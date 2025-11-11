Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Horoscope Surya gochar Sun transit in Scorpio rashi mangal yuti know which zodiac effect
सूर्य और मंगल एक ही राशि में किन लोगों को लाभ और करियर में करेंगे मदद

सूर्य और मंगल एक ही राशि में किन लोगों को लाभ और करियर में करेंगे मदद

संक्षेप: Surya gochar:सूर्य अपनी नीच राशि तुला से 16 नवंबर, 2025 को दोपहर 01.44 बजे वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और वहां 16 दिसंबर, 2025 अपराह्न 04.26 तक रहेंगे।मंगल इस समय वृश्चिक में स्वराशि में विराजमान हैं।

Tue, 11 Nov 2025 05:51 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, ज्योतिर्विद समीर उपाध्याय
share Share
Follow Us on

सूर्य अपनी नीच राशि तुला से 16 नवंबर, 2025 को दोपहर 01.44 बजे वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और वहां 16 दिसंबर, 2025 अपराह्न 04.26 तक रहेंगे।मंगल इस समय वृश्चिक में स्वराशि में विराजमान हैं। वृश्चिक राशि में सूर्य-मंगल की युति ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन दोनों के एक साथ एक ही राशि में आने से लोगों की राशियों पर क्या एक तरफ मंगल आपको ऊर्जा, जोश और आत्मविश्वास में बल प्रदान करेंगे, वहीं सूर्य के प्रभाव के कारण करियर में तरक्की, पदोन्नति व सरकारी कार्यों में लाभ संभव हो सकेगा। आइए जानें इन राशियों के कारण आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा। आइए जानते हैं कि इस युति का बारह राशियों पर पड़ने वाला प्रभाव:

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कैसा रहेगा मेष, वृषभ, कर्क और मिथुन राशि का हाल
मेष - महत्वपूर्ण कार्य में अवरोध। घर में मरम्मत एवं स्वास्थ्य पर खर्च। सभी कार्यों में अतिरिक्त प्रयास से सफलता। वृष - मिश्रित प्रभाव हो सकता है। नए संबंध संपर्क बनेंगे। नए कार्य में संलग्नता। गलत निर्णय से आर्थिक क्षति। जोखिमपूर्ण कार्य से परहेज करें। मिथुन - विवाद एवं देनदारी संबंधी मामलों में राहत। महत्वपूर्ण कार्य में सफलता। रुके काम बनने के पूरे योग हैं। स्वास्थ्य समस्या का समाधान होगा। कर्क - अचानक आर्थिक लाभ मिलने के योग हैं। प्रेम संबंध में मतभेद। पूर्वानुमान संबंधी कार्यों में लाभ। घर में मांगलिक कार्य होंगे।

कैसा रहेगा सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल

सिंह - कार्यस्थल में परिवर्तन एवं यात्रा इस समय हो सकती है। महत्वपूर्ण कार्य में अतिरक्ति श्रम से लाभ आपको मिलेगा। नई खरीदारी। माता का स्वास्थ्य बाधित हो सकता है। कन्या - रुके काम आपको पूर्ण होंगे। मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। विवादित मामलों में सफलता भी हासिल हो सकती है। निवास में परिवर्तन हो सकता है। अधिकांश कार्यों में सफलता। तुला -आर्थिक लाभ मिलने के योग हैं। स्वास्थ्य एवं मरम्मत पर खर्च। मित्र एवं संबंधी के सहयोग से काम बनेंगे। वृश्चिक -स्थान परिवर्तन हो सकता है। महत्वपूर्ण कार्य में बाधा के साथ सफलता मिलने के योग बनते दिख रहे हैं। नए संबंध बनेंगे।

ये भी पढ़ें:120 दिनों के लिए गुरु के वक्री होने किन राशियों के लिए लाभ के योग, पढ़ें चार लकी

कैसा रहेगा धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि का हाल

धनु - स्वास्थ्य, मरम्मत एवं खरीददारी पर खर्च हो सकता है। विवादित मामलों में राहत। जोखिमपूर्ण कार्यों में सतर्कता बरतें। मकर - तरक्की। बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है। घर में मांगलिक कार्य। समस्या का समाधान करें। कुंभ - तरक्की मिलने के संकेत हैं। महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिल सकती है। सम्मान एवं प्रतिष्ठा भी मिलने के योग हैं। नए संबंध बनेंगे। नई खरीदारी होगी। क्रोध पर नियंत्रण लाभप्रद रहेगा। मीन -छोटी-लंबी यात्रा आपको लाभ देगी। परिवार में मांगलिक कार्य हो सकते हैं। भाग्य का साथ आपको इस समय मिलता दिख रहा है, जिसके कारण रुके काम बनेंगे। नई खरीदारी। नई योजनाओं पर काम प्रारंभ हो सकता है।

डिस्क्लेमर: यह खबर विभिन्न माध्यमों, धर्म ग्रंथों और विशेषज्ञों के सलाह पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
Surya Gochar Rashifal In Hindi
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने