 बजे वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और वहां 16 दिसंबर, 2025 अपराह्न 04.26 तक रहेंगे।मंगल इस समय वृश्चिक में स्वराशि में विराजमान हैं। वृश्चिक राशि में सूर्य-मंगल की युति ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन दोनों के एक साथ एक ही राशि में आने से लोगों की राशियों पर क्या एक तरफ मंगल आपको ऊर्जा, जोश और आत्मविश्वास में बल प्रदान करेंगे, वहीं सूर्य के प्रभाव के कारण करियर में तरक्की, पदोन्नति व सरकारी कार्यों में लाभ संभव हो सकेगा। आइए जानें इन राशियों के कारण आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा। आइए जानते हैं कि इस युति का बारह राशियों पर पड़ने वाला प्रभाव:

कैसा रहेगा मेष, वृषभ, कर्क और मिथुन राशि का हाल

मेष - महत्वपूर्ण कार्य में अवरोध। घर में मरम्मत एवं स्वास्थ्य पर खर्च। सभी कार्यों में अतिरिक्त प्रयास से सफलता। वृष - मिश्रित प्रभाव हो सकता है। नए संबंध संपर्क बनेंगे। नए कार्य में संलग्नता। गलत निर्णय से आर्थिक क्षति। जोखिमपूर्ण कार्य से परहेज करें। मिथुन - विवाद एवं देनदारी संबंधी मामलों में राहत। महत्वपूर्ण कार्य में सफलता। रुके काम बनने के पूरे योग हैं। स्वास्थ्य समस्या का समाधान होगा। कर्क - अचानक आर्थिक लाभ मिलने के योग हैं। प्रेम संबंध में मतभेद। पूर्वानुमान संबंधी कार्यों में लाभ। घर में मांगलिक कार्य होंगे।

कैसा रहेगा सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल सिंह - कार्यस्थल में परिवर्तन एवं यात्रा इस समय हो सकती है। महत्वपूर्ण कार्य में अतिरक्ति श्रम से लाभ आपको मिलेगा। नई खरीदारी। माता का स्वास्थ्य बाधित हो सकता है। कन्या - रुके काम आपको पूर्ण होंगे। मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। विवादित मामलों में सफलता भी हासिल हो सकती है। निवास में परिवर्तन हो सकता है। अधिकांश कार्यों में सफलता। तुला -आर्थिक लाभ मिलने के योग हैं। स्वास्थ्य एवं मरम्मत पर खर्च। मित्र एवं संबंधी के सहयोग से काम बनेंगे। वृश्चिक -स्थान परिवर्तन हो सकता है। महत्वपूर्ण कार्य में बाधा के साथ सफलता मिलने के योग बनते दिख रहे हैं। नए संबंध बनेंगे।

कैसा रहेगा धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि का हाल धनु - स्वास्थ्य, मरम्मत एवं खरीददारी पर खर्च हो सकता है। विवादित मामलों में राहत। जोखिमपूर्ण कार्यों में सतर्कता बरतें। मकर - तरक्की। बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है। घर में मांगलिक कार्य। समस्या का समाधान करें। कुंभ - तरक्की मिलने के संकेत हैं। महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिल सकती है। सम्मान एवं प्रतिष्ठा भी मिलने के योग हैं। नए संबंध बनेंगे। नई खरीदारी होगी। क्रोध पर नियंत्रण लाभप्रद रहेगा। मीन -छोटी-लंबी यात्रा आपको लाभ देगी। परिवार में मांगलिक कार्य हो सकते हैं। भाग्य का साथ आपको इस समय मिलता दिख रहा है, जिसके कारण रुके काम बनेंगे। नई खरीदारी। नई योजनाओं पर काम प्रारंभ हो सकता है।